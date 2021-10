Golpeó a una mujer. Mingus, el hijo de la modelo Elena Christensen, fue arrestado en Nueva York

Su futuro en las pasarelas parecía prometedor. Sin embargo, Mingus Reedus (24), el hijo de Helena Christensen (52) y el actor Norman Reedus (52) –estrella de la serie The Walking Dead y pareja de Diane Kruger–, parece haber echado todo a perder. Al menos por un tiempo.

Retrato de Mingus de niño con sus padres, Norman Reedus y Christensen. GettyImages - FilmMagic

El joven modelo, quien debutó a los 18 años en un desfile de Calvin Klein, fue arrestado el pasado viernes 24 de septiembre por agredir a una mujer durante un confuso episodio en el barrio de Little Italy, Nueva York. “Estaba reaccionando a que me asaltaran y temía por la seguridad de mi grupo”, explicó Mingus al diario The New York Daily News días después de ser liberado. “Un grupo de cinco chicas nos siguieron durante dos cuadras, arrojándonos comida y gritando. Les dijimos que nos dejaran en paz, pero continuaron siguiéndonos, amenazando con lastimar a mi novia y a su amiga… Era muy evidente que estaban borrachas y buscaban pelea”, reveló el joven, quien en un momento dado contó que empezaron a tirarle del pelo hasta que alargó el brazo y golpeó a una de ellas justo cuando llegó la policía.

Tras el incidente, Mingus fue acusado de agresión menor por lo que en unas semanas tendrá que presentarse ante un juez.