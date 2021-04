Gianinna Maradona. Las imágenes que confirman su romance con Daniel Osvaldo

Ya no se esconden: Gianinna Maradona (31) y Daniel Osvaldo (35) hicieron oficial su romance el último fin de semana en San Martín de los Andes, adonde viajaron junto con los músicos de la banda de rock del ex de Jimena Barón, que presentó su show en un bar del lugar, y Benja (12), el hijo de Gianinna y Sergio “Kun” Agüero. Si bien esta historia de amor entre la hija del Diez y el ex futbolista ya tiene un par de meses –los únicos testigos eran los vecinos de Banfield, donde vive Osvaldo–, nunca se habían mostrado juntos hasta ahora: el show de Barrio Viejo (el grupo formado por Sergio Vall en batería, Julen Arruabarrena y Agustín Blesa en guitarra, Tai en bajo y Daniel Osvaldo en voz), el viernes 2 en la cervecería Spot, Estación Patagónica, fue la ocasión ideal para dejarse ver y fotografiar.

AL PRINCIPIO, SÓLO AMIGOS

Es cierto que se conocen hace mucho tiempo. En 2015, él volvió a Buenos Aires para jugar en Boca Juniors tras su paso por Italia e Inglaterra, y se instaló junto a Jimena Barón en el mismo barrio de Tigre en el que vivía la menor de las hijas de Claudia Villafañe. Gracias a la amistad de Jimena con Dalma Maradona, Gianinna compartió muchos momentos con la pareja, incluso en varias ocasiones fueron todos juntos a la Bombonera al palco de Diego. A los pocos meses, Daniel y Jimena se separaron, más o menos en el mismo momento en el que se terminó el noviazgo de Gianinna con Lucho Strassera, y las versiones de romance no tardaron en surgir. Pero se diluyeron bastante rápido y los protagonistas se ocuparon de decir reiteradas veces –a través de sus cuentas de redes sociales– que eran muy amigos y nada más. Pasó el tiempo, Osvaldo y Barón intentaron una reconciliación a mediados de 2020 pandemia mediante, que no funcionó, y Gianinna siguió con su vida.

EL AMOR CURA

Pero llegó el día más difícil para ella: murió su papá, y Daniel Osvaldo –fue uno de los que figuraba en la lista para ingresar al velorio– estuvo ahí para contenerla. El dolor los acercó más y en esos primeros meses en los que todo es tristeza, angustia y desesperación, él supo estar cerca con discreción cada vez que Gianinna lo necesitó. Fueron pasando las semanas, y ella encontró en la casa del ex delantero de Boca un refugio para atravesar su duelo lejos de las miradas y de la prensa, acompañada por alguien que la quiere y “maradoniano” de la cabeza a los pies. Y de a poco recuperó la ilusión y volvió a sonreír.

Este love story iba escribiendo sus primeros capítulos y con cuentagotas los enamorados daban señales para quien supiera leerlas. A fines de marzo, por ejemplo, Gianinna fue al show de Barrio Viejo en The Roxy y, desde allí, posteó en sus redes imágenes del recital. El músico compartió esos mismos posteos como un claro gesto de aprobación, pero la confirmación nunca llegaba. Hasta que vino desde la Patagonia en Semana Santa: la imagen que los muestra juntos y felices, compartiendo una noche de música y miradas enamoradas .

Una imagen de la cuenta de Instagram de la hija de Diego Maradona que los muestra en una pausa de relax, en medio del paisaje soñado de la zona.

Diego omnipresente, como en todo el país, y ellos fotografiando los mismos murales

