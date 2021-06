Jennifer Lopez y Ben Affleck. Todas las fotos y los detalles de su segunda vuelta

Su romance bien podría ser llevado al cine. Al mejor estilo Hollywood, Ben Affleck (48) y Jennifer López (51) parecen estar viviendo su propia comedia romántica después de sorprender a sus fans con un nuevo giro en su historia de amor. Diecisiete años después de anunciarle al mundo su ruptura, el actor ganador de dos Oscar y la estrella pop vuelven a atrapar la atención de los medios, que ya los bautizaron “Bennifer”.

Al parecer, se reencontraron a principios de mayo. Por ese entonces, Affleck llevaba tres meses separado de Ana de Armas (33) –con quien estuvo de novio en 2020–, y J.Lo hacía unas semanas había anunciado su ruptura con Álex Rodríguez (45) tras cuatro años de relación.

Hace unos días, la pareja llegó abrazada al reconocido restaurante del chef Wolfgang Puck, ubicado en el hotel Pendry, West Hollywood. Grosby Group

A pesar de que hicieron todo lo posible para pasar desapercibidos, Ben y Jen fueron sorprendidos por los paparazzi en una miniescapada romántica al exclusivo centro de esquí Big Sky, en Montana (se alojaron en la casa que tiene él) y más tarde en Miami, mientras iban al gimnasio y compartían el mismo auto.

Se reencontraron a principios de mayo; él llevaba tres meses separado de Ana de Armas y ella hacía unas semanas había anunciado su ruptura con Álex Rodríguez

Una nueva postal de esta segunda vuelta “regalaron” el 3 de junio pasado, en Los Ángeles. La novedad es que no se escaparon de los flashes y entraron abrazados y muy cariñosos al restaurante Merois –dirigido por el reconocido chef Wolfgang Puck– del hotel Pendry, en West Hollywood.

EL PRINCIPIO DE TODO

La pareja se conoció en 2002 durante la filmación de “Una relación peligrosa”. Si bien en aquel entonces mantuvieron una relación amistosa –ella estaba casada con su segundo marido, el coreógrafo Chris Judd–, la chispa entre ellos fue inevitable. Cinco meses después de anunciar su separación, J.Lo dio un paso al frente y junto a Ben blanquearon su romance.

Ben Affleck y Jennifer López comenzaron a salir en 2002 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas del momento. Getty Images

Una escena de la película "Una relación peligrosa", donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Por ese entonces ella aún estaba casada con su segundo marido, el coreógrafo Chris Judd. Cinco meses después de que Jennifer anunciara su separación, el actor y la cantante blanquearon su relación. Getty Images

En París, durante una escapada romántica en la que se alojaron en el hotel Crillon. Getty Images

Tras anunciar su boda para septiembre de 2003, Jennifer lució orgullosa su anillo de compromiso en la red carpet de la película "Daredevil". Su novio le regaló un diamante rosa de 6,1 quilates de Harry Winston valuado en 1,2 millones de dólares. Pero días antes de concretarse, suspendieron el casamiento. Getty Images

En menos de un año se comprometieron y el plan era casarse en septiembre de 2003, pero cancelaron la boda a último momento. “Debido a la excesiva atención de los medios en torno a nuestra boda, decidimos posponer la fecha. Cuando nos encontramos considerando contratar a tres ‘novias señuelo’ en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podía verse comprometido”, decía el comunicado emitido por la pareja.

"Fue mucho para los dos estar bajo ese asedio mediático durante dos años seguidos. Estábamos en la tapa de todas las revistas, todas las semanas, era algo extraño ... Nuestra relación, creo, sufrió por eso" Jennifer López

Entre 2002 y 2004, Ben y Jennifer se convirtieron en una de las parejas favoritas de la prensa. Pero la presión mediática les jugó en contra. Días antes de su boda, decidieron aplazarla. El enlace nunca sucedió y a principios de 2004 confirmaron su ruptura.

A pesar que todo indicaba que tarde o temprano darían el “sí, quiero”, la boda nunca sucedió y a principios de 2004 confirmaron su ruptura. “Fue mucho para los dos estar bajo ese asedio durante dos años seguidos. Estábamos en la tapa de todas las revistas, todas las semanas, era algo extraño ... Nuestra relación, creo, sufrió por eso. Esa no es la única razón pero creo que definitivamente jugó un papel en la dinámica de nuestra relación”, confesó seis años después J.Lo durante su paso por el popular programa de la televisión británica The Graham Norton Show.

Años atrás, en la avant-première de "Sueño de amor", la película que J.Lo protagonizó junto a Ralph Fiennes. Getty Images

Muy cariñosa, la pareja fue sorprendida durante el after party de los premios Oscar organizada por Vanity Fair en 2003. Getty Images

Semanas antes de anunciar su ruptura, Affleck y López fueron captados saliendo de un hotel en Nueva York. Getty Images

VOLVER A EMPEZAR

Siete meses después de dar la triste noticia, la cantante contrajo matrimonio con Marc Anthony (52) con quien tuvo a sus mellizos, Emme y Maximilian (se divorciaron en 2012). “Ben y yo nos separamos en el momento en que pensé que nos íbamos a comprometer el uno con el otro para siempre, fue mi primera angustia real, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho… Busqué consuelo en otra persona, traté de encontrar a alguien que pudiera hacerme sentir amada y querida en mi hora más solitaria. Marc regresó a mi vida tres días después de que debería haber estado en el altar diciendo ‘Sí, quiero’ a otro hombre”, escribió J.Lo en su biografía “True Love”, publicada en 2014.

Siete meses después de romper con Affleck, la cantante se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a los mellizos Emme y Maximilian. Getty Images

Affleck rehízo su vida y un año después de su separación se casó con Jennifer Garner, con quien fue papá de Violet, Seraphina y Samuel. Getty Images

Ben también siguió su propio camino y en junio de 2005 se casó con Jennifer Garner (49), con quien se convirtió en padre de Violet (15); Seraphina (12) y Samuel (9). La historia tampoco tuvo un final feliz. La lucha constante contra las adicciones y el alcoholismo de Affleck terminaron desgastando la relación y en 2018 se separaron.

A principios de mayo, el actor fue captado mientras dejaba la casa de López en Miami. Las imágenes lo muestran luciendo un reloj que le regaló la artista en 2003. Grosby Group

El reloj que recibió de J.Lo; un modelo de plata, con esfera pequeña y pulsera chunky. Vince Bucci

La pareja en un partido entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs en 2003, donde Ben ya lucía el reloj. Getty Images

Como prueba de su amor, Ben hoy vuelve a lucir en su mano izquierda un reloj que J.Lo le regaló en 2002 tras protagonizar juntos el videoclip “Jenny from the Block”

En abril pasado, la revista In Style tuvo a López como protagonista de su nueva tapa. Además del reportaje, la producción se contactó con Ben para ver si quería hacer un comentario sobre la cantante y el actor no lo dudó. “Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadoras con la que me crucé en este negocio. Tiene un gran talento pero también trabajó muy duro por su éxito y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”, dijo y en seguida destacó la belleza de la cantante. “¿Dónde guardás la fuente de la juventud? ¿Por qué te ves igual que en 2003?”, le preguntó Affleck a través de la revista. J.Lo no pudo más que reírse y halagar también a su ex. “¡Ben es muy gracioso! Y reconozco que todavía se ve bastante bien también”, confesó públicamente.

Sin dudas la chispa entre ellos seguía intacta y así lo demostraron un mes después. Abrazados y frente a los fotógrafos hicieron pública la revancha de su gran historia de amor.•