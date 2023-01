“Me genera mucho placer”. Dolores Barreiro habla de su nuevo trabajo en José Ignacio: “Replico lo que sucede en mi casa”

escuchar

El que acaba de terminar fue un gran año para Dolores Barreiro (47). Además de consolidar su relación con el polista Santiago Gómez Romero (32) y potenciar su marca de indumentaria Holi, la modelo fue por más y cumplió el sueño de explorar el mundo gastronómico a través del emprendimiento de Vitto Moya, fundador de Napulé Notte, un restaurante con sede en Caballito que amplió sus horizontes hasta llegar a José Ignacio, en el este uruguayo. “Después de recorrer el mundo para conocer distintas culturas gastronómicas, la italiana me atrapó profundamente. Todos los que formamos parte de este proyecto tenemos cierto enamoramiento por la cocina tana”, explica entusiasmada Dolores, quien además de compartir su pasión culinaria en las redes sociales, ahora se luce como host del nuevo punto de encuentro esteño. Tras instalarse en Uruguay para pasar las fiestas junto a sus cinco hijos Valentino (21), Milo (18), Salvador (16), Suria (11) e Indra (7) –frutos de su matrimonio con Matías Camisani (51)–, Dolo posa para ¡HOLA! Argentina y habla de su nuevo desafío, sus hijos y el amor a los 47.

“Me maravilla la independencia y claridad que tiene Indra para darse cuenta de lo que quiere. ¡Y tiene siete años!”, dice.

–Cocinar es más que preparar un plato, también implica compartir un poco de vos misma... ¿Qué es lo que vos más disfrutás de todo ese proceso?

–Eso mismo, el proceso. Me genera mucho placer expresarme a través de la comida, lo hago desde siempre. Hay algo del nutrir que está directamente relacionado con el amor. Disfruto mucho de la cocina y todo lo que eso significa. En Napulé replico un poco lo que sucede en mi casa, con la familia y los amigos gozando de una buena mesa compartida con los afectos.

–¿Qué significa para vos ser una buena anfitriona?

–Creo que lo más importante es conseguir que la gente se sienta cómoda, que disfrute del entorno y la comida. Que le den ganas de quedarse, de tomarse otra copa, de que la charla no se termine. Mi mayor satisfacción es que después tengan ganas de volver.

–¿Qué te atrae de la cocina italiana?

–¿Quién puede resistirse a la dieta mediterránea? ¡Me encanta! De hecho, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No sólo es deliciosa y simple, también la materia prima es de gran calidad y súper sana.

–¿Qué tuviste que aprender antes de involucrarte con un emprendimiento gastronómico?

–Para armar un emprendimiento gastronómico exitoso y genuino, creo que primero tenés que saber comer. Desde chico, Vitto Moya, el fundador del restaurante, disfrutó de la comida casera y bien tana de su nonna Nina y de su mamá Teresa. Además, vivió en Italia y pudo recorrer una gran cantidad de restaurantes de allá. Sabe exactamente cómo se come y cómo se vive la comida en Italia… y todo este conocimiento lo plasma acá.

–Pasaste las fiestas de fin de año con tus hijos en José Ignacio. ¿Cómo son esas celebraciones en familia?

–Cuando eran más chiquitos hacíamos árboles de Navidad distintos cada año, disfrutábamos mucho de crear adornos diferentes y armarlo en familia era un planazo. Ahora que crecieron, compartimos más la planificación del menú, que rara vez tiene que ver con el tradicional de las fiestas. Cuando estamos en Jujuy, en las noches frescas de la Quebrada, amasamos tallarines o pastas rellenas acompañadas con una salsa bolognesa para chuparse los dedos. En Buenos Aires, asado… Aprendí a hacerlo no hace tanto y la verdad es que tiene mucho éxito. Acá, en Uruguay, pescado a la parrilla, focaccias con frutas y romero, quesos y ensaladas. Tener a los cinco en la mesa es un placer, sobre todo en vacaciones, sin tener que preocuparme de que hagan la tarea o que se acuesten a determinado horario. Las obligaciones cotidianas hacen que todo sea más apurado.

Una postal de la anfitriona durante los festejos de Navidad con sus hijos, Indra, Milo, Salvador, Suria y Valentino.

Junto al polista Santiago Gómez Romero, con quién comenzó a escribir su historia de amor hace poco más de un año. “Me enamora que Santiago me haga reír y se divierta con mis hijos…”, revela.

Napulé Notte está ambientado con un estilo que combina la onda mediterránea y la de José Ignacio, con sutiles toques marroquíes. “Nuestro deseo es lograr que quienes nos visiten puedan vivir una verdadera experiencia al estilo del sur de Italia. Aquí ofrecemos no sólo la mejor gastronomía, sino también arte, diseño y buena música”, explica entusiasmada.

–Tu hija Indra ya tiene siete años… ¿Cómo es? ¿Te ves reflejada en algo de ella?

–Indra es lo más. Siempre está de buen humor, se engancha en todos los planes, es compinche de sus hermanos. Admiro su independencia, la claridad que tiene para darse cuenta de lo que quiere. Y sí, hay cosas en las que me veo espejada. Ella es empática, libre y muy segura. ¡Y tiene siete años! Lo de la seguridad me maravilla; a mí eso me llevo un poquito más de tiempo. Obvio que le encanta la ropa, pintarse las uñas y posar para las fotos. Somos muy compañeras.

–No es lo mismo vivir el amor a los veinte años que a los 47… ¿Cómo es tu presente junto a Santiago [Gómez Romero]?

–Qué tema el amor… Creo que lo vivo con la misma intensidad que a los veinte respecto a la conexión que existe con el hombre que amo, pero con la madurez que te da la experiencia. Hoy mi prioridad es estar en paz, compartir un vino, una charla. Me enamora que me haga reír, que se divierta con mis hijos… quedarnos en casa es algo que hacemos mucho. Por supuesto que la atracción física y la pasión siempre tienen un lugar en la relación, pero hoy siento que están sobrevaluadas.

–¿Hiciste tu balance de 2022?

–[Piensa unos segundos] Fue un buen año. En lo laboral, mi marca Holi se sigue consolidando En lo afectivo, hice malabares para acompañar a Santi todo lo que pude sin descuidar mi trabajo y mi familia. Los chicos siguen creciendo. Los adolescentes ya empezaron con sus primeros trabajos y eso me llena de orgullo. La verdad es que fue un buen año y la frutilla del postre es la concreción de Napulé Notte. Un proyecto al que le puse mucho esfuerzo y ganas, que hoy disfruto cada día.

