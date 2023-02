En Villa La Angostura. Carola del Bianco posa primera vez con su hija Maia en su paraíso patagónico

escuchar

Siempre vuelve al mismo lugar, a ese rincón del sur que hizo suyo desde que se enamoró de Villa La Angostura hace poco más de veinte años. Y, si bien el calendario escolar, los compromisos laborales y los nuevos proyectos personales la impulsaron hacia otras fronteras, Carola del Bianco (46) sigue eligiendo la Patagonia para apostar a la vida familiar con su pareja, Francisco “Paquito” Mayorga (52), y sus cuatro hijos, Maia (16), Elisa (14), Isabel (9) y Francisco (6). “Es nuestro lugar en el mundo. Tenemos la vida que nos gusta y todo lo que hacemos nos encanta. La realidad es que desde que tuvimos a los chicos no pudimos instalarnos definitivamente, pero sin dudas es un sueño que proyectamos para más adelante”, dice la ex modelo, que protagoniza su primera producción “de a dos” con su hija Maia y lo hace en exclusiva para ¡HOLA! Argentina.

Madre e hija caminan por el muelle del lago Nahuel Huapi, muy cerca de su casa. Carola desembarcó allí junto a su pareja, Francisco “Paquito” Mayorga, a fines de los años 90. foto: JULIAN CAMPOS

Una imagen que dice más que mil palabras, cargada de ternura. foto: JULIAN CAMPOS

“Me gustó hacer fotos como modelo, pero la realidad es que hoy mi camino pasa por otro lugar. La verdad es que me encantan las ciencias, la ingeniería informática y la biomédica", cuenta la joven de 16 años. foto: JULIAN CAMPOS

“Con Paco empezamos a buscar por esta zona porque amamos la montaña y mi abuela siempre nos decía que teníamos que ver este lugar donde ella vivió. Y tenía razón. Construimos nuestra casita en la misma zona donde mis abuelos y mi madre caminaron alguna vez y donde hacían las mismas actividades que hacemos hoy. Ir a pescar, salir a caminar, nadar en el lago... Mis chicos nacieron acá y aman este lugar”, nos cuenta Carola. “Es que el sur es puro contacto con la naturaleza. A mí eso me encanta. Acá tengo más tiempo libre para concentrarme en lo que me gusta, como andar a caballo, leer y aprender idiomas nuevos. Antes estudiaba italiano, pero ahora estoy aprendiendo francés”, explica Maia. “Más allá de que a los chicos les gusta estar desconectados, lo cierto es que en este lugar tenemos muy poca señal de internet, así que olvidate de ver películas en una plataforma online. Si quieren ver una, hay que poner un DVD”, señala Carola, entre risas.

La ex modelo y su heredera trabajan juntas en la huerta que armaron en el jardín de su casa. foto: JULIAN CAMPOS

–¿Qué actividades les gusta hacer juntas?

Maia: Una de las cosas que más me divierten es cocinar con mamá. También me lleva a clases de equitación y aprovechamos el después de las clases para conversar. También nos gusta ir de shopping. Mamá me ayuda a elegir ropa y yo hago un fashion show para ella. [Se ríe]. Cuando volvemos en el auto, me encargo de musicalizar el viaje.

Carola: Me encanta vivir esos momentos con ella. Más allá del respeto y la distancia de madre e hija –porque sé que no soy su amiga– trato de que ella confíe en mí, de construir un vínculo de complicidad para que no tenga miedo en contarme lo que le pasa, lo que siente. Por eso, incluso aunque nos peleemos y no le gusten mis límites, no la dejo sola. Quiero que sienta que yo siempre estoy.

–¿Qué aprendieron una de la otra?

Carola: Uf, ¡tantas cosas! Aprendí a escucharla, a entender sus puntos de vista y sus argumentos, a darle su espacio para que tome decisiones. Reconozco que, al principio, como fue mi primera hija, estaba muy encima de ella, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que la tenía que dejar ser, que era inteligentísima y ella podía con lo que se propusiese. Tuve que aprender a darle más libertad.

Maia: Y eso es lo que más me dice ella todo el tiempo, que persiga y vaya por lo que me gusta.

“Una de las cosas que más me divierten es cocinar con mamá. También me lleva a clases de equitación y aprovechamos el después de las clases para conversar”, cuenta entusiasmada Maia. JULIAN CAMPOS

–Maia, hace poco protagonizaste una producción de fotos como modelo. ¿Te imaginás haciendo una carrera en moda?

–Me gustó hacerlo, fue una linda experiencia, en algún punto siento que me acercó a eso que hacía mamá cuando era más chica, pero la realidad es que hoy mi camino pasa por otro lugar.

–¿Qué es lo que te gustaría hacer?

Maia: Me encantan las materias como computer science, astronomía… Las ciencias en general. También me gusta mucho la ingeniería informática y biomédica.

Carola: Le encanta estudiar, leer. Le apasionan las matemáticas, la física, la química. Que alguien tenga tan claro lo que le gusta desde chica es admirable. Desde mi lugar, quiero acompañarla en ese camino.

Carola y Maia junto a sus perras Linda y Patitas. “Sé que ahora no es posible porque mis hijos menores son chicos, pero mi sueño es poder instalarme definitivamente acá”, dice la ex modelo. JULIAN CAMPOS

–Con Paquito (Mayorga) están juntos desde hace veintinueve años. ¿Qué crées que aprenden tus hijos de esta historia de amor?

Carola: No es fácil mantener una relación de tantos años. Con Paco crecimos y evolucionamos juntos; el amor nos sostuvo. Discutimos, tuvimos momentos difíciles, pero siempre los atravesamos unidos. Maia es adolescente y ni ahí que está pensando en casarse ni tener hijos, pero intuyo que de toda esta vida que compartimos, algo le queda. Todo se puede si hay amor.

–¿Cuál es el legado que te gustaría dejarles a tus hijos?

–Ojalá que ellos en algún momento piensen en mí como la madre que hizo lo mejor posible para que fueran felices. Confío plenamente en que van a volar, ser libres y hacer su propio recorrido.

–Maia, en esta libertad de empezar a construir tu destino, ¿qué gran sueño te gustaría cumplir?

–Quiero viajar por muchos lugares y conocer gente de todas partes, hacer el recorrido que hizo Alejandro Magno por Europa y Asia. Otro sueño loco para mí sería inventar algo o poder meterme más en el campo de la astrofísica o de la cosmología, a pesar de que lo que estudie sea algo completamente distinto.

"La suerte me acompañó mucho. Trabajé, me enamoré, formé una familia. Hoy disfruto de la naturaleza, amo caminar descalza, sentir el calor de la tierra" Carola

–Carola, ¿cómo definirías tu presente?

–Yo soy consciente de que la suerte me acompañó mucho en la vida. Trabajé, me enamoré, formé una familia y elegí dedicarme a ella. Vivo en la naturaleza, amo caminar descalza, sentir el calor de la tierra. Estoy donde quiero estar. Elijo ser feliz y, a pesar de todas las dificultades, trato de ver siempre el medio vaso lleno. Hoy busco la felicidad en las pequeñas cosas, en lo simple y lo cotidiano, que vale tanto o más que otras experiencias gigantescas. La vida pasa por ahí”.

