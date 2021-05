Ivana Icardi. Su vida en Mallorca a punto de ser mamá por primera vez

Tenía 6 años cuando su familia decidió armar las valijas y probar suerte en España. Esa mudanza, reconoce, la convirtió en la mujer aventurera que es hoy. Basta con echar un vistazo a las experiencias extraordinarias que se animó a vivir en los últimos años para darse cuenta de que Ivana Icardi (25) no teme a los desafíos. “A veces pienso que, si me hubiese quedado en Argentina con mi familia, hoy probablemente no sería tan osada a la hora de tomar decisiones”, dice la hermana menor de Mauro Icardi (28), reconocida influencer –tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales–, quien se hizo un nombre tras participar en los reality shows más famosos de acá y de allá. No sólo estuvo en la versión argentina de Gran Hermano 2016 –en el que salió subcampeona y se enamoró del futbolista Luifa Galesio–; también se sumó a la edición italiana Grande Fratello en 2019 y, el año pasado, le dijo sí al exitoso formato español de Supervivientes. Si bien no llegó a la final, Icardi tuvo su gran premio: conoció al uruguayo Hugo Sierra (ganador del show), con quien hoy espera a su primera hija, Georgia. Hoy, “más madura, tranquila y feliz”, Ivana comparte su momento más especial y no duda en repasar su delicada situación con su hermano Mauro y su cuñada Wanda, con quienes está distanciada desde hace años.

–¿Cómo es tu vida en Palma de Mallorca?

–Es un lugar soñado, si bien no la pude vivir como se merece por el tema del Covid, es un lugar que me ha dejado fascinada. Y eso que viví la mitad de mi vida en las islas Canarias. Y ahora estoy esperando el nacimiento de mi primera hija mientras continúo con mis estudios, porque quiero dedicarme a la organización de eventos y ser wedding planner.

–Estás transitando tu semana 32, ¿cómo lo estás viviendo?

–Superbien. Es increíble cómo te va cambiando el cuerpo y vas sintiendo cómo crece tu hija por dentro. Ahora me está entrando un poquito de ansiedad porque ya quiero que nazca y conocerla.

–¿Qué te gustaría que Georgia heredara de vos?

–Lo único que quiero es que sea buena persona; si tenés eso, lo demás viene solo. Y me gustaría que aprendiera a ser siempre leal a ella misma y a su forma de ser.

–¿Te divierte que te llamen “la reina de los realities”?

–[Risas]. La televisión refleja una experiencia, no es la vida real y, la verdad, es que no me gusta vivir permanentemente en pantalla. Prefiero estar tranquila, en casa soy más feliz. En estos años viví tres experiencias, tres realities, que fueron increíbles; sin embargo, las veces que estuve en televisión me di cuenta de que, al final, siempre necesitaba volver a mi lugar. A pesar de lo que muchos crean, a mí no me atrae seguir en la estela. Cuando lo hice, fue por vivir la experiencia; por la exposición que genera nuevas oportunidades de trabajo y por lo económico también. Pero eso no me define, porque sé que puedo vivir un tiempo en un reality y después desaparecer y gestionar mis ahorros para vivir más tranquila. Yo me lo tomo así y me va bien de esta manera. La tele es para estar un rato. Después, sólo quiero vivir en un mundo real con gente real.

–A tu gran amor Hugo Sierra lo conociste en Supervivientes. ¿Cómo fue el flechazo?

–Cuando nos vimos en la isla éramos dos desconocidos y, sin embargo, enseguida tuvimos una conexión en todos los sentidos. A la hora de hablar, de contarnos nuestras cosas, e incluso en lo sexual. Yo todavía no puedo creer que hice lo que hice mientras me miraban millones de españoles y mi familia, claro. [Ríe]. Por eso te digo que la conexión que tenemos es mágica y verdadera. Si bien somos personas muy distintas, también tenemos un montón de cosas en común. Mirá, para que yo me haya planteado tener un hijo cuando no estaba ni en mis planes, eso ya demuestra todo de lo que siento por él. Amo su corazón y su bondad. Y eso tiene de sobra.

–A pesar que desde hace años estás distanciada de tu hermano, dijiste que querías reconciliarte. ¿Sigue intacto ese sueño?

–Siempre traté de estar bien con él… La experiencia de Supervivientes, donde viví momentos de soledad y hambre, me hizo pensar en toda mi vida y por eso decidí también dar vuelta la página. Me di cuenta de que al final quien quiere estar conmigo está y el que no quiere, no está. Y eso es un poco lo que pasa con Mauro: por más que yo haya expuesto muchas veces que la culpa es de Wanda y que no me llevo bien con ella, creo que al final quien permite todo esto es mi hermano. Cuando estuve en el reality de Argentina todas las expectativas estaban puestas sobre si iba a despotricar contra ellos. Y no lo hice. Y eso tampoco me sirvió para que nuestra relación cambiara. Hasta que llegó un momento en que me harté y me pregunté por qué tenía que estar defendiéndolos y cuidando de que no quedaran como malos. Y bueno, expuse todo lo que había pasado con nosotros… Y eso tampoco sirvió para nada. Hoy siento que quemé todos los cartuchos y necesito seguir adelante.

–¿Te duele esta desconexión?

–Claro. Pero es que tampoco voy a dejar de ser quien soy porque a una persona le moleste, sea mi cuñada o mi hermano. Tengo mi personalidad y mi orgullo. Por más que Mauro tenga millones en el banco o sea el mejor jugador… yo lo voy a seguir tratando como mi hermano y tengo que cambiar para poder encajar en la vida de él (o es lo que pretende mi cuñada) no lo voy a hacer. Prefiero dejarlo así y si el tiempo quiere, pues en algún momento volveremos a estar unidos. Es triste no tener una relación con tu hermano por la nada misma. A veces pienso que nos estamos perdiendo de vivir muchas cosas juntos y que ya no se recuperan más.

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, la influencer argentina revela que está estudiando para dedicarse a la organización de eventos y ser wedding planner Gentileza Johana Cavalcanti de Picari estudio

