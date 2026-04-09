Familiares y amigos despidieron a César Blaquier Roca en el cementerio de la Recoleta

Su mujer, Margarita Southam, sus hijos César, Hersilia y Juan, y sus nietos le dieron el último adiós
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Amaba el viento suave en la cara en el campo familiar de Las Flores, donde trabajó la mayor parte de su vida, pero también amaba el vértigo al mando de alguna de sus motos o piloteando aviones. César Alberto Blaquier Roca vivió intensamente y murió el domingo 5 de abril, a los 86 años, en su casa de Buenos Aires, rodeado de su familia. Para los que lo conocían bien, él –hijo de César Blaquier Casares y Ana Eloísa Roca Achával– era simplemente “Pa”, un hombre divertido y mundano que en el último tiempo había empezado a apagarse lentamente, aquejado por los males de la edad. A su lado estuvieron, incondicionales, su mujer, Margarita Southam von Hasselbach (con quien se casó en segundas nupcias, divorciado de su primera mujer, Martha Rodríguez McCormack), y sus tres hijos: César (con su mujer, Mercedes Palacios, y sus hijos Rufino, Diógenes y Simón), Hersilia (con su marido Pablo de Palacio y de Oriol) y Juan Bautista, un prestigioso médico que vive en Estados Unidos junto a su mujer, Cande Castilla, y sus dos hijas, y que viajó de urgencia desde Miami al conocer la noticia de la muerte de su padre, y llegó a tiempo para despedirlo el martes 7 en la Recoleta. Ese día, en el cementerio y bajo la llovizna, se reunieron en la puerta de la bóveda familiar junto a otros familiares (entre ellos, los hijos de Margarita, Paula Fanti y Luciano Aballone, y sus primas, las hermanas Dolores, Teresa “Teté” y Marina Blaquier Nelson) para escuchar el emotivo responso que el sacerdote Carlos Barreiro le dedicó a César, de quien era como un hermano, y darle el último adiós.
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