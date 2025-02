Toda la intimidad. La fiesta de cumpleaños de Mirtha: los looks, los detalles y los secretos de una noche de leyenda

“¡Qué increíble cumpleaños celebré anoche junto a los que más quiero! Gracias a todos los que me acompañaron y saludaron en este día tan especial, ¡la pasé genial! No hay palabras para describir lo agradecida y feliz que me siento por tanto amor, risas y momentos inolvidables. Gracias por ser parte de mi vida y por hacer que cada año sea aún más especial. ¡Volveremos a festejar el año que viene!”. Con esas palabras, Mirtha Legrand compartió con sus miles de seguidores su inmensa alegría tras celebrar el pasado domingo sus 98 años con un mágico garden party en lo de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque.

A las 20.15 Chiquita dejó su departamento acompañada por Héctor Vidal Rivas, su histórico asesor de imagen. Sonriente y tomándose su tiempo, posó en el hall para ¡HOLA! ArgentinaY reveló su traje íntegramente bordado en cristales de Claudio Cosano que acompañó con alhajas de su cofre personal. Tadeo Jones

Mirtha llega a lo de Marcela y como el portón para entrar el auto no abría, entró caminando por una puerta lateral. Tadeo Jones

Sin perder la sonrisa, caminó entre la multitud de fans y la prensa que la esperaba. Tadeo Jones

Juana Viale llegó con su novio, Yago Lange. Tadeo Jones

Nacho Viale dijo presente con su novia, Lucía Pedraza. Tadeo Jones

Marcela Tinayre, famosa por ser una gran anfitriona, posó con Ramiro Arzuaga.

La tarjeta de invitación al festejo.

Juana Viale y su hija Ámbar de Benedictis sonríen a las cámaras. Detrás se lo ve al padre de Juana, Ignacio Viale del Carril. Tadeo Jones

Martín Cabrales llegó acompañado por su pareja, Dora Sánchez, y posaron con María Teresa Villarroel y Susana Reta, íntimas de la cumpleañera. Tadeo Jones

El abogado Daniel Funes de Rioja ocupó la mesa principal. Tadeo Jones

Dueña de una energía arrolladora, la semana previa había estado en Mar del Plata grabando sus mesazas para El Trece y es probable que en esa ciudad que tanto quiere haya empezado a palpitar y a soñar cuánto disfrutaría su gran día. El domingo, Mirtha descansó todo lo que pudo en su departamento de la avenida Libertador y hasta que terminó de cambiarse se dedicó a atender los miles de llamados telefónicos que recibió, miró los videos con saludos que le prepararon grandes figuras del deporte y el espectáculo, como Lionel Messi, Ricardo Darín, Adrián Suar, Guillermo Francella, Guido Kaczka o los Pimpinela, y recibió muchísimos ramos de flores. Si bien no trascendió qué otros regalos le hicieron, ella misma se ocupó de contar que desde Racing, el club de sus amores, le mandaron la nueva camiseta firmada por Diego Milito, crack y actual presidente del club. Por supuesto, no dudó en posar con ella y agradecer a través de sus redes sociales. A las 20.15 dejó su departamento acompañada por Héctor Vidal Rivas, su histórico asesor de imagen; Gladys Andrade, que la maquilló; Leo Cosenza, que la peinó; y su asistente Elvira Guaraz. Sonriente y tomándose su tiempo, antes de subir al auto posó espléndida para ¡HOLA! Argentina con su traje íntegramente bordado en cristales plata de Claudio Cosano que acompañó con algunas piezas de su joyero personal.

Una lindísima imagen de Ignacio Viale Del Carril abrazando a su nieta Ámbar. Tadeo Jones

Claudio Cosano fue quien diseño el traje con que Mirtha llegó a su garden party. Tadeo Jones

Coca Calabró, amiga de toda una vida. Tadeo Jones

Mario Vidal de la firma Iara, diseñó el traje con que la Chiqui sopló las velitas. Tadeo Jones

Ámbar de Benedictis apostó al negro con vestido mini con cuello americano y falda globo, stilettos con plataforma, minibag y anteojos de sol. Tadeo Jones

Ignacio Viale del Carril asistió con su novia, Elisabet Mühn. Tadeo Jones

La llegada a lo de Marcela fue algo caótica. El portón para entrar con el auto se trabó y Chiquita entró caminando por una puerta lateral en medio de una gran cantidad de fotógrafos y fans. A pesar del revuelo, hizo tiempo a mirar los carteles con que la recibieron sus admiradores y decían, por ejemplo, “la leyenda continúa”.

Gino Bogani posó en el portón principal, donde se veían carteles con frases como “la leyenda continúa". Tadeo Jones

Martín Cabrales llegó acompañado por su pareja, Dora Sánchez, y posaron con María Teresa Villarroel y Susana Reta, íntimas de la cumpleañera. Tadeo Jones

Este fue el el debut del regatista y ambientalista Yago Lange en un cumpleaños de Mirtha. Tadeo Jones

GARDEN PARTY PARA SESENTA ELEGIDOS

De la mano del ambientador Ramiro Arzuaga, el jardín de la casa de Marcela se iluminó con una lluvia de luces cálidas que sumó magia al garden party, algo que le encantó a la cumpleañera y más tarde destacó en su discurso. Allí se ubicaron diez mesas para los sesenta invitados, todas con manteles blancos e individuales con estampa botánica, y sobre ellas había veladores negros con luz led y arreglos con rosas y lisianthus blancos frescos. Los nombres de cada comensal estaban escritos en tarjetones decorados con los afiches de las películas protagonizadas por la diva y algunas tapas de revistas emblemáticas. Y, previendo el calor, cada uno tenía un abanico con una foto de la cumpleañera y la frase: “Porque yo ya soy una leyenda”.

Coki Ramírez cantó muchas de las canciones favoritas de Mirtha, como “Morir de amor”, “Uno” y “Marinero de luces”, entre otros.

Pablo Codevilla fue de los primeros en llegar. Tadeo Jones

Gabriel Oliveri muestra la tarjeta que le tocó para saber su ubicación en la mesa (tiene impreso un póster de una de las películas de Mirtha) y un abanico con una foto de Chiquita donde se lee “Porque yo ya soy una leyenda”. Tadeo Jones

Infaltables, las nietas de su adorada hermana gemela, Goldy. De izquierda a derecha: Marina, Mercedes y Verónica Solari, hijas de Gloria Lopina y Miguel Solari. Tadeo Jones

Constanza Solari, otra nieta de Goldy, con un conjunto de crop top y short/minifalda con brillos y sandalias con plataforma. Tadeo Jones

El camión del catering. Tadeo Jones

Entre los invitados estaban sus adorados nietos Juana y Nacho Viale (acompañados por sus respectivas parejas, Yago Lange y Lucía Pedraza) y Rocco Gastaldi. También sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre y Alí Valenzuela, su ex yerno Ignacio Viale Del Carril y amigos entrañables, como Gino Bogani, Martín Cabrales y Dora Sánchez (estuvieron en la mesa principal), Coca Calabró, María Teresa Villarroel, Susana Reta, Claudia Álvarez Argüelles y Pablo Codevilla. Todos disfrutaron del menú de tres pasos preparado por Schuster: burratina con prosciutto de Parma, tomate confitado y rúcula; agnolotti de salmón y mascarpone con crema de lima y alcaparras y apple crumble con helado de crema. Entre plato y plato, la cantante Coki Ramírez le puso música a la velada con algunos de los temas preferidos de Chiquita, que muy entusiasmada cantó a la par “Morir de amor”, “Uno” y “Marinero de luces”, entre otros.

El rogel de Violeta Massey decorado con flores frescas.

UNA BISABUELA COQUETA Y OVACIONADA

Antes de que se hicieran las doce, Mirtha se levantó silenciosamente y se fue a cambiar, tal como tenía planeado. Minutos más tarde, con la cortina musical de su programa como telón de fondo y en medio de aplausos de pie, reapareció con un vestido rosado confeccionado en crêpe de seda natural bordado y encaje chantilly, de Iara. Estaba lista para el brindis y para soplar las velitas. Sus bisnietos, con Ámbar, que es la mayor, a la cabeza, le acercaron el rogel rectangular XL (decorado con flores) preparado por Violeta Massey.

El momento en que Chiquita revela su segundo cambio, con la música de su programa como telón de fondo. La acompañan Héctor Vidal Rivas, que además de ser su asesor de imagen desde hace casi cinco décadas es uno de sus grandes amigos, Gladys Andrade, su maquilladora, y Ramiro Arzuaga, que desde hace años se ocupa de la ambientación de sus cumpleaños. Tadeo Jones

Mirtha les agradeció a Marcela y Arzuaga haber estado detrás de cada detalle para que la fiesta fuera un éxito.

Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallego, un matrimonio de abogados. Tadeo Jones

Este mes, Juana y Yago cumplieron un año desde que hicieron público su noviazgo. Tadeo Jones

Fabián Perechodnik llega a lo de Marcela. Tadeo Jones

Mirtha rodeada por su familia, que durante toda la noche estuvo pendiente de que la estuviera pasando bien. cortesía @lamesazarg/StoryLab

Arzuaga con otro modelo de los abanicos que diseñó para la ocasión. Tadeo Jones

Ámbar es parecida a su mamá, Juana Viale, pero también a su abuela Marcela. Tadeo Jones

Después de agradecerles, la cumpleañera tomó el micrófono y contó: “Iba a hacer esta reunión en mi casa, pero como somos muchos, en el living iban a estar muy apretados. Entonces, muy gentilmente Marcela me cedió su casa”. Después, siguió: “Cumplo una cifra enorme. He sido y soy una mujer muy feliz. He tenido una vida maravillosa y descubrí mi vocación muy chiquita, a los 14 años, cuando hice mi primera película, Los martes, orquídeas. Seguí trabajando toda la vida, siempre me fue muy bien, he sido querida y respetada, adoro a mi país, lo defiendo siempre a muerte, y si queremos salir a flote tenemos que unirnos más los argentinos”. Ya sobre el cierre, expresó: “Disfrutemos de la vida que nos queda, a mí me queda muy poca. Créase o no, dentro de dos años, si estoy en este mundo, voy a ser centenaria”. En medio de los aplausos, la Chiqui amagó con irse, señalando que ya era hora de ir a descansar. Pero el pedido de Marcela y de todos sus afectos rápidamente hizo que cambiara de opinión y se quedó disfrutando hasta pasada la 1 de la madrugada. Fue una noche de leyenda.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Cortesía @lamesazarg/storylab

Lucila Olivera Por