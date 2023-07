La hija de David Beckham. ¿Cómo fue el cumpleaños más chic de Harper Seven, qué le regalaron y cuál fue la gran sorpresa?

escuchar

La más chica de los Beckham cumplió 12 años y sus padres le organizaron un festejo por adelantado muy especial (el cumpleaños fue el 10, pero se reunieron el sábado 8). El lugar elegido por David (48) y Victoria (49) fue la cafetería pop up Prada Caffè, ubicada en el mítico centro comercial Harrods de Londres. Harper Seven estuvo acompañada, además, por dos de sus hermanos, Romeo (20) y Cruz (18). El gran ausente de la velada fue el mayor, Brooklyn (24), que se encontraba de viaje junto a su mujer, la actriz Nicola Peltz. Tanto el ex futbolista como la diseñadora de moda publicaron en sus redes sociales imágenes del encuentro y un video con algunos de los mejores momentos familiares compartidos con Harper.

El momento de la torta con doce velas blancas.

La protagonista del día posa con su hermano Romeo.

Para la ocasión, Victoria eligió un vestido largo en color negro, mientras que la agasajada llevó un lencero de raso, de breteles finos ribeteados con encaje morado, que combinó con una cartera con brillos, sneakers Nike y soquetes de la misma marca. El festejo de cumpleaños tuvo luego un capítulo más: Harper y sus padres viajaron a Disneyworld, en Orlando, para pasar unos días llenos de magia y diversión. Esta celebración se suma a la de los veinticuatro años de casados de David y Victoria, el 4 de julio, que sirvió para que el feliz matrimonio intercambiara románticos posteos de Instagram. “A la mejor mujer, mamá y compañera de copas (la mayor parte del tiempo). Feliz aniversario, te quiero mucho”, escribió el ex futbolista junto a una foto de ambos cuando comenzaron su relación. “Seguimos de la mano y todavía riéndome (contigo, no sólo de ti). Te amo”, expresó, por su parte, Victoria.

Harper eligió un vestido de satén diseñado por su mamá, que acompañó con unas zapatillas Nike con cordones morados. El regalo de cumpleaños fue una reedición de una de las icónicas carteras Prada, con brillos.

Harper posa feliz con el castillo de Cenicienta a sus espaldas en Disneyworld.

Con sus padres, durante el viaje de cumpleaños a Disney, en Orlando.

