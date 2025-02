Herederas. Las nietas de Carolina de Mónaco y de Carolina Herrera dan un paso firme en el mundo de la moda

La nueva campaña que acaba de lanzar Muzungu Sisters –la firma de ropa que Tatiana Santo Domingo fundó en 2011 con su socia Dana Alikhani y que promueve la moda ética– tiene esta temporada una protagonista de lujo: India Casiraghi (9). A través de sus redes sociales, la marca compartió tres fotos en las que aparece la segunda hija que Tatiana tiene con Andrea Casiraghi (los otros dos hijos son los varones Alexandre y Maximilian, de 11 y 6 años, respectivamente). En una se la ve junto a otros dos modelos; en la segunda está sola y, en la última, posa de la mano de su madre, la empresaria de ascendencia colombiana y brasileña.

Con diseños realizados con el estampado de Tigre de Bengala de la nueva colección de Muzungu Sisters, madre e hija posan juntas. Los hijos de Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi tienen muy bajo perfil y sólo aparecen en eventos puntuales del principado.

La repercusión al ver a Tatiana e India juntas, frente a las cámaras, no tardó en llegar: desde Mathilde Favier, ejecutiva de Dior, hasta la aristocrática influencer Sassa de Osma, no hubo quien no ponderara la gracia de la pequeña Casiraghi. “India supermodelo”, escribió, orgullosa, Alexandra de Hannover –hija menor de Carolina de Mónaco– sobre su sobrina, quien parece haber heredado el charme y la pasión por la moda de las princesas de Mónaco.

La nieta de Carolina junto a otros modelos.

Ya aseguran que India, quien en abril cumplirá 10 años, sigue los pasos de su abuela Carolina de Mónaco y de su tía Charlotte Casiraghi, dos íconos de estilo.

Muzungu tiene su origen en la palabra swahili que significa viajero o errante, lo que refleja un espíritu de hermandad y enlaza con su misión de conectar a los artesanos de todo el mundo con un público más amplio. Las oficinas están en Nottingh Hill, uno de los barrios más populares de Londres, pero sus creadoras viajan constantemente para conocer a los artesanos y sus historias. Anualmente, donan parte de los beneficios de este negocio a distintas organizaciones como ACNUR, Choose Love o World Central Kitchen.

AL ROJO VIVO

Los desfiles de Carolina Herrera –desde 2018 con Wes Gordon como director creativo de la casa– son una de las citas más esperadas de la Semana de la Moda de Nueva York. En esta ocasión, la firma presentó su colección otoño-invierno 25-26 con el Central Park nevado como telón de fondo y con la mismísima diseñadora venezolana, sus hijas Carolina Adriana y Patricia Cristina, y su nieta Olimpia Báez en la primera fila. Olimpia, que es hija de Carolina Adriana y el torero Miguel Báez, el “Litri”, está a punto de cumplir 20 años y parece decidida a tomar el relevo en esta importante familia de la moda: tras estudiar diseño durante dos años en París, se mudó a Nueva York para seguir con su aprendizaje y estar cerca de su abuela, su mayor referente de estilo.

Con un vestido tejido, botas de gamuza marrrón y minibag de CH, Olimpia desafió el frío del invierno neoyorquino y causó sensación. Getty Images

Posando con su primo Gerrity Lansing, su tía Patricia Cristina Herrera y su abuela, Carolina Herrera. Getty Images - Getty Images North America

LA NACION