En Panamá. Silvina Luna nos revela su nueva y “austera” vida y adelanta detalles del juicio contra Lotocki

La magia de Bocas del Toro te enamora. El sentimiento de libertad, lo rústico del paisaje y la naturaleza en el estado más virgen genera una energía que vuelven al lugar un contexto muy inspirador. Acá me encontré a mí misma”, cuenta Silvina Luna (41) desde Panamá, adonde viajó de vacaciones en diciembre de 2020. “Y ya no pude irme nunca más”, asegura. Instalada en las playas caribeñas, se reinventó con un proyecto personal –”un espacio holístico con experiencias transformadoras” –, que la ayudó a sanar heridas y que hoy es un pilar fundamental para sobrellevar el juicio a Aníbal Lotocki -que inició el 5 de agosto- imputado “por el delito de estafa en concurso real con lesiones graves”. El médico le había realizado una cirugía estética en 2011: una liposucción, para luego mezclar su grasa con metacrilato –un producto prohibido para esa práctica- e inyectárselo en los glúteos. El procedimiento le provocó una insuficiencia renal crónica. “Es muy movilizante”, revela del juicio que sigue de manera digital vía Zoom, y en el que declarará el próximo jueves junto a Estefanía Xipolitakis y Pamela Sosa –ex pareja del cirujano-, representadas por el abogado Fernando Burlando. “Podría haber quedado resentida, infeliz con todo lo malo que pasé, pero elegí transitarlo del mejor modo”, confiesa la rosarina en una íntima charla con ¡HOLA! Argentina.

NUEVOS HORIZONTES

“Ya había venido antes en plan de vacaciones, pero en esta última oportunidad tuve la corazonada de que podía extender mi estadía y probar lo que me había imaginado”, dice Silvina, feliz con su presente en Panamá.

–¿Cómo tomaste la decisión de emprender este cambio de vida?

–Cuando comenzó la pandemia, empecé a soñar con la idea de vivir por un tiempo en algún lugar despejado, alejado del ruido, al aire libre, en el que pudiera sentirme en contacto con la naturaleza y conmigo misma. Atravesaba un momento de mucho trabajo interior y autodescubrimiento. Sin ataduras, sin pareja ni hijos, elegí no manejar esos tiempos y permitir que los ciclos de la vida se alinearan con lo que siento en este momento. Por ahora, decido transitar mis días acá.

–En 2016 viviste en Nueva York. ¿Te atrae el estilo de vida nómade?

–No sé si es la vida nómade, pero si algo me define es que me gusta ser libre. Me permito dejarme sorprender y descubrir a dónde me lleva el destino. Siempre amé viajar, desde chica, y trabajé para poder hacer realidad esos viajes.

–¿En Panamá encontraste tu lugar en el mundo?

–Mi lugar en el mundo es donde elija estar. Tal vez ya no haya más eso de “un lugar en el mundo” para los que nos gusta vivir más livianos.

–¿Qué es lo que más extrañás de Argentina?

–¡Todo! La familia y los amigos, las comidas. Pero es lindo extrañar sin angustia ni apego.

–¿Qué tradiciones llevaste con vos a Bocas del Toro?

–¡El mate a todos lados! Fiel compañero de aventuras.

"Pude haber sido una víctima de mi propia vida. Trabajé desde chica, muchas veces sin recursos emocionales, tuve pérdidas afectivas y mi salud estuvo al límite", cuenta

REDISEÑARSE Y CONECTAR CON LO SIMPLE

“Venía sintiendo una necesidad de bajar el ritmo y de conectar con otras cosas. Y descubrí un nuevo modo de cuidarme y valorarme, convencida de que podía vivir mi realidad desde otro lugar. Tuve un gran desafío con mi salud, y hoy mi cuerpo está sano”, dice Silvina.

–¿Cómo influyó aquella mala experiencia con la cirugía en este rediseño interior?

–Tuve que enfrentarlo y preguntarme cómo podía cuidarme mejor y elegir hábitos más saludables. Tal vez podría haber quedado resentida, infeliz con todo lo malo que pasé, pero elegí transitarlo del mejor modo que pude y compartir mis experiencias. Aprendí a valorar aún más la vida. Eso me llevó a reinventarme y armar el proyecto de @simpleyconsciente.

–¿Cómo fue el proceso?

–Cuando atravesé situaciones dolorosas, me costó ver más allá. Pude haber sido una víctima de mi propia vida. Trabajé desde muy chica, muchas veces sin recursos emocionales, tuve pérdidas afectivas fuertes [en 2018 fallecieron sus padres, Sergio y Roxana, con cinco meses de diferencia], y mi salud estuvo al límite. Sin embargo, la vida me mostró que la bendición viene a diario disfrazada de distintas experiencias. Quise descubrir el lado bueno de la vida, y aposté a ese proceso. Agradezco todo lo que atravesé para encontrar el bienestar y la alegría que siento hoy.

–¿Qué ofrecés desde tu nuevo emprendimiento?

–Hacemos talleres online sobre diferentes disciplinas relacionadas con el bienestar, con referentes que tuve el gusto de conocer y que me hicieron muy bien. Y estoy armando unos retiros presenciales en Bocas del Toro, con referentes internacionales. Una especie de detox mental en este paradisíaco lugar.

–¿Seguís estudiando coaching ontológico?

–Sí, estoy cursando el último tramo de la formación. Los coach facilitamos un proceso de aprendizaje ontológico. Ayudamos a derribar una creencia, sacarnos una etiqueta, gestionar una emoción, tener ciertas conversaciones pendientes, y lograr resultados placenteros.

–¿El emprendimiento te genera los ingresos suficientes para sostener tu vida en Panamá?

–Mi vida en Bocas del Toro es muy austera y serena. Cuando amanecés todos los días a las 5:30 am junto a este mar, con este sol y esta brisa, sos muy rica. Trabajo en la abundancia. Dedico todo mi día al desarrollo de mis proyectos, pero también disfruto de la riqueza espiritual de este momento de mi vida. Tener la chance de elegir qué hacer, dónde quiero estar y proveerme las cosas básicas, me hace inmensamente feliz.

–¿Cómo suelen ser tus días en Bocas del Toro?

–Simples y conscientes. Tengo un grupo de amigos con los que salimos y nos divertimos mucho. Me alimento de modo saludable, descanso bien, hago deportes y trabajo mucho generando contenido.

"Algo positivo que rescato de todo este desastre que atraviesa la humanidad es que algunos pudimos abrazar los beneficios de trabajar online. Ahora me llevo la oficina conmigo adonde sea que vaya", detalla

“ESTOY EMPEZANDO UNA NUEVA RELACIÓN”

A principios de 2021, cuando Floppy Tesouro le puso fin a su matrimonio con el arquitecto Rodrigo Fernández Prieto, Silvina fue señalada como la tercera en discordia, aunque asegura que con él la une “una inmensa amistad” de más de veinte años. Los rumores también aseguraban que la ex Gran Hermano se había mudado a la lujosa casa que Fernández Prieto tiene en Panamá, pero ella prefiere no hablar del tema… aunque sí tiene novedades en lo que al corazón se refiere.

–¿Hay un nuevo amor en tu vida?

–Estoy empezando una relación. En la isla conocí a una persona hermosa. No vive acá, pero estamos buscando los espacios y tiempos para encontrarnos.

–¿Cómo definirías tu estado sentimental?

–Estoy libre, ¡pasándola bomba!

