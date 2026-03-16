“¡Fue un placer!”. El ex capitán de River, Leo Ponzio, les hizo frente a los polistas Ruso y Nachi Heguy y Milo Fernández Araujo

En La Hache, en General Rodríguez, salió a la cancha rodeado de campeones
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Los caballos y el polo son una de sus pasiones desde hace años, pero recién hace tres, ya retirado con toda la gloria del fútbol (ganó 17 títulos con River), Leo Ponzio se animó a salir a otras canchas, con el casco y las botas puestas, en busca de nuevos desafíos.
Días atrás, por ejemplo, el Capitán Eterno, como lo bautizaron los hinchas, participó en la segunda edición del Bayer Agro Polo Tour, un torneo que reunió a productores agropecuarios, empresarios y referentes del campo (divididos en ocho equipos de entre 6 y 8 goles de handicap), en La Hache, el club de Hilario Ulloa ubicado en General Rodríguez. A lo largo de las tres jornadas que duró, defendió los colores de Conte, el team que compartió con Tomás Gómez Naar, Alfredo Boden y Pachu Donnelly, y también se midió con ex jugadores que pasaron a la historia de este deporte, como Eduardo y Nachi Heguy y Milo Fernández Araujo.
“La pasé lindísimo. ¡Fue un placer jugar contra estos grandes del polo, tan respetados por todos! Con el Ruso y Milo nos conocíamos de antes, así que fue muy divertido”, le dijo a ¡HOLA! Argentina Leo, que sigue formando parte de la Secretaría Técnica de River. Y agregó: “Me siento muy agradecido también con Hilario, que nos dio este lugar tan lindo para poder jugar”.
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