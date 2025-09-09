“Estoy destrozada”. La lucha de Jimena Buttigliengo por reencontrarse con sus hijos

Separada del interiorista francés Willy Rizzo, la modelo cordobesa asegura que no ve a sus hijos, los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose, desde que se fueron a visitar a su padre a París hace un mes y medio
La noticia impactó a sus seguidores. En un intento desesperado por reencontrarse con sus hijos, Willy Andrea y Lynda Rose, Jimena Buttigliengo compartió en sus redes uno de los momentos más difíciles de su vida. “Mis hijos se fueron felices de vacaciones ilusionados y ahora están secuestrados en París por su padre y la familia. No me dejan hablarles”, publicó en sus historias mientras acompañaba con la foto de los mellizos, nacidos de su relación con el reconocido interiorista francés, Willy Rizzo.
La modelo cordobesa –que desde hace dos años vive en España– continuó posteando en su cuenta de Instagram: no sólo informaba que desde el 25 de julio que no ve a los chicos; también se animó a hacer pública un mail enviado por su ex pareja en el que le dice que sólo verá a sus hijos con la intervención de la policía.
“Todo esto me tomó por sorpresa. Mis hijos son lo que más amo en este planeta. Lo único que puedo decir es que no voy a dejar de luchar por ellos. Sé que el padre es muy importante en sus vidas, por eso nunca quise alejarlos de él y siempre me organicé para seguir viviendo en Europa y que ellos siguieran en contacto con él… Estoy destrozada”, dijo en conversación telefónica con ¡HOLA! Argentina, antes de viajar a París para intentar un nuevo acercamiento con sus chicos.
Buttigliengo y Rizzo se conocieron en 2016 en Londres y el flechazo fue inmediato. Al poco tiempo se fueron a vivir a París y el 11 de septiembre de 2017 fueron padres de los mellilzos, Willy y Lynda (7). A fines de 2023 la pareja decidió tomar caminos separados.
El pasado 25 de julio, los chicos viajaron a París a visitar a su padre con el plan de regresar con la top model tras sus vacaciones familiares. Sin embargo, el reencuentro no sucedió. “Estoy tratando de mantener la calma y confiar en la justicia”, concluye.
