Fan número 1. ¿Qué hizo John Travolta para promocionar el tema que compuso y canta su hija Ella Blue?

Está orgulloso del trabajo de su hija y lo promociona en las redes: “En caso de que no hayan visto u oído el anticipo de Dizzy, el primer single de mi hija Ella, acá está. ¡Pueden guardarlo con el link de mis stories!”, escribió John Travolta en Instagram. Ella Bleu (21), la hija mayor del actor, sigue los pasos de su padre en el cine (actuó en The Poison Rose y Dos canguros muy maduros), pero ahora revela su talento para componer. “Dizzy”, su canción, tiene una melodía suave tocada en el piano por Ella Bleu, que canta con un estilo intimista similar al de Billie Eilish. En el video de su presentación en las redes, aparece el propio John haciendo mímica junto a su hija y cada publicación recibe no solo los elogios del público, sino también de estrellas amigas de Travolta, como Michelle Pfeiffer, que expresó su admiración por el talento de Ella Bleu. El protagonista de Fiebre de sábado por la noche y Tiempos violentos se muestra siempre junto a sus dos hijos (también tiene a Benjamin, de 11 años) y se dan apoyo mutuo ahora más que nunca, después de dos grandes tragedias que golpearon a su familia: en 2020, la mujer del actor, Kelly Preston, murió de cáncer de mamá, y en 2009, su hijo mayor, Jett, perdió la vida por la enfermedad de Kawasaki a los 16, durante unas vacaciones.

Juntos en el video en que cantan a dúo “Dizzy”, la canción que compuso Ella.