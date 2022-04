Una angelita con sus conejas. Elba Marcovecchio: entramos a la divertida despedida de soltera de la novia de Jorge Lanata

Cuando recibió a ¡HOLA! Argentina en su flamante estudio de la calle Arroyo hace casi un mes, Elba Marcovecchio nos aseguró que no estaba para nada nerviosa. Pero con el correr de los días y cuando quedan apenas 48 horas para su casamiento con Jorge Lanata, la abogada afirma: “Estoy muy, muy feliz, pero ahora con algunos nervios lógicos, con mucha adrenalina. De hecho, anoche llegué a casa después de la despedida y no me podía dormir. ¿Viste cuando los chicos vuelven de un cumpleaños y están pasados? Bueno, así estaba yo”.

Otra foto divertida de la protagonista de la noche y sus conejitas en pleno festejo. Entre las invitadas, estaba la abogada Mariana Gallego, mujer de Mauricio D'Alessandro. Foto: Matías Salgado

Junto a su amiga Gabriela Fábrega, quien también es abogada como Elbita. Foto: Matías Salgado

Nervios que en la noche del martes 19 quedaron un poco de lado porque tuvo la despedida de soltera que le organizaron sus amigas donde se divirtió a lo grande. “La mayoría son abogadas como yo. Yo las llamo ‘mi tribu’”, revela. La cita fue en Gardiner, el restaurante ubicado en Costanera Norte, y Elba llegó pasadas las 21, impecablemente vestida de blanco. “Fue un pedido expreso de ellas y yo lo cumplí a rajatabla”, nos dice entre risas. Adentro, sus íntimas la esperaban luciendo atuendos negros. La recibieron con besos y abrazos y enseguida le pusieron unas alas de ángel, mientras ellas se coloraron unas orejitas de conejo para estar todas iguales.

El momento de la llegada cuando le ponen las alitas de ángel. Foto: Matías Salgado

"Estoy muy, muy feliz, pero ahora con algunos nervios lógicos, con mucha adrenalina", nos cuenta. Foto: Matías Salgado

La caja con los regalos que le hicieron, decorada con las fotos de la producción que Elba hizo para ¡HOLA! el mes pasado. En el dedo anular de su mano izquierda, luce el anillo (con una esmeralda central) con el que Lanata le pidió casamiento. Foto: Matías Salgado

"Debido al casamiento recibí muchos mensajes de gente que conozco y que hacía mucho que no veía y también de personas que no me conocen. Todos con tanto cariño que estoy con las emociones a flor de piel", revela la abogada. Foto: Matías Salgado

La idea era una relajada comida entre amigas, pero con el correr de la noche se volvió una fiesta con karaoke y todo. “Es que entre las cosas que había en la caja que me regalaron –muchas de las cuales no puedo ni contar qué eran porque me muero de la vergüenza– había un micrófono color turquesa. Mis amigas saben que me encanta cantar, aunque lo hago horrible, y no pude resistirme. De hecho, quedé afónica”, revela a ¡HOLA! Como invitada especial estuvo Gladys Florimonte en su papel de Zulma, que hacía poco había estado en el cumpleaños de una de las amigas de Elbita y fue tanto lo que se divirtieron con ella, que la convocaron para la despedida.

Además del karaoke, también hubo momentos de baile. Foto: Matías Salgado

También hubo brindis. “Quise decirles unas palabras a las chicas y, en medio del brevísimo discurso, me emocioné hasta las lágrimas. Ellas estuvieron conmigo en las buenas, en las malas y en las más o menos. Por eso, no tengo más que agradecimiento y una enorme felicidad de que me estén acompañando en un momento tan especial en mi vida como es mi casamiento con Jorge”.

Las copas en alto a la hora del brindis. Foto: Matías Salgado

Impecable y de blanco, llegó a Gardiner pasadas las nueve de la noche para encontrarse con sus íntimas. Foto: Matías Salgado