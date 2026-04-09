Familiares y amigos despidieron a César Blaquier Roca en el cementerio de la Recoleta

Amaba el viento suave en la cara en el campo familiar de Las Flores, donde trabajó la mayor parte de su vida, pero también amaba el vértigo al mando de alguna de sus motos o piloteando aviones. César Alberto Blaquier Roca vivió intensamente y murió el domingo 5 de abril, a los 86 años, en su casa de Buenos Aires, rodeado de su familia. Para los que lo conocían bien, él –hijo de César Blaquier Casares y Ana Eloísa Roca Achával– era simplemente “Pa”, un hombre divertido y mundano que en el último tiempo había empezado a apagarse lentamente, aquejado por los males de la edad. A su lado estuvieron, incondicionales, su mujer, Margarita Southam von Hasselbach (con quien se casó en segundas nupcias, divorciado de su primera mujer, Martha Rodríguez McCormack), y sus tres hijos: César (con su mujer, Mercedes Palacios, y sus hijos Rufino, Diógenes y Simón), Hersilia (con su marido Pablo de Palacio y de Oriol) y Juan Bautista, un prestigioso médico que vive en Estados Unidos junto a su mujer, Cande Castilla, y sus dos hijas, y que viajó de urgencia desde Miami al conocer la noticia de la muerte de su padre, y llegó a tiempo para despedirlo el martes 7 en la Recoleta. Ese día, en el cementerio y bajo la llovizna, se reunieron en la puerta de la bóveda familiar junto a otros familiares (entre ellos, los hijos de Margarita, Paula Fanti y Luciano Aballone, y sus primas, las hermanas Dolores, Teresa “Teté” y Marina Blaquier Nelson) para escuchar el emotivo responso que el sacerdote Carlos Barreiro le dedicó a César, de quien era como un hermano, y darle el último adiós.

El cortejo fúnebre llega al cementerio de la Recoleta foto: Matías Salgado

Su hijo César (de su primer matrimonio con Martha Rodríguez McCormack) recibe el cálido abrazo de un amigo y del abogado Joaquín Reyes foto: Matías Salgado

A sus 81 años, Dolores Blaquier, su prima y gran amiga, dejó el campo en Lobos donde vive para acercarse a darle el último adiós foto: Matías Salgado

Margarita Southam (de tapado blanco), su gran amor y compañera de los últimos 48 años, junto a Michel Grether y Max Hlousek. Con boina negra, Blanca Isabel Álvarez de Toledo foto: Matías Salgado

Delfina Frers con su amigo Gerard Confalonieri

Alejandro Gravier y su hijo Tiziano. Junto a ellos, Solange Monpelat foto: Matías Salgado

Azul García Uriburu y su marido, Marcos Pereda

Marina Blaquier llega a Recoleta

Andrea "Tucu" Martínez, amiga de la familia Matías Salgado

César Blaquier hijo recibe las condolencias de Solange Monpelat Matías Salgado

De anteojos, Ricardo Caffarone Matías Salgado

Luciano Abellone y su mujer, María Cornejo Matías Salgado

Gravier le da un cálido abrazo a Marina Blaquier, prima de César Matías Salgado