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La separada más entrenada. María Susini se instaló en Mar del Plata, donde practica una exigente rutina física

Tras el fin de su matrimonio con Facundo Arana, se concentra en sus hijos y su bienestar

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En Honu Beach, el balneario que elige desde hace años para hacer surf
En Honu Beach, el balneario que elige desde hace años para hacer surf

Desde que se separó de Facundo Arana (53) –tras diecinueve años de relación y tres hijos, India y los mellizos Yaco y Moro–, María Susini (49) mantiene un perfil bajísimo: instalada en Mar del Plata, apenas se dejó ver corriendo por las playas del sur de la ciudad o haciendo surf en Honu Beach, su balneario favorito, y muy divertida bailando y cantando en el show de Divididos en Bendu Arena.

Corriendo por la orilla del mar, una de sus rutinas impostergables
Corriendo por la orilla del mar, una de sus rutinas impostergables
Según algunas versiones, está ilusionada con mudarse a Chapadmalal
Según algunas versiones, está ilusionada con mudarse a Chapadmalal

Fanática del mar, la naturaleza y la vida al aire libre, María disfruta tanto de la rutina que marca sus horas en la ciudad balnearia, muy ligada al ejercicio y el bienestar que, según algunas versiones, está ilusionada con mudarse allí, concretamente a Chapadmalal. Una decisión clave en esta etapa de reconstrucción personal tras el fin de la pareja con Arana.

En el gym, donde tornea su cuerpo con disciplina
En el gym, donde tornea su cuerpo con disciplina

La mayoría de los días almorzó con sus hijos en el parador, después de haber corrido varios kilómetros por la playa y de dedicar una hora a su entrenamiento de fuerza. Motivada por los chicos, hasta se animó a subirse a un skate protegida con rodilleras y casco: acostumbrada a estar siempre en movimiento y dueña de un estado físico impresionante, su performance no tuvo nada que envidiarle a la de una profesional. También dedicó tiempo a otra de sus pasiones, la pintura, y cumplió su deseo de sumar otro tatuaje a su cuerpo: un sol en su tobillo derecho. Al atardecer, y en cada momento libre, aprovechó para surfear, la actividad que más placer le da y que siempre elige para desconectar.

Pensativa, María camina por la arena, despreocupada de las miradas indiscretas
Pensativa, María camina por la arena, despreocupada de las miradas indiscretasFoto: Juan Eulogio Huerta
Fanática de la actividad física, practica a diario surf, running, ejercicios de fuerza y hasta skate
Fanática de la actividad física, practica a diario surf, running, ejercicios de fuerza y hasta skateFoto: Juan Eulogio Huerta
Domando olas en las playas del sur de Mar del Plata
Domando olas en las playas del sur de Mar del Plata
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Javier Salas
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