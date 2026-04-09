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Familiares y amigos despidieron a César Blaquier Roca en el cementerio de la Recoleta

Su mujer, Margarita Southam, sus hijos César, Hersilia y Juan, y sus nietos le dieron el último adiós

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El féretro lo cargan sus hijos y sus nietos. A la izquierda, Juan Blaquier (fruto de su segundo y último matrimonio, con Margarita Southam) y César Blaquier; también se ve al sacerdote Carlos Barreiro, que ofició el responso. Del lado derecho, Luciano Abellone (hijo de Margarita) y dos nietos de César, Rufino y Diógenes Blaquier
El féretro lo cargan sus hijos y sus nietos. A la izquierda, Juan Blaquier (fruto de su segundo y último matrimonio, con Margarita Southam) y César Blaquier; también se ve al sacerdote Carlos Barreiro, que ofició el responso. Del lado derecho, Luciano Abellone (hijo de Margarita) y dos nietos de César, Rufino y Diógenes Blaquier foto: Matías Salgado

Amaba el viento suave en la cara en el campo familiar de Las Flores, donde trabajó la mayor parte de su vida, pero también amaba el vértigo al mando de alguna de sus motos o piloteando aviones. César Alberto Blaquier Roca vivió intensamente y murió el domingo 5 de abril, a los 86 años, en su casa de Buenos Aires, rodeado de su familia. Para los que lo conocían bien, él –hijo de César Blaquier Casares y Ana Eloísa Roca Achával– era simplemente “Pa”, un hombre divertido y mundano que en el último tiempo había empezado a apagarse lentamente, aquejado por los males de la edad. A su lado estuvieron, incondicionales, su mujer, Margarita Southam von Hasselbach (con quien se casó en segundas nupcias, divorciado de su primera mujer, Martha Rodríguez McCormack), y sus tres hijos: César (con su mujer, Mercedes Palacios, y sus hijos Rufino, Diógenes y Simón), Hersilia (con su marido Pablo de Palacio y de Oriol) y Juan Bautista, un prestigioso médico que vive en Estados Unidos junto a su mujer, Cande Castilla, y sus dos hijas, y que viajó de urgencia desde Miami al conocer la noticia de la muerte de su padre, y llegó a tiempo para despedirlo el martes 7 en la Recoleta. Ese día, en el cementerio y bajo la llovizna, se reunieron en la puerta de la bóveda familiar junto a otros familiares (entre ellos, los hijos de Margarita, Paula Fanti y Luciano Aballone, y sus primas, las hermanas Dolores, Teresa “Teté” y Marina Blaquier Nelson) para escuchar el emotivo responso que el sacerdote Carlos Barreiro le dedicó a César, de quien era como un hermano, y darle el último adiós.

El cortejo fúnebre llega al cementerio de la Recoleta
El cortejo fúnebre llega al cementerio de la Recoletafoto: Matías Salgado
Su hijo César (de su primer matrimonio con Martha Rodríguez McCormack) recibe el cálido abrazo de un amigo y del abogado Joaquín Reyes
Su hijo César (de su primer matrimonio con Martha Rodríguez McCormack) recibe el cálido abrazo de un amigo y del abogado Joaquín Reyesfoto: Matías Salgado
A sus 81 años, Dolores Blaquier, su prima y gran amiga, dejó el campo en Lobos donde vive para acercarse a darle el último adiós
A sus 81 años, Dolores Blaquier, su prima y gran amiga, dejó el campo en Lobos donde vive para acercarse a darle el último adiósfoto: Matías Salgado
Margarita Southam (de tapado blanco), su gran amor y compañera de los últimos 48 años, junto a Michel Grether y Max Hlousek. Con boina negra, Blanca Isabel Álvarez de Toledo
Margarita Southam (de tapado blanco), su gran amor y compañera de los últimos 48 años, junto a Michel Grether y Max Hlousek. Con boina negra, Blanca Isabel Álvarez de Toledofoto: Matías Salgado
Delfina Frers con su amigo Gerard Confalonieri
Delfina Frers con su amigo Gerard Confalonieri
Alejandro Gravier y su hijo Tiziano. Junto a ellos, Solange Monpelat
Alejandro Gravier y su hijo Tiziano. Junto a ellos, Solange Monpelat foto: Matías Salgado
Azul García Uriburu y su marido, Marcos Pereda
Azul García Uriburu y su marido, Marcos Pereda
Marina Blaquier llega a Recoleta
Marina Blaquier llega a Recoleta
Andrea "Tucu" Martínez, amiga de la familia
Andrea "Tucu" Martínez, amiga de la familiaMatías Salgado
César Blaquier hijo recibe las condolencias de Solange Monpelat
César Blaquier hijo recibe las condolencias de Solange MonpelatMatías Salgado
De anteojos, Ricardo Caffarone
De anteojos, Ricardo CaffaroneMatías Salgado
Luciano Abellone y su mujer, María Cornejo
Luciano Abellone y su mujer, María CornejoMatías Salgado
Gravier le da un cálido abrazo a Marina Blaquier, prima de César
Gravier le da un cálido abrazo a Marina Blaquier, prima de CésarMatías Salgado
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.Getty Images
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