Qué se sabe de… La última salida de Justin Trudeau y Katy Perry, las transparencias de Anne Hathaway y el momento estrella de Noah Wyle

Son todas buenas noticias para los famosos y en esta nota te lo contamos con lujo de detalles
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FESTIVAL DEL AMOR
Ya son una pareja consolidada y, como tal, se mostraron enamorados en el desierto de California mientras disfrutaban del festival de Coachella: Justin Trudeau (54), ex primer ministro de Canadá, y la cantante Katy Perry (41) compartieron su felicidad en sus cuentas de Instagram con imágenes y videos en los que aparecen cantando en el show de Justin Bieber.
Los primeros indicios de este romance aparecieron en julio pasado, cuando se los vio juntos paseando tranquilamente por el parque Mont Royal de Montreal (ella se había separado poco antes de Orlando Bloom tras nueve años de relación y él se había distanciado de Sophie, su mujer durante dieciocho años) y, poco después, los paparazzi los sorprendieron comiendo en un famoso restaurante de la ciudad. En octubre aparecieron en Internet fotos de Trudeau y Perry fundidos en un apasionado abrazo a bordo de un barco y, quince días más tarde, salieron de la mano de la fiesta de cumpleaños de la cantante en Crazy Horse de París, la Ciudad del Amor. La confirmación definitiva llegó en diciembre: felices y sonrientes posaron juntos en sus redes sociales durante un viaje a Tokio.
EN CLAVE BICOLOR
En la alfombra de los Oscar, presentando las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje 2026 o en la sede de la ONU de Nueva York, brindando un discurso para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En Tokio, en México y en cualquier lugar del globo. De día o de noche, de largo o de blanco o en negro. Esté donde esté, Anne Hathaway (43) acapara con su estilo todas las miradas y los focos. Eso fue lo que pasó en Manhattan, donde la actriz desembarcó para la avantpremière de Mother Mary, una de las seis películas que estrenará este 2026, uno de sus años más prolíficos. Para este evento, impactó con un diseño de Lever Couture, la marca de la diseñadora ucraniana Lessja Verlingieri que también eligen Ariana Grande y Lady Gaga. Ese mismo día, pero horas más tarde, se la vio caminando por el neoyorquino Lower East Side con un outfit negro.
EL DOCTOR TIENE SU ESTRELLA
Hay momentos que resumen una trayectoria y, para Noah Wyle (54), ese instante llegó en el Hollywood Boulevard. El actor, protagonista de la aclamada serie The Pitt en su papel del doctor Michael Robinavitch, acaba de hacer realidad uno de los sueños de su infancia: tener su propia estrella en el Paseo de la Fama. Nacido y criado en Los Ángeles, Wyle confesó durante la ceremonia que esa avenida forma parte de su memoria. “Recorrí esta calle de arriba abajo durante décadas, soñando despierto”, dijo. El momento fue aún más especial por la presencia de su familia. A su lado estuvieron su mujer, Sara Wells (46), y sus tres hijos, Owen (23), Auden (20) y Frances (10). A ellos dedicó las palabras más emotivas del acto: “Son mi guía, la razón por la que me levanto cada día y la fuente de mi creatividad”, expresó. También lo acompañaron sus padres, Stephen Wyle y Marjorie Speer.
Tras marcar a toda una generación como el inolvidable Dr. John Carter en ER, Noah regresó al drama médico con The Pitt, por la que ganó los principales premios de la temporada.
EN HONOR AL REY DEL POP
Berlín fue el escenario del estreno mundial de Michael, la esperada biopic que recorre la vida y el legado del memorable Michael Jackson (en Argentina se estrena el 23 de abril), en un evento multitudinario que reunió a miles de fans y a buena parte de su familia. Entre los asistentes más aclamados se destacaron Prince Jackson (29) y Bigi “Blanket” Jackson (24), los hijos del Rey del Pop, que reaparecieron juntos en la alfombra roja en una de sus escasas apariciones públicas.
Prince y Bigi eligieron trajes negros con detalles cargados de significado: brazaletes con referencias artísticas y una corona dorada bordada sobre el pecho, un guiño al eterno título de su padre. Jaafar Jackson (29), sobrino del cantante y protagonista del film, también estuvo en el centro de las miradas. Acompañado por su padre Jermaine Jackson y por otros miembros del clan –entre ellos Jackie y Marlon Jackson, hermanos de Michael–, el joven actor vivió una noche a pura emoción.
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