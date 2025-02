Realeza. La emoción del príncipe Harry en Canadá, la fiesta de Carlos III en su casa de campo y la mayor alegría de Carlos Felipe de Suecia

DUQUES DE SUSSEX: BESOS, RISAS Y LÁGRIMAS EN VANCOUVER

Entre besos, gestos divertidos y selfies, los duques de Sussex dijeron presente en la séptima edición de los Juegos Invictus, celebrada en el estadio BC Place de Vancouver, y dejaron claro el buen momento que están pasando. Como se sabe, esta es una cita muy especial para el hijo de Carlos III ya que él es el creador e impulsor de este evento internacional destinado a los veteranos de guerra heridos en combate. Muy cercanos a la gente, Harry y Meghan aplaudieron de pie a las delegaciones internacionales, saludaron y posaron con el público y disfrutaron de la música de Chris Martin, Katy Perry y Nelly Furtado, entre otros artistas. A su turno, Harry también subió al escenario y expresó: “En la última década perdí la cuenta de las veces que alguien me dijo que los Juegos Invictus lo salvaron. Con todo el respeto no estoy de acuerdo, esto no te salvó, te salvaste vos mismo”. Terminada la primera jornada se reencontraron con sus amigos Michael Bublé y Luisana Lopilato y fueron a comer a Vij’s, el mismo restaurante indio que visitaron juntos el año pasado.

Con looks más informales que incluían suéter, buzo y jeans, se mezclaron entre el público y no dudaron en sacarse fotos. Getty Images

Divertidos, ocurrentes y a pura sonrisa, así se mostraron durante las primeras jornadas de los Juegos Invictus. Getty Images

Harry y Meghan lloran de emoción al ver un video sobre la historia de los juegos. Getty Images

Su momento más romántico, con un beso en medio de la tribuna. Meghan impactó con un maxiabrigo de baby alpaca con charreteras, doble abotonadura y lazo, de Sentaler. Getty Images

Harry, Meghan y Bublé con los empleados del restaurente Vij's, especializado en comida india, en Vancouver.

Los duques junto a Michael Bublé y Luisana Lopilato.

FIESTA EN LA CASA DE CAMPO DEL REY

Carlos y Camilla abrieron las puertas de Highgrove, su casa de campo en los Cotswolds, para celebrar una gala que honró los lazos entre el Reino Unido e Italia, país que visitarán en abril. David y Victoria Beckham (son vecinos de la zona y él es embajador de la King’s Foundation), el actor Stanley Tucci y su mujer Felicity Blunt, la actriz Helen Mirren y la diseñadora Donatella Versace fueron parte del centenar de invitados que los acompañaron en una noche donde la sostenibilidad, una causa que Carlos abraza desde siempre, estuvo presente. Con ingredientes locales y cultivados de manera respetuosa con el medioambiente, el chef Francesco Mazzei preparó un menú “slow” que incluyó panzanella de cangrejo escocés, ravioli con pasta de tomate; ricotta y finas hierbas; porchetta roja de Suffolk con puré de calabaza y salvia; y zuppa inglese y biscotti. Las bebidas, creadas para la ocasión por el mixólogo italiano Alessandro Palazzi, combinaron sabores italianos y hierbas de los jardines de Highgrove. La moda sostenible también tuvo su momento de gloria con un desfile presentado por alumnos y ex alumnos de la King’s Foundation.

Carlos destacó en su discurso la importancia de que la slow food gane seguidores porque, entre otras cosas, cómo se cultivan los alimentos está “íntimamente relacionado” con el futuro del planeta.

Muy elegantes, David y Victoria Beckham fueron invitados de honor. El ex futbolista, que es embajador de la King’s Foundation, llevó riguroso smoking, y la ex Spice Girl optó por un diseño propio con manga corta y drapeado en la cintura Getty Images

La reina Letizia llevó en la coronación de Carlos III el mismo modelo de Victoria en otro color. Getty Images

El actor Stanley Tucci también tomó la palabra.

La reina Camilla saludó a la actriz Helen Mirren ante la atenta mirada de los Beckham. Getty Images

El salón, decorado con flores frescas.

Donatella Versace, con vestidazo con cola de su firma.

CARLOS FELIPE Y SOFÍA DE SUECIA PRESENTAN A SU HIJA INÉS

Días de pura felicidad reinan en la familia Bernadotte. El 7 de febrero, Carlos Felipe y Sofía de Suecia dieron la bienvenida a su hija, quien nació a las 13:10 horas en el Hospital Danderyd, en el norte de Estocolmo. Carlos y Sofía ya son padres de tres varones: Alexander (8), Gabriel (7) y Julián (3). El nombre completo de la nueva nieta de los reyes Carlos Gustavo y Silvia es Inés Marie Lilian Silvia (Marie como su abuela materna); Lilian (igual que la mujer del príncipe Bertil, tío del actual monarca); y Silvia (en homenaje a su abuela paterna, la Reina). La princesa recién nacida recibió el título de duquesa de Västerbotten y ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono. El lunes 10, se celebró el tradicional Te Deum en honor a Inés en la capilla del Palacio Real de Estocolmo, un servicio religioso en el que participaron miembros de la familia real y de los Hellqvist (por parte de la princesa Sofía) y principales integrantes del cuerpo político del país, donde se vio por primera vez a los príncipes Alexander, Gabriel y Julián tras el nacimiento de su hermana.

Los príncipes Carlos Felipe y Sofía salen del Hospital Danderyd, el viernes 8, un día después del nacimiento de su hija. Cordon Press

La foto –sacada por Sofía– con la que presentaron a la pequeña Ines, que pesó 3,645 kilos y midió 49 centímetros.

10 de febrero. Carlos Felipe junto a sus tres hijos varones, los príncipes Alejandro, Gabriel y Julián, en el Te Deum en honor a su hermana menor. Cordon Press

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Marcelo Rodriguez

LA NACION