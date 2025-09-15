LA NACION

Herederas fashion. Las hijas de qué modelos muy famosas se lucieron sobre la pasarela

Las chicas desfilaron en la edición Primavera Verano 2026 de Bafweek

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Tienen 16 y 14 años y heredaron el amor por el mundo de la moda de sus madres
Tienen 16 y 14 años y heredaron el amor por el mundo de la moda de sus madres

Haciendo honor al legado recibido de sus famosas mamás, pero con impronta propia, una nueva generación de beauties se abre paso sobre las pasarelas nacionales. Así quedó demostrado la semana pasada, durante la cuarta jornada de la edición Primavera Verano 2026 de Bafweek. Pura actitud y simpatía, Myla Cambiaso –14 años, es la menor de los hijos de María Vazquez y el polista Adolfo Cambiaso–, y Elisa Mayorga –16 años, es la segunda de los cuatro herederos de Carola del Bianco y el empresario Francisco Mayorga– deslumbraron en Maison Chandon durante el desfile de Heidi Clair, que presentó su colección Glow with the Tide, y donde se codearon con una top como Daniela Urzi, que en octubre celebrará sus 50 años. Mezcladas entre el público, sus mamás las aplaudieron con enorme orgullo. También dijeron presente Zulemita Menem, Cale Ruggeri y Laurita Fernández.

Myla Cambiaso, una diosa a pura actitud
Myla Cambiaso, una diosa a pura actitud
María Vázquez llegó temprano para acompañar a su hija, Myla, mientras se preparaba
María Vázquez llegó temprano para acompañar a su hija, Myla, mientras se preparaba
Apenas terminó el desfile, Carola del Bianco felicitó a su hija, Elisa
Apenas terminó el desfile, Carola del Bianco felicitó a su hija, Elisa
Carola posó con Daniela Urzi, con quien compartió años de carrera en los 90 cuando las representaba Pancho Dotto
Carola posó con Daniela Urzi, con quien compartió años de carrera en los 90 cuando las representaba Pancho Dotto
Zulemita Menem eligió para la ocasión una blusa blanca y un pantalón de cuero
Zulemita Menem eligió para la ocasión una blusa blanca y un pantalón de cuero
Top strapless y short para Cale Ruggeri
Top strapless y short para Cale Ruggeri
Laurita Fernández optó por un total look en blanco
Laurita Fernández optó por un total look en blanco
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Tadeo Jones
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile
    1

    Brenda Gandini. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile

  2. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos
    2

    Giorgio Armani. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos

  3. Todos los famosos en una fabulosa noche bohemia frente al río
    3

    En fotos. Todos los famosos en una fabulosa noche bohemia frente al río

  4. A los 59, Flavia Palmiero se divierte como modelo de su propia marca
    4

    En Key Biscayne. A los 59, Flavia Palmiero se divierte como modelo de su propia marca

Cargando banners ...