“Fue muy fuerte”. Es artista plástica, una grave patología ocular atentó contra su carrera, pero no bajó los brazos

Para una persona que ama el arte y aspira a crear sus propias obras, un diagnóstico como el que recibió Marisol Vázquez (38) puede ser demoledor. Los médicos le dijeron que tenía un edema macular, una inflamación en la mácula del ojo que afecta la visión. Sin embargo, ella no bajó los brazos y luchó no sólo para superar esa condición clínica, sino también para no renunciar a su proyecto artístico.

En el living de su hogar en el barrio de Recoleta, Marisol, la hija del ex tenista Modesto “Tito” Vázquez (quien fuera capitán del equipo argentino en la Copa Davis en dos oportunidades) y de la escultora Isabel Santamarina, cuenta su historia, que también está reflejada en los objetos que la rodean. “Mi casa es la historia de mi vida. En cada rincón encontrás recuerdos que fui trayendo de viajes y que hacen a la persona que soy”, dice ella, que se crio rodeada de arte, lo que la llevó a convertirse también en artista plástica. Desde que su vista se vio afectada, contó con el apoyo de su familia y su pareja para crear su propio sello artístico textil, que produce ediciones seriadas y limitadas de mantas y almohadones. Su historia no es sólo la de una emprendedora, también es la de una mujer que apuesta a superarse.

En el living con su perro Tai, de raza Border Terrier. En el fondo, se lucen algunas de sus creaciones textiles de la Serie Malévich, en homenaje al pintor ruso creador del suprematismo.

–Hace seis años te diagnosticaron un edema macular, ¿cómo impactó en tu vida?

–En ese momento trabajaba en el mercado del arte, pero, así como tuve que hacer una pausa porque mi situación era complicada, me di cuenta de que tenía que trabajar la vista y nunca dejé de pintar. Empecé boxeo para aumentar mis reflejos físicos, y hace un año arranqué con mi propio sello artístico, “Animal Chic”, en el que me encargo de todo el diseño y una productora me ayuda a encontrar a los mejores del rubro para hacer las piezas. En los inicios creé almohadones y mantas, dos productos cotidianos que uso un montón, y los transformé en un objeto visual de la casa, como una escultura. Hoy en día ya tengo seis líneas de productos, algunas parten de obras de arte mías y otras series son en homenaje a grandes artistas, como Kazimir Malévich y Mark Rothko. Mi objetivo es que la gente vaya armando su propia obra de arte con la combinación de diferentes ejemplares. Siempre me gustó el diseño de interiores, entonces busqué la forma de que el arte llegara a más personas y que, a la vez, me ayudara a atravesar este momento de mi vida.

–¿En algún momento tuviste miedo?

–Lanzar un emprendimiento durante una pandemia no fue fácil, pero estaba acompañada desde lo emocional y todos ayudaron a que confiara en mí. Como tuve que dejar de manejar, vendí mi auto, y en vez de verlo como un “tirar la toalla”, lo usé como una primera inversión para arrancar con mi marca. Mi pareja, Rodrigo (Muñoz Sauze), y mis padres siempre me apoyan en todo lo que encaro y, aunque tenían miedo de que expusiera mi capital, me acompañaron para poder hacerlo.

–Hoy muchos de los objetos que tenés en tu casa los hiciste vos misma y otros los trajiste de viajes.

–Sí, me gusta que el hogar tenga la personalidad de cada uno, para que pueda encontrarse a sí mismo y sentirse cómodo. En casa, pusimos cosas que nos representan a los dos. Rodrigo tiene su estilo, es más clásico, pero también tiene su costado artístico porque cuando era joven fue actor, aunque ahora se dedica a la consultoría. Nos encanta recibir amigos y hacer reuniones, entonces armamos un espacio abierto y cozy, con obras de arte y plantas. Me gusta mucho la mezcla, de distintas especies y sumarles objetos textiles, siempre con mucho color para crear focos de atención. Todo lo que pusimos en esta casa tiene una historia y un porqué. Como, por ejemplo, la caja de acrílico del living, llamada El origen de tu mirada, creación del artista Juan Pablo Inzirillo, a quien conocí cuando trabajaba en el mercado del arte, y hace tres años me hizo esta obra a pedido. A partir de las tomografías de mis ojos, creó una obra inspirada en la sanación.

–¿En qué cosas te sentís identificada con tus padres?

–De mamá heredé el sentido de la estética. Ella tiene muy buen gusto y es una aficionada al arte. Y papá, a pesar de que se hizo conocido como tenista, también es un artista nato, con mucho talento, un gran poeta y comunicador. Jamás intentó fomentar en mí la idea de ser deportista, sino que fue el primero en comprarme pinturas, porque él más que nadie sabía que la vida del tenista era muy solitaria. En nuestro caso, cuando él vivía en Inglaterra, pudimos viajar a visitarlo y eso también sirvió para que el arte viviera conmigo desde muy joven. A los 16 años recorría un lugar sola, visitaba museos, casas de antigüedades, y así fue como me empezaron a llamar la atención los pequeños objetos. Hoy, si viajo con amigas a Miami, ellas se van al shopping y yo me voy a ver arte. No persigo la moda, voy adquiriendo las cosas que me gustan y que me hacen sentir identificada.

–¿Qué proyectos tenés en el arte y en la vida?

–Tengo ganas de ser mamá. Soy muy independiente, inquieta, pero se me despertó ese instinto. Ojalá que en algún momento se pueda dar. También quiero ampliar mi emprendimiento. Hoy mis productos se venden a través de mi Instagram (@animalchic), y deseo poder alquilar un local a la calle para hacer un open studio.

Maquillaje y peinado: Joaquina Espínola

Marisol, en la terraza de su departamento, “un oasis” con vista al centro de la ciudad de Buenos Aires

Un retrato de la artista en su rincón creativo, custodiada por El origen de tu mirada, de Juan Pablo Inzirillo, quien realizó la obra a partir de las tomografías de los ojos de Marisol

Junto a su padre, el ex tenista Tito Vázquez. “Papá intentó fomentar en mí la idea de ser artista. Fue el primero en comprarme pinturas. Él más que nadie sabía que la vida del tenista era muy solitaria”, sostiene.