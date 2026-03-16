“¡Fue un placer!”. El ex capitán de River, Leo Ponzio, les hizo frente a los polistas Ruso y Nachi Heguy y Milo Fernández Araujo

Los caballos y el polo son una de sus pasiones desde hace años, pero recién hace tres, ya retirado con toda la gloria del fútbol (ganó 17 títulos con River), Leo Ponzio se animó a salir a otras canchas, con el casco y las botas puestas, en busca de nuevos desafíos.

El ex capitán de River defendió los colores de Conte, el team que compartió con Tomás Gómez Naar, Alfredo Boden y Pachu Donnelly

Leo y Celeste estuvieron firmes los tres días que duró el torneo Tadeo jones

Días atrás, por ejemplo, el Capitán Eterno, como lo bautizaron los hinchas, participó en la segunda edición del Bayer Agro Polo Tour, un torneo que reunió a productores agropecuarios, empresarios y referentes del campo (divididos en ocho equipos de entre 6 y 8 goles de handicap), en La Hache, el club de Hilario Ulloa ubicado en General Rodríguez. A lo largo de las tres jornadas que duró, defendió los colores de Conte, el team que compartió con Tomás Gómez Naar, Alfredo Boden y Pachu Donnelly, y también se midió con ex jugadores que pasaron a la historia de este deporte, como Eduardo y Nachi Heguy y Milo Fernández Araujo.

El “Ruso” Heguy, acompañado por Fati Reynot (productor de Río Cuarto, Córdoba), lo miró desde un costado de las tablas, pero más tarde se midieron en la cancha Tadeo jones

Nachi, Pedro y el Ruso Heguy, posan en familia en medio de la entrega de premios Tadeo jones

El Ruso (de verde) volvió a la cancha con toda la garra y peleó cada jugada @prensapolo

Diego, Segundo y Justo Sánchez Granel, todos productores agropecuarios, junto al Ruso y Nachi Heguy Tadeo jones

Jean, gamuza y estampa animal fueron algunos de los guiños fashion de la hinchada que integraron Bárbara y Pety Sáenz Rozas, Verónica Rueda y Paloma Allende (sentada) Tadeo jones

Hace tres años, cuando se retiró con toda la gloria del fútbol (ganó 17 títulos con River), Ponzio empezó a participar en torneos de polo

Celeste Pumpido miró el partido desde el baúl del auto, acompañada por María Viñals Tadeo jones

Lucia “Luli” Nini, influencer de moda, eligió un set de remera de algodón y short al que le sumó un blazer de lino cuando bajó el sol

Aunque no ganó, Leo se quedó hasta la entrega de premios para aplaudir a los campeones Tadeo jones

“La pasé lindísimo. ¡Fue un placer jugar contra estos grandes del polo, tan respetados por todos! Con el Ruso y Milo nos conocíamos de antes, así que fue muy divertido”, le dijo a ¡HOLA! Argentina Leo, que sigue formando parte de la Secretaría Técnica de River. Y agregó: “Me siento muy agradecido también con Hilario, que nos dio este lugar tan lindo para poder jugar”.