Flavia Palmiero. Cómo se reinventó en la cuarentena y descubrió su lado creativo

La cuarentena sacó a la luz su faceta creativa y emprendedora. Flavia Palmiero (54) comenzó diseñando trajes de baño y ahora, en pleno otoño, se animó a dar un paso más y sumó una colección de ropa cómoda para disfrutar el tiempo libre. “Mientras se arma la nueva colección de bikinis y enterizos para el verano, sacamos una línea urban sport, para todos los días, que se basa en leggings, tops, calzas deportivas y prendas en general que pueden usarse en cualquier momento del día. Hay estampa animal print, brillos, engomado con plateado, de todo”, cuenta Flavia.

–¿Usás ropa deportiva en tu día a día?

–Sí, claro. Y no sólo para entrenar. Las leggings son mi comodín del invierno. Con un par de botas, zapatos con plataformas, suéter o camisa quedan divinas.

–¿Quién te ayuda con el diseño de las prendas de tu firma?

–Lo hago yo sola. Me inspiro en tendencias que vienen de afuera. Acá estamos acostumbradas a vestirnos con prendas clásicas, en cambio en Estados Unidos y en Europa las mujeres se animan más y yo apunto a eso. Brillo y estampa de leopardo en todo momento. Hasta ahora, sólo hago venta online minorista y mayorista a todo el país, pero tal vez en algún momento organice un showroom.

–¿Cuáles son tus claves de belleza?

–Tengo una genética que me ayuda, sumado a que hago tratamientos de belleza no invasivos y trato de entrenar al menos tres veces por semana. Pero soy una mujer común y con la cuarentena me fue difícil mantener el ritmo... Al principio, hacía todos los días algo en casa, luego con el invierno costó y encima se me sumó mucho trabajo. Por el momento, estoy entrenando en casa con ejercicios localizados para tonificar, pero lo que más me gusta es ir al gimnasio y hacer aparatos. En la normalidad entrenaba tres o cuatro veces por semana, pero no más de cuarenta minutos por sesión. Con MasterChef se me complicó cuidarme con la comida, porque se cocina mucho con harina, manteca, azúcar… Cosas que no uso generalmente en casa. Pero no niego que aprendí mucho. Tengo unos kilitos jorobándome por ahí, pero en algún momento los reubicaré. Ahora sólo tomo alcohol los fines de semana.

–¿Cómo te llevás con el paso del tiempo?

–No tengo problemas. Para todas las mujeres es un tema, es complicado de llevar, no es placentero, pero depende de la actitud de cada una. Hay que llevarlo de la mejor manera y tratar de estar bien por una misma. Yo me cuido por mí, no por los demás. Más allá de que puede verse como una exigencia, a mí me gusta cuidarme. No tengo cirugías, sólo me puse botox en la frente. Mi objetivo es mostrarme como una mujer natural.

Flavia entrena por los bosques de Palermo y es la imagen de su propia marca Matias Salgado

“Tengo una genética que me ayuda, sumado a que hago tratamientos de belleza no invasivos y trato de entrenar al menos tres veces por semana” Matias Salgado

Su corazón está ocupado desde hace tiempo con Luis Scalella, a quien conoció en 2012 en el cumpleaños de un año de los hijos de Flor de la V.

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Gtres / Grosby Group