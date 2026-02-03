A 24 años de su boda. La reina Máxima retomó su agenda con un brillante guiño a su casamiento con Guillermo Alejandro

Después de haber viajado a Nueva York como asesora especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo, la reina Máxima (54) tuvo que dar de baja todos sus compromisos oficiales dado que volvió de Estados Unidos con gripe. Así que, durante varios días, se concentró en hacer reposo en el Palacio de Huis ten Bosch.

Máxima y Guillermo sellan su boda con un beso. Fue el 2 de febrero de 2002. El look de la novia (un vestido de Valentino que costó 100 mil euros) incluía los pendientes que la Reina lució en Róterdam durante su visita de este lunes 2 GettyImages

El lunes 2, totalmente recuperada, y en coincidencia con su 24° aniversario de boda, volvió al trabajo junto al rey Guillermo Alejandro (58) para asistir a una reunión en Róterdam con los fundadores de diferentes iniciativas sociales apoyadas por el Oranje Fonds para abordar “los avances sociales actuales y el fortalecimiento de una sociedad conectada”. Posaron muy sonrientes para los fotógrafos, recibieron las felicitaciones por su aniversario y se animaron a hacer un balance de su matrimonio. “... A veces estamos muy ocupados, pero intentamos seguir comunicándonos. Intentamos divertirnos juntos, también en nuestro trabajo. Y también en todos los momentos que podemos compartir”, contó Máxima. El Rey, por su parte, dijo que “los últimos veintisiete años han sido una gran fiesta para mí”, y reconoció que en estas casi tres décadas hubo momentos muy felices, pero también otros difíciles, que superaron juntos. “Por supuesto que ha habido momentos bajos. La muerte de mi padre, mi hermano, mi suegro, mi cuñada… Pero entonces recordás los instantes buenos para apoyarte mutuamente. Simplemente, la pasamos muy bien juntos”.

Se trata de unos pendientes de diamante con forma de lágrima Shutterstock

MODA CON SELLO ARGENTINO Y UN RECUERDO DE SU BODA

Siempre certera en sus decisiones de estilo, Máxima apostó por el gris perla en un vestido midi de corte recto, acompañado de una capa realzada con una bufanda que se ciñe en su cuello (todo el conjunto de cashmere es de la firma Begg x Co, comandada por la argentina Vanessa Seward). Complementó su outfit con botas de cuero negro de Gianvito Rossi y con los pendientes con diamante en forma de lágrima que usó el día de su casamiento con el entonces príncipe Guillermo Alejandro, celebrado el 2 de febrero de 2002 en la Nieuwe Kerk de Ámsterdam. Un romántico gesto cargado de simbolismo con el que la Reina deja en claro que, más allá de su agenda oficial, hay fechas que lleva en su corazón.