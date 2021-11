“Fui tratada como un cuerpo”. Emily Ratajkowski denuncia en su nuevo libro los abusos que sufrió

Su cuerpo la hizo exitosa y famosa como modelo, y ahora es el protagonista de su libro. Casi perfecto –según los cánones de belleza–, el físico de la modelo Emily Ratajkowski ha pasado por mucho; no sólo por largas y redituables sesiones de fotos y videos en su carrera profesional, sino también por abusos de distinta naturaleza. De todo eso habla Emily en el libro que acaba de presentar, titulado, justamente, My Body, y que es la suma de ensayos escritos por la modelo, en los que une empoderamiento, feminismo y poder. “Interioricé la forma en que no fui tomada en serio y, simplemente, fui tratada sólo como un cuerpo”, dijo Emily en el lanzamiento.

En esas páginas, narra tres episodios traumáticos: a los 15 años, cuando tuvo su primera relación sexual que, afirma, no fue consentida; a los 20, cuando el fotógrafo Jonathan Leder abusó de ella durante una sesión, sin que pudiera defenderse (“veía todo borroso”, recuerda); y a los 21, cuando filmaba junto a otras modelos un videoclip de Robin Thicke, “Blurred Lines”, y el cantante, que estaba borracho, le manoseó los pechos. “Con ese único gesto, Robin Thicke recordó a todo el mundo en el estudio que las mujeres no estábamos realmente al mando”, aseguró Emily, quien espera que su libro ayude a crear conciencia sobre los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos y para que no sean vistas como un producto.

Su libro es un compilado de ensayos sobre su cuerpo y la explotación de las mujeres. Emily Ratajkowski