Herederas fashion. Las hijas de qué modelos muy famosas se lucieron sobre la pasarela

Haciendo honor al legado recibido de sus famosas mamás, pero con impronta propia, una nueva generación de beauties se abre paso sobre las pasarelas nacionales. Así quedó demostrado la semana pasada, durante la cuarta jornada de la edición Primavera Verano 2026 de Bafweek. Pura actitud y simpatía, Myla Cambiaso –14 años, es la menor de los hijos de María Vazquez y el polista Adolfo Cambiaso–, y Elisa Mayorga –16 años, es la segunda de los cuatro herederos de Carola del Bianco y el empresario Francisco Mayorga– deslumbraron en Maison Chandon durante el desfile de Heidi Clair, que presentó su colección Glow with the Tide, y donde se codearon con una top como Daniela Urzi, que en octubre celebrará sus 50 años. Mezcladas entre el público, sus mamás las aplaudieron con enorme orgullo. También dijeron presente Zulemita Menem, Cale Ruggeri y Laurita Fernández.

Myla Cambiaso, una diosa a pura actitud

María Vázquez llegó temprano para acompañar a su hija, Myla, mientras se preparaba

Apenas terminó el desfile, Carola del Bianco felicitó a su hija, Elisa

Carola posó con Daniela Urzi, con quien compartió años de carrera en los 90 cuando las representaba Pancho Dotto

Zulemita Menem eligió para la ocasión una blusa blanca y un pantalón de cuero

Top strapless y short para Cale Ruggeri

Laurita Fernández optó por un total look en blanco