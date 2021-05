Florencia Macri. Debutó como diseñadora y presentó su marca, Come On, en Miami

Está radicada en Miami, donde se propuso arrancar un nuevo capítulo en su historia. Instalada desde hace un año y medio en la ciudad que tanto fascina a los argentinos que quieren reinventarse, Florencia Macri (37) se permitió hacer un largo duelo por la muerte de su papá, del que salió fortalecida y con una nueva misión: el diseño de ropa. Tras una carrera intermitente como fotógrafa en Buenos Aires, la hija menor de Franco Macri lanzó “Glam Punk”, su primera colección de ropa prêt-à-couture. Lo hizo con un festín, que tuvo lugar en el atelier de Come On, su flamante marca de ropa sin género, en Little River, una localidad al norte del conocido Design District. Durante la velada, Flor contó que se inspiró en la libertad contestaria del punk para darle forma a su propuesta y que parte de lo recaudado con las ventas será donado a Big Dog Ranch Rescue, una organización sin fines de lucro que rescata perros en Florida.

Posa con gafas de sol, un chaleco sastrero de su flamante colección y un vestido de seda.

Alan Faena y Barbara Hulanicki, creadora de la mítica casa de ropa londinense Biba, estuvieron entre los invitados

Florencia brinda con Pia Barberis (a quien fichó como diseñadora) y el estilista Nicolás Pesce Freijóo.

Adrianne bon Haes

La publicista Tara Solomon

La diseñadora Pía Barberis y la periodista Florencia Franceschetti

