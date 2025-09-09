Tango, dulce de leche y chimichurri. La intimidad de la visita de Katy Perry a Buenos Aires

Siete años después de su última visita, Katy Perry (40) desembarcó nuevamente en Buenos Aires y demostró, una vez más, su fervor por nuestro país. La cantante, que por estos días recorre Latinoamérica en el marco de su gira internacional The Lifetimes Tour, llegó el pasado domingo 7 para presentar sus nuevas canciones en el Movistar Arena el 9 y 10 de septiembre, y enseguida organizó su agenda para disfrutar de un show de tango y probar algunos típicos platos locales. En su breve recorrido, se llevó de regalo un cuadro de Eva Perón, con el que posó con sus fans.

Perry junto a sus bailarines y el elenco de Rojo Tango en el Faena Hotel de Buenos Aires Diego Messano

Separada de Orlando Bloom (48) después de nueve años de amor y una hija en común, Daisy (5), Perry se mostró decidida a aprovechar a pleno su estadía porteña. Tal como lo hizo en ocasiones anteriores, la estrella pop reservó un lugar en el Faena Hotel de Buenos Aires para ver el nuevo show de Rojo Tango junto a todo su equipo.

Katy Perry

31 invitados acompañaron a la intérprete de Firework a ver el espectáculo de Carlos Copello y Karina Piazza y allí se deleitaron con un menú que ella misma eligió: una entrada de terrina de langostinos con puré de arvejas y chips de batata y un plato principal de bife de chorizo con puré de papas al carbón, vegetales grillados y chimichurri de tres tomates. Como postre, un flan de tres leches con vainilla, dulce de leche y crema que la artista encantada pidió repetir.

La cantante con Antonio Ruiz, creador del famoso show de tango, posa con el cuadro de Evita que el empresario le regaló Diego Messano

Tras el show, Perry hizo una breve escala en la Boutique Kovacs Shoes, donde se enamoró del modelo “Margarita Grey”, un diseño exclusivo con horma italiana que pidió enviar a su suite. El flechazo, sin embargo, llegaría con un retrato de Evita que estaba en el lugar. Si bien su intención fue comprar el cuadro, la gente del lugar no dudó en regalárselo como gesto cordial de bienvenida.

La estrella pop rodeada de los fans que la esperaban a la salida del hotel Diego Messano

Enamorada de su más reciente trofeo, Katy Perry posó con el retrato junto a sus fans. Ya lo había dicho en su visita de 2015. “Me encanta venir a Buenos Aires porque los argentinos son los fans más felices que conozco. Aman la música”.