Herederas fashion. Las hijas de qué modelos muy famosas se lucieron sobre la pasarela

Las chicas desfilaron en la edición Primavera Verano 2026 de Bafweek
- 1 minuto de lectura'
Haciendo honor al legado recibido de sus famosas mamás, pero con impronta propia, una nueva generación de beauties se abre paso sobre las pasarelas nacionales. Así quedó demostrado la semana pasada, durante la cuarta jornada de la edición Primavera Verano 2026 de Bafweek. Pura actitud y simpatía, Myla Cambiaso –14 años, es la menor de los hijos de María Vazquez y el polista Adolfo Cambiaso–, y Elisa Mayorga –16 años, es la segunda de los cuatro herederos de Carola del Bianco y el empresario Francisco Mayorga– deslumbraron en Maison Chandon durante el desfile de Heidi Clair, que presentó su colección Glow with the Tide, y donde se codearon con una top como Daniela Urzi, que en octubre celebrará sus 50 años. Mezcladas entre el público, sus mamás las aplaudieron con enorme orgullo. También dijeron presente Zulemita Menem, Cale Ruggeri y Laurita Fernández.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
En Key Biscayne. A los 59, Flavia Palmiero se divierte como modelo de su propia marca
En su casa de Puerto Madero. La reconocida soprano Verónica Cangemi repasa su carrera y habla de su amor con Gustavo Grobocopatel
Tiene 32 años. Nieto de una leyenda del cine e hijo de una actriz emblemática, es fotógrafo y modelo de grandes marcas
- 1
Brenda Gandini. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile
- 2
Giorgio Armani. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos
- 3
En fotos. Todos los famosos en una fabulosa noche bohemia frente al río
- 4
En Key Biscayne. A los 59, Flavia Palmiero se divierte como modelo de su propia marca