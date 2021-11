Heredera de un imperio. ¿Quién es Ivy Getty, amiga de Anya Taylor-Joy y protagonista de una de las bodas del año?

Ivy Love Getty (26) es excéntrica, original y millonaria... y así también fue su boda. La heredera del imperio petrolero creado por su bisabuelo, Jean Paul Getty, se casó el 6 de noviembre con el fotógrafo Toby Engel en una ceremonia oficiada por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, en el City Hall de la ciudad de San Francisco, en la que no faltaron sorpresas ni homenajes emotivos a la familia de la novia, y con Anya Taylor-Joy, su íntima amiga, como dama de honor.

Los recién casados, felices tras el “sí, quiero”. El vestido de novia, cubierto por fragmentos de espejos, fue diseñado por John Galliano.

En el salón sonaban los acordes de la música clásica compuesta por el abuelo de Ivy, el filántropo y compositor Gordon Getty, cuando un testigo del novio, Frederic Trholer, ingresó junto a Blue, la chihuahua rescatada por la novia, vestida con un trajecito de tul celeste y encargada de llevar las alianzas. La entrada de Ivy fue impactante: con un vestido cargado de simbolismos diseñado por John Galliano (de gasa, formado por cuatro capas, la última de las cuales estaba cubierta de fragmentos de espejos y cuya confección demandó doscientas horas de trabajo), parecía un hada pop.

Con un vestidito de tul azul, Blue, la chihuahua de Ivy, tuvo la responsabilidad de llevar los anillos.

Una vista de la ceremonia, que tuvo lugar en el City Hall de San Francisco.

Los novios posan con Nancy Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue quien los casó.

¿QUIÉN ES ESA CHICA?

Heredera de una de las grandes fortunas norteamericanas (calculada en cinco mil millones de dólares), Ivy Getty creció en el lujoso barrio de Pacific Heights, en San Francisco, y aunque su vida profesional gira en torno de la moda (forma parte del staff de Ford Models), su gran pasión es la pintura y el dibujo. Hija única de John Gilbert Getty, un talentoso músico que murió de sobredosis hace un año, a los 52, todavía no se repone del duro golpe que significó esa pérdida. “Mi padre era el hombre más genial que jamás haya aterrizado en este planeta y yo siempre seré la hija más orgullosa… La vida es cruel a veces. No tengo uno, sino dos ángeles guardianes cuidándome ahora”, escribió hace poco en referencia a su abuela, Ann Gilbert Getty –una reputada diseñadora de interiores y reconocida benefactora de las artes y la cultura en San Francisco–, quien murió en septiembre de 2020.

La foto con su padre, John Gilbert Getty, que ella eligió para comunicar su muerte, en noviembre de 2020.

En la gala amfAR de 2019, la modelo deslumbró con un traje de Toni Maticevski. Getty Images

El arte es una de las pasiones de Ivy. En la foto, uno de sus dibujos. Grillo Maria (Redaccion)

A pesar de los difíciles meses que le tocó vivir, Ivy asegura que la tragedia golpea a todos en algún momento y, por eso, ella no pierde el optimismo ni la fuerza. “Mi vaso está medio lleno. Creo que a nuestra generación se le ha dado una oportunidad especial para hacer el bien en el mundo y tenemos la intención de aprovechar esa oportunidad”, le decía a The Post. De esta nueva generación familiar de la que habla forman parte también las diseñadoras August Getty y Natalia Getty y la cantante Isabel Getty, sobrina de Pablo de Grecia. Y fue precisamente gracias a su familia que los caminos de Ivy y su ahora marido se cruzaron hace tres años, durante el Fashion Week de París. “Vi a un chico guapo que estaba haciendo fotos del evento y de mí. Me acerqué y empezamos a hablar”, recordaba Ivy en Vogue sobre Toby Engel, el fotógrafo y emprendedor británico (tiene una empresa de tecnología) que le pidió matrimonio durante un viaje a Capri. A la mágica hora del atardecer, Toby le entregó un anillo con un zafiro y dos diamantes que habían pertenecido a un collar de la abuela de ella.

FRIENDS

No sólo la exitosa protagonista de Gambito de dama forma parte del círculo de amigos de Ivy. También Justin Bieber, Olympia de Grecia y Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.

Intimas desde hace años, la novia y la galardonada actriz de Gambito de dama se divierten en la despedida de soltera de la heredera.

Ivy junto a sus amigas Anya Taylor-Joy y Olympia de Grecia, las tres lookeadas para la fiesta temática inspirada en la icónica película Barberella, una de las muchas parties que tuvo la boda, que duró varios días.

La relación entre la heredera modelo y Anya Taylor-Joy es tan estrecha que la actriz ganadora del Golden Globe, que estuvo en el selecto grupo que participó de la despedida de soltera de Ivy, le dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram: “Mi chica se casó ayer. Estar a tu lado todos estos años y ser tu dama de honor ha sido nada menos que un privilegio y tu existencia es nada menos que un milagro. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido”, escribió a modo de felicitación tras la boda, acompañando su posteo con divertidas fotos de distintos momentos que pasaron juntas.