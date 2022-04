La boda de Lanata. El álbum de fotos de los novios: toda la intimidad de la fiesta, los invitados y los mejores looks

Para muchos fue la boda de año. Pocos imaginaban al novio, Jorge Lanata, casándose a los 61 (por cuarta vez), y la primera, ante Dios. Al que le aburren los casamientos, el carnaval carioca, el video cursi… Pero el pudoroso para hablar de amor dejó claro que su historia con Elba Marcovecchio fue fulminante. “Nos encontramos…”, dijo el mismo día del casamiento. “Soy católico no practicante, y un poco hipócrita porque, como todo el mundo, cuando algo anda mal, rezo… pero Elba consideraba importante casarse frente a Dios”.

La fecha, 23 de abril, San Jorge en el santoral, la eligió Elba, la novia que nunca dejó de sonreír esa noche. Madre de dos hijos, viuda, abogada exitosa, la mujer que logró que el novio se quedara en su propia boda hasta bien entrada la madrugada.

Con la libreta de familia, el bouquet de rosas y él, cigarrillo en mano, los recién casados se besan para las cámaras tras la ceremonia religiosa. Foto: Matias Salgado

Un romántico camino alumbrado con velas conducía a la capilla, decorada con flores blancas por la ambientadora Marisa Tenguerian.

VELAS, MÁS VELAS Y CIENTOS DE ROSAS

Con looks combinados, radiantes en blanco, Jorge (con smoking hecho a medida por George) y Elba (con un Bogani superchic) se unieron en sagrado matrimonio en una capilla campestre (en un haras bonaerense, El Dok, en Exaltación de la Cruz), a la que los 140 invitados llegaban guiados por un camino de velas encendidas. Dentro del salón, la deco, sobria y de muy buen gusto, estuvo marcada por rosas y cientos de velas y sillas de estilo francés.

“Fue muy lindo lo que dijo el cura, emocionante. El ámbito era lindo, cálido, emotivo, tierno. Era romántico también. El amor es importante. Eso me movilizó”, reveló el periodista el lunes, en Radio Mitre, durante el pase de Lanata sin filtro y el programa de Eduardo Feinmann. “Fue conmovedor”, resumió Jorge de la ceremonia, oficiada por el padre Guillermo Marcó, ex vocero de Jorge Bergoglio.

El traje de novia tuvo la firma de Gino Bogani: de charmeuse de seda natural al bies, con doble pollera de corte irregular, escote bateau y espalda transparente con cristales Swarovski. Foto: José Pereyra Lucena - Prensa

Elba usó zapatos Louboutin y llevó un bouquet de rosas blancas y un rosario de San Jorge, regalo del novio. Matias Salgado

“Jorge apareció en mi vida y mi vida fue más feliz desde ese instante. Y eso es lo que quiero para el resto de mis días”, contó Elba. Foto: Matias Salgado

La novia caminó hacia el altar del brazo de su hermano Sergio (49), mientras sonaba el tema “Nothing Else Matters”, de Metallica. Su padre, Luis, murió de cáncer de pulmón cuando ella tenía 5 años.

AMOR ETERNO

El amor nació hace dos años, aunque se conocieron en 2018 en una audiencia de conciliación. Elba era la abogada de Flor de la V y se encontró “con el mejor oponente que podía tener. Jorge se defendió con una solidez legal que me sorprendió”, contó ella, y al tiempo entrevistó al periodista para una investigación sobre el derecho de imagen, y quedó “literalmente flechada”, según sus propias palabras. “Jorge apareció en mi vida y mi vida fue más feliz desde ese instante. Y eso es lo que quiero para el resto de mis días”, dijo la novia, minutos después de haber dicho “sí, quiero”. “No esperaba que me sucediera esto… Ya tengo 61 años… Decidí casarme porque nos encontramos y quiero que estemos juntos para siempre”, cerró el novio.

“Vi a todos nuestros amigos y familiares que están felices y eso me pone más feliz todavía”, dijo la abogada. Foto: José Pereyra Lucena - prensa

En la ceremonia, los novios intercambiaron anillos que en su interior tenían grabado “amor sin miedo”. Foto: José Pereyra Lucena - Prensa

Elba también lució su anillo de compromiso, que Lanata mandó hacer especialmente: de platino con una esmeralda importante. Foto: Matias Salgado

Son segundas nupcias para Elba, que enviudó en 2012 de Alejandro Mazzeo, padre de sus hijos Valentino y Allegra. El periodista se casó tres veces por Civil: de 1984 a 1986 estuvo casado con la periodista Patricia Orlando, después estuvo tres años en pareja con la productora Andrea Rodríguez, madre de su primera hija Bárbara. En 1990 conoció a Silvina Chediek, y a los siete meses se casaron, aunque se separaron al año siguiente. Y en 1998 empezó a salir con Sara Stewart Brown –madre de su hija Lola–, con la que se casó en secreto en 2011, y de la que se separó en 2016.

Elba junto a sus hijos Allegra (12) y Valentino (14). "Jorge se lleva bárbaro con mis hijos. Son muy compinches", contó. Foto: José Pereyra Lucena - prensa

Los novios con Bárbara (32) y Lola (17), las hijas de Jorge. Foto: José Pereyra Lucena - prensa

UNA NOCHE QUE DIO QUE HABLAR

Elba es mamá de Valentino (14) –que llevó los anillos– y Allegra (12), de su matrimonio con Alejandro Mazzeo, que murió en 2012 de cáncer; y Jorge tiene a Bárbara (32) de su relación con Andrea Rodríguez, y a Lola (17), fruto de su unión con Sara Stewart Brown, que sí estuvo presente. “Fue muy lindo ver ahí a Sara, ella es muy generosa, me quiere y yo la quiero mucho. Pasamos lo del amor, y estamos en algo más amplio. Que haya estado ahí con Lola para mí es bueno, no es normal que tu ex mujer vaya a tu casamiento”, reveló Jorge entusiasmado, y contó cómo transcurrió la fiesta: “No hubo video emotivo, no hay nada más grasa… Tampoco hubo vals, pero en un momento todos se pusieron a bailar”.

El menú (con la firma de Eat Catering, el mejor servicio de Argentina) tuvo cinco pasos, maridados con distintos vinos, y también hubo brindis (con champagne francés, Veuve Clicquot Brut) y torta nupcial. En vez de regalos, los invitados –entre los que se vieron periodistas, figuras del espectáculo, el ex presidente Mauricio Macri junto a Juliana Awada, Gino Bogani, el rockero Chano Moreno Charpentier, algunas figuras de la Justicia, como el ex juez Gabriel Cavallo– fueron alentados por los propios novios a donar al comedor de Margarita Barrientos, que recibió cinco millones de pesos.

Mariano Chihade, Mariana Fabbiani (con vestido de Gabriel Lage), Juliana Awada y Mauricio Macri se sentaron en la mesa de los novios, en la que también estuvieron el ex juez Gabriel Cavallo y su mujer Silvana.

Chano Moreno Charpentier también se sentó en la mesa principal junto a los novios. Foto: José Pereyra Lucena - prensa

Yanina Latorre (con vestido de Camila Romano), Mariana Fabbiani y Marina Calabró (by Sylvie Burstin).

MISMO EDIFICIO, DISTINTOS DEPARTAMENTOS

Sin luna de miel inminente –”vendrán otros viajes más adelante, pero no con ese rótulo”, le había adelantado Elba a ¡HOLA!–, los novios pasaron una peculiar noche de bodas. “Llegamos tan acelerados que nos pusimos a ver en flow el programa de Luis Ventura, fue muy divertido”, confesó Jorge, que no quiso perderse el programa Secretos verdaderos, con la cobertura del casamiento. “Dormí todo el domingo, como un adolescente. Hacía años que no dormía así. Nos despertamos a las 8 de la noche del domingo”. La vida sigue igual, según los recién casados: cada uno en su departamento dentro del coqueto Estrugamou, un palacio francés en Retiro.

Elba y Jorge cortaron la torta, de tres pisos (chiffon de vainilla con crema y frutos rojos cubierta con merengue), y brindaron con champagne francés, Veuve Clicquot Brut. Foto: José Pereyra Lucena - prensa

Luis Majul, María Conte Grand, y Nicolás Wiñazki con Laura Ardito. Foto: José Pereyra Lucena - prensa

Eduardo Feinmann y su pareja, Lucía Auat, felicitaron a la novia.

La novia junto a Juliana Awada, que lució en vestido de pailletes de El Camarín, de Yanina Solnicky.

Jorge y su hija menor, Lola, que fue la primera en enterarse la noticia del matrimonio. "Mi papá me preguntó si le parecía bien y yo le dije que sí, que si él lo quería hacer yo lo iba a apoyar", reveló el día de la boda. Foto: José Pereyra Lucena - prensa

La periodista Luciana Geuna con su marido, Martín Guglielmone, fundador de una empresa de transición energética.

Los novios junto a los periodistas Diego Leuco y Sofía Martínez, que oficializaron su relación en febrero pasado. Foto: José Pereyra Lucena - prensa

Una vista del salón. “No hubo video emotivo, no hay nada más grasa… Tampoco hubo vals, pero en un momento todos se pusieron a bailar”, detalló Lanata.

Una foto del menú, que fue de cinco pasos, maridados con distintos vinos.