Desde que se instaló en Los Ángeles en 2018, Eva De Dominici (28) continúa afianzando a paso firme su carrera en la maquinaria de Hollywood. Es una de las protagonistas de la serie The Cleaning Lady (en Argentina se puede ver en Max), que el pasado 5 de marzo lanzó su tercera temporada, encabezó el elenco del thriller The Soviet Sleep Experiment (2019), trabajó con Bruce Willis en la película de ciencia ficción Cosmic Sin (2021) y acaba de estrenar la comedia dramática The Uninvited –que tuvo su avant-première el lunes 11 en el festival SXSW– junto a Pedro Pascal, Walton Goggins, Elizabeth Reaser, Rufus Sewell y Lois Smith. En diálogo con ¡HOLA! Argentina desde Estados Unidos, Eva habla de su gran presente laboral y cuenta cómo influyó su vida personal –especialmente su hijo Cairo (4), fruto de su relación con Eduardo Cruz (39)– a la hora de conectar con la historia de este último film.

Para el día de entrevistas y fotos con la prensa en el festival SXSW, donde se presentó su última película, Eva llevó un vestido al cuerpo firmado por Stella McCartney, que completó con una minibag a tono y joyas Piaget.

En The Uninvited, dirigida por Nadia Conners, De Dominici interpreta a una actriz en ascenso que se muestra muy segura de sí misma pero que está lidiando con un conflicto personal muy grande.

–¿Cómo te llegó la propuesta para hacer The Uninvited?

–El proyecto me llegó en el medio de las grabaciones de la segunda temporada de The Cleaning Lady y por suerte ambas producciones se pusieron de acuerdo para que pudiera grabar las dos en simultáneo. La serie se filma en Albuquerque, Nuevo México, y la película se hizo en Los Ángeles, a quince minutos de mi casa, así que iba manejando por las colinas escuchando tango, una mezcla entre la ciudad que me conquistó y los sonidos de mi país, que siempre son un eco en mi cabeza, donde está mi verdad, mi raíz. Fue muy loco para mí porque la directora de la película, Nadia Conners, vio una foto mía y me eligió. Cuando me llamaron mis agentes para contarme, tuve que preguntarles dos veces para creer que realmente me estaban ofreciendo a mí ser parte de este proyecto con estos monstruos de actores. Yo ya había visto trabajos de todos ellos y sabía perfectamente quiénes eran.

Eva posa con un smoking de Stella McCartney. foto: Sarah Lenoir

“Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood”, recuerda sobre la llegada de su hijo Cairo Cruz. foto: Sarah Lenoir

–¿Qué significa este proyecto en tu carrera y en tu vida personal?

–El guion me conmovió enseguida porque me identifiqué con la soledad y con los miedos que siente el personaje de Rose (interpretado por Elizabeth Reaser) respecto a su maternidad, mientras intenta continuar con su carrera. Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood. La gente en la industria enloquece con esas cosas.

Junto a Eduardo, hermano de Penélope Cruz, con quien está desde 2018.

Eva y su pareja Eduardo Cruz son celosos de la intimidad de su hijo y evitan mostrarlo en sus redes sociales, aunque hay algunas excepciones. Aquí, en abril de 2022, aprovechó el disfraz para publicar una foto donde no se le llega a ver bien la cara.

–¿Vos también enloqueciste?

–Algo así… [Se ríe]. Cuando mi hijo Cairo no tenía ni siquiera un mes de vida, yo estaba desesperada por mostrarle al mundo que todavía podía funcionar como actriz, que no sólo iba a ser madre. Empecé a audicionar rápidamente, llevaba a los castings la pumping machine y me sacaba leche en el baño mientras practicaba mis líneas y esperaba a que me llamaran. Me dolía el cuerpo, estaba muy cansada, me esforcé mucho para reintegrarme.

–¿Cómo recordás esa etapa?

–Fue una época extremadamente difícil donde me sentía muy insegura con todo, pero si no hubiese tenido esa experiencia tan loca, no creo que hubiera conectado tanto con la historia de la película como lo hice.

