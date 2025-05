La alegría de Carolina Baldini en Nápoles, Laura Laprida celebró en Madrid y Shakira fan de la moda argentina

LA ALEGRÍA TAMBIÉN ES ITALIANA

“Tenía planeado ya desde la Argentina ver el último partido del Napoli. Siempre sigo los partidos de mis hijos, los puntos, los goles, si juegan o no juegan, las amarillas… A veces, tengo tres pantallas al mismo tiempo. ¡Soy una gran fanática!”, nos cuenta Carolina Baldini desde Europa, a dos días de que el club en el que juega su hijo Giovanni Simeone saliera campeón de la Liga italiana. Caro estuvo tres días en Nápoles y aprovechó la estadía para compartir tiempo con la familia de su nuera Giulia Coppini.

Baldini –con total look de su marca BAD– y el futbolista con la bandera del inolvidable Diego Maradona.

“La ciudad fue una fiesta. Acá lo aman a Gio, es difícil caminar por la calle con él porque cada dos minutos le piden una foto”, revela. “No puedo estar más orgullosa de él. Agradezco a la vida que me deje estar cerca siempre de mis hijos y compartir los triunfos con ellos. Aunque en los malos momentos es cuando más estoy”, afirma Baldini, quien no estuvo con su novio Pablo porque por su trabajo (es piloto de avión) se encontraba en México.

Giovanni con la copa, su mujer Giulia y su mamá Carolina.

Los campeones, a puro festejo.

Bianca (la mamá de Giulia), Caro, Gio, Giulia, su hermana Asia y su amiga Sofía.

INSTANTÁNEAS DESDE MADRID

“Esta es mi primera muestra individual en Madrid y es un paso superimportante. Me siento muy orgulloso de lo que armé porque me ocupé de todo y quedó tal cual había soñado”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina el fotógrafo Eugenio Levis, que desde hace cinco años vive con su mujer, la actriz Laura Laprida, en España. Acompañado por Luli (que está embarazada de siete meses) y amigos de todas partes del mundo, presentó en sociedad “Fragmentos (de lo cotidiano y lo extraordinario)” en el espacio Club Atlético Los Amores, y demostró no sólo su talento para la fotografía, sino su arte como diseñador industrial y carpintero.

Además de fotógrafo, Eugenio es diseñador industrial y carpintero, por lo que se ocupó de todo el proceso, enmarcado incluido. En la foto se lo ve con el fotógrafo español Cristóbal Manuel.

“Desde el diseño, me ocupé de las tipografías, las invitaciones, las tarjetas, la comunicación, los videos. Después, como fotógrafo, puse el ojo, armé las paredes con las distintas imágenes, estos fragmentos de los que se trata la muestra en la que venía trabajando hacía cinco años. Y como carpintero, seleccioné las maderas, hice las distintas pruebas, armé los marcos desde cero usando solamente encastres, nada de tornillos, al mejor estilo japonés. Y también hice el montaje”, afirma Eugenio.

Divina, Luli posó con su pancita de siete meses. Muy orgullosa de su marido, le dijo a ¡HOLA! Argentina: “Estuvo increíble la inauguración. Euge enmarcó veintidós obras en casa que quedaron espectaculares”.

Instalado hace rato en la capital española, Lucas Velasco acompañó a Eugenio en su gran día.

El actor Luciano Cáceres, amigo de la pareja, dijo presente.

La cantante Helena Otamendi quedó encantada con la muestra.

Durante la velada hubo música en vivo con Sol Madrigal y Nahuel Len.

FAN DEL DISEÑO ARGENTINO

Su fuerza, su carisma y su talento la convirtieron en uno de los máximos referentes de la música. Por eso, todo lo que hace, dice e incluso se pone es mirado y admirado por sus miles de fans repartidos por todo el mundo. Mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y recorre Estados Unidos de la mano de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (que la tuvo en marzo de visita en Buenos Aires), Shakira dijo presente en el late show de Jimmy Fallon e hizo delirar al público con una versión intimista de “Antalogía”, un tema que lanzó a sus 18 años y se convirtió en uno de sus clásicos. La gran sorpresa fue que, para salir en la televisión norteamericana, eligió un total look creado por la argentina Cynthia Kern quien, junto a su marido, Federico Bonomi, es dueña de Kosiuko. La intérprete de “Las caderas no mienten” impactó con un conjunto de denim intervenido con seis procesos de color, cristales incrustados y tachas, compuesto por campera y pantalones cargo oversize que en segundos se volvió viral.

La cantante durante su actuación en el late show de Jimmy Fallon.

La apuesta de Shakira: todo al jean.

Cynthia Kern es la creadora de algunos de los últimos looks de Shakira.

Kern, además, le diseñó especialmente otros veinte conjuntos con un estilo “relax rock star por Kosiuko”, que Shakira usará en diferentes ocasiones laborales, también en sus shows, algunas entrevistas y meet & great con sus fans, pero también para su vida privada. Al parecer, el “romance” de la cantante con la marca argentina empezó cuando Shak vio un jean que usó en un video su amiga Gabriela Vaca Guzmán (se conocieron en los tiempos en que ambas salían con los hermanos Aíto y Antonio de la Rúa y, aunque en los dos casos esas relaciones terminaron, siguieron siendo íntimas). Fue Gaby la que las contactó este año y así empezó esta alianza creativa.

Top y pantalón ancho estampado.

¡MINICAPITÁN A LA VISTA!

“Fue un viajón en familia por Italia y España: estuvimos en Ibiza, Formentera, Sicilia y Cerdeña y en la última parte se sumó un amigo de Gonzalo [Zimmermann, su marido], así que estuvo muy divertido. Nos daba un poco de vértigo por Fermín (tiene 2 años y medio), pero se portó increíble y disfrutó muchísimo del mar, la pizza y la pasta, que le encantan. ¡Se sentía en el paraíso!”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la diseñadora Marina Fernández.

Con poncho a rayas y mucha concentración, Fermín jugó a ser capitán de barco en Cerdeña.

Extrovertido, supersociable y siempre vestido con mucha onda, en su paso por Madrid, el nieto de Benito Fernández conquistó también el corazón de Ágatha Ruiz de la Prada, con quien Marina trabajó años atrás. “La fuimos a visitar y fue muy amorosa con él. Nos llevó a hacer un recorrido por su local nuevo y por el taller. Fermín estaba fascinado con todos los colores y con un muñeco de peluche de Peppa Pig que, aunque no estaba a la venta porque era parte de la decoración, Ágatha se lo regaló. Y él no lo soltó en todo el viaje”, revela Marina.

Marina, su marido, Gonzalo Zimmermann, y Fermín, que cambió su outfit para hacer picnic en la playa.

Anteojos de sol, collar de caracoles y remera pintada para sus días de playa.