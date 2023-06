Es hija de un famoso actor. Modelo y actriz, revela por qué empezó a tomar clases de teatro cuando era chica: “La pasaba mal”

escuchar

Decidida, curiosa, apasionada. A sus 21 años, Mora Peretti, la hija de Diego Peretti (60) y Natalia Milazzo (46), tiene en claro que actuar es su vocación. A diferencia de su padre, que ejercía como psiquiatra y recién a los 30 dio sus primeros pasos como actor, ella se inició en el mundo artístico de chica por una razón especial. “Era muy tímida en el colegio, no me llevaba bien con mis compañeros y no tenía muchos amigos. Por eso, cuando estaba en sexto grado, mi psicóloga les aconsejó a mis papás que empezara teatro para desenvolverme mejor”, le cuenta Mora a ¡HOLA! Argentina desde la calidez de su hogar en el barrio de Núñez. Según dice, aunque ella de entrada estaba entusiasmada, el protagonista de Los simuladores temía que su hija estuviera obnubilada con los posibles beneficios de la fama. “Pero como yo insistía y la psicóloga lo recomendaba, empecé a estudiar en la escuela de Nora Moseinco”, recuerda.

En la intimidad de su casa de Núñez, donde vive con su mamá, posa con naturalidad y se mueve cómoda ante la cámara. “Hice algunas campañas, una de ellas fue para Sarkany”, dice. foto: @matiasjsalgado

–¿Así descubriste que actuar era lo tuyo?

–En esos primeros años no pensaba en ser actriz profesional. Yo iba para pasarla bien, hacer amigos y sacarme un poco la timidez; conocer otra burbuja social que no fuera la del colegio, donde la pasaba mal. En el segundo o tercer año [hizo cinco], la profesora me felicitó porque había crecido mucho actoralmente. Ahí dije: “Lo estoy disfrutando de verdad. Es esto lo que quiero hacer”.

–¿Y tu papá qué decía?

–Creo que, con el correr de los años, un poco se le pasaron los miedos. Pero le agarró otro temor: como conoce la profesión, sabe lo duro y frustrante que es no siempre tener trabajo. Ese miedo lo comparto, como todo actor, porque quiero que me vaya bien. Quiero vivir de la actuación, pero no me importa ser famosa. Ahora siento que estoy en un buen momento y lo quiero aprovechar, no estar pensando en si el día de mañana voy a tener trabajo o no. Igualmente, más allá de los miedos que mi papá pueda tener, tanto él como mi mamá me apoyan, son mis motores y estoy muy agradecida por eso.

Junto a Ducky Ramón, su Jack Russell. “Lo amo, es mi compañero. Fue un regalo sorpresa de mis papás para un cumpleaños. Es lo mejor que me pasó en la vida”, nos cuenta Mora. foto: @matiasjsalgado

–En tu debut profesional, trabajaste en una película protagonizada por tu papá. ¿Cómo fue esa experiencia?

–Fue en Mamá se fue de viaje (2017), dirigida por Ariel Winograd [y protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson]. Mis papás no querían que trabajara antes de terminar el colegio, pero hicieron la excepción porque este proyecto se rodaba en vacaciones de verano. Audicioné para el papel de hija del personaje de mi papá, pero él me dijo que no me ilusionara, que era más bien una experiencia para saber cómo era un casting. No quedé en ese papel, pero a “Wino” le gustó lo que hice y me llamó para probarme en otro personaje. Cuando me eligieron, mi papá la llamó a mi mamá y le dijo: “Mora quedó. ¿Qué hago?”. Y ella le contestó: “Que lo haga, somos los peores padres del mundo si le sacamos su primer trabajo”. Con él sólo compartí algunas escenas grupales. Me encantaría hacer algo juntos, siento que sería muy divertido. A veces, cuando comemos, nos ponemos a improvisar, jugamos actoralmente. Actuar con él sería increíble y un honor.

Mora y Diego Peretti comparten la vocación actoral. Aunque a él le dan temor los golpes y frustraciones de la profesión, deja que su hija viva su propia experiencia.

SUS PRIMEROS PASOS

Tras cinco años en la escuela de Nora Moseinco, donde se fomenta la técnica de la improvisación, Mora se dio cuenta de que también quería aprender a trabajar con textos y guiones, por lo que continuó su formación actoral en Timbre 4 y, unos años más tarde, en Otro Mundo, el espacio creado por Cris Morena. En 2022, rodó la serie Medusa, dirigida por Jazmín Stuart para Paramount+ (aún no se estrenó) y comenzó su participación en la obra de terror El juego: inicios, un verdadero fenómeno en El Método Kairós Teatro con entradas agotadas. “Es un boom muy loco, no lo podemos creer. La obra se viralizó gracias a un video de TikTok. Pasamos de 700 a 10 mil seguidores en una semana, y hace poco agotamos cuatro funciones en cuatro minutos”, cuenta entusiasmada. Allí comparte cartel con Teo, uno de los hijos de Federico D’Elía, con quien también está grabando Buenos chicos, la próxima tira de Pol-ka, y con quien hará una obra dirigida por Alejandro Fiore. “Con Teo ya dijimos que somos una dupla. Nos conocimos cuando éramos muy chicos, yo tendría un año y él, 2. No nos volvimos a ver hasta el año pasado. Ahora somos amigos, es una persona que quiero un montón”.

“Hace poco descubrí la cocina y me gusta mucho. ¡Hay que sobrevivir a los baches de tiempo sin trabajo!”, señala la hija de Diego Peretti sobre la pasión que comparte con su mamá, la directora de arte Natalia Milazzo. foto: @matiasjsalgado

CABLE A TIERRA

–¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

–Me encanta leer y escribir [en agosto estrena una obra corta que escribió con una amiga]. Y hace poco descubrí la cocina y me gusta mucho. ¡Hay que sobrevivir a los baches de tiempo sin trabajo!

–¿Cómo surgió lo de la cocina?

–Por mi mamá, que además de ser directora de arte de su agencia de publicidad, Stuka Racuda, es una excelente cocinera. Sus especialidades son los callos de vieiras gratinados y la lasagna. A mí no me gustaba cocinar, no sabía por dónde arrancar. De repente, empecé a ver videos en Instagram. El año pasado mis amigas me regalaron un voucher para tomar clases de cocina oriental. Le empecé a agarrar el gustito y ahora me gusta mucho cocinar y compartirlo con mamá. Todo el tiempo nos mandamos recetas. Después queda ver cuál de las dos se levanta del sillón para prepararla. [Se ríe].

“Mi mejor amiga no es del ambiente artístico y mi novio, Tomás, es mecánico. Ellos son mis cables a tierra”, asegura Mora Peretti. foto: @matiasjsalgado

–¿Sentís a veces la necesidad de desconectarte del ambiente artístico?

–Me encantan todos mis amigos del mundo del arte, pero a veces necesitás un cable a tierra porque los actores tenemos ciertas actitudes marcadas, algo del ego y la profesión. Salir un poco de eso es saludable. Mi mejor amiga no forma parte del ambiente artístico y mi novio, Tomás, es mecánico. Ellos son mis cables a tierra.

Maquillaje: Joaquina Espínola

