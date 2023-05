“Es un gran hombre”. Modelo y conductora, nació en Chile, vive en Los Ángeles y enamoró a uno de los actores más deseados

escuchar

Vive en un departamento sobre la playa, en Los Ángeles. El sol que entra por una de las ventanas le ilumina la cara y crea como un aura dorada a su alrededor. Ella acompaña la escena con una sonrisa tímida y su forma cálida de transmitir lo que piensa, siente y vive. Kika Silvia (31) es reconocida en Chile, su país natal, pero en la Argentina su nombre comenzó a sonar cuando se supo que era la novia de Gonzalo Valenzuela (45). Durante la entrevista con ¡HOLA! Argentina habló de él –su nuevo amor– sin problema porque está segura del gran recorrido profesional y personal que hizo y que no se debe a ser “la novia de…”.

Una de las fotos que Kika y Gonzalo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram para hacer público su noviazgo, el 18 de abril.

María Francisca Silva Sánchez (su verdadero nombre) es modelo, conductora de televisión y amante de los deportes extremos. Se coronó como reina de Viña del Mar en 2017 y fue semifinalista de la edición chilena de Bailando por un sueño. Su férrea defensa de los animales la llevó a crear la Fundación Roxy, en honor a una cerdita que le regalaron en el programa donde trabajaba y que se llevó a vivir a su departamento. Al tiempo buscó un lugar más adecuado para tenerla. Nada salió como ella esperaba porque en el refugio donde la dejó, un perro rescatado entró al corral y la mató. “Eso me inspiró a crear Fundación Roxy, con el objetivo de educar sobre la tenencia responsable, ayudar, rescatar, rehabilitar y dar en adopción a animalitos. Una experiencia que me cambió la vida”, confiesa.

Kika empezó a estudiar Educación Física en la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, pero dos años más tarde interrumpió la carrera y se fue a México a trabajar como modelo.

Kika con su amado perro Gin Tonic.

En 2019, Kika viajó a Miami para estudiar inglés. “Fue en ese momento que cerraron las fronteras por la pandemia y decidí irme a Los Ángeles donde tenía varios amigos”, cuenta la modelo. La visita se transformó en una estadía y ella terminó quedándose a vivir allí. “Soy pisciana, me gusta estar en contacto con el agua, me gusta el estilo de vida flow que hay acá”, afirma. Debido a sus trastornos de salud (“Soy intolerante a muchos productos lácteos, la cafeína y el gluten”, cuenta) decidió estudiar nutrición holística en la School of Nutrition de Nueva York. “Mi profesión es comunicar y, así como lo hago con los animales, es bueno transmitir la importancia sobre lo que comemos. Por eso creé “Iki”, una marca de suplementos naturales. Somos lo que comemos y pensamos. No tiene que ver con comer más o menos, ser vegano o vegetariano, sino con escuchar el propio cuerpo porque lo que le hace bien a uno puede hacerle mal a otro”.

Kika es modelo, conductora de televisión y amante de los deportes extremos.

–Estás viviendo en Los Ángeles, pero vas seguido muy seguido a Santiago.

–Sí, tengo mi familia, mi marca ¡y ahora, a Gonzalo! De hecho, estoy recién llegada y dejé a mi perro Gin Tonic, que es como mi hijo, en Chile. Tengo que regresar urgente. [Se ríe].

–Gonzalo es muy celoso de su vida privada y aun así hicieron público el noviazgo muy rápido. Se mostraron juntos en Instagram hace un mes.

–¡A nosotros también nos llama la atención! La verdad es que se dio de una manera muy linda, no fue nada escondido. Nos encontramos en el Festival de la Canción en Viña del Mar en febrero de este año y se dio. Nos habíamos visto alguna vez, pero no nos conocíamos.

–¿Te preocupa la distancia?

– Yo pertenezco a Chile y de hecho los primeros cuatro meses del año estuve allá. Voy a estar todo el tiempo viajando, así que no estoy preocupada por la distancia. Gonzalo es un gran hombre y desde el minuto cero supe que tenía hijos, es re buen papá, está muy presente. No podría imaginar algo con él sin pensar en sus hijos.

–¿Tenés miedo a la exposición que puede provocar el noviazgo?

–En mi país es bastante diferente que en la Argentina… [Se ríe].

–Sin embargo, fue la prensa chilena la que te vinculó hace un tiempo con Benjamín Vicuña, íntimo amigo de Gonzalo.

–¡Ay si! Pero era tan desopilante lo que habían tirado que, así como lo dijeron, desapareció. De hecho, yo en ese momento estaba de novia en Estados Unidos. Fue un divague que quedó en la nada.

–¿Tenés fecha de regreso a Chile?

–Tengo unos proyectos en televisión que debo hacer desde Los Ángeles, pero iré intercalando con viajes… No te olvides que dejé a Gin Tonic.

–Y a Gonzalo.

–¡Claro, eso también!

“Mi profesión es comunicar y transmitir la importancia sobre lo que comemos. Por eso creé una marca de suplementos naturales”, expresa la modelo.

Lo primero que hizo en televisión fue una publicidad del programa "Alfombra Roja Prime" y como extra en una escena de la serie "Soltera otra vez", ambos de Canal 13 de Chile.

