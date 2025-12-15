La noticia más feliz. Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo juntos: ¿varón o mujer?

“Postergué formar una familia porque siempre preferí el trabajo y, además, porque no encontraba la persona indicada. Cuando conocí a Horacio, estuve segura de que era él”, nos aseguró ella
Milagros Maylin (40) y Horacio Rodríguez Larreta (60) se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo en común. La feliz noticia fue confirmada por ¡HOLA! Argentina al consultarle a la feliz mamá: “Sí, estoy de tres meses”. Y también nos dijo: ¡Es varón, el primer varón! La fecha de parto está prevista para fin de junio o principios de julio.
Desde su matrimonio en noviembre pasado, en una ceremonia íntima y de ensueño en el Registro Civil de la calle Uruguay, Milagros y Horacio transitaron esta nueva etapa con discreción, fortaleciendo su vínculo en vida personal y pública. Para Rodríguez Larreta, este bebé representa una alegría especial: será su primer hijo varón, tras haber sido padre de Paloma y Serena, frutos de su relación anterior con Bárbara Diez.
Con respecto a su historia de amor con Horacio, Milagros habló en su primera nota con ¡HOLA! en 2024 de cómo se enamoró: “Empezó de a poco. ‘No puede estar pasándome esto’, pensaba al principio. En el ámbito laboral, nos veíamos, pero no pasaba nada. Después del cumpleaños de un amigo en común, empezamos a hablar por teléfono; y fuimos hablando cada vez más. ¡Me enamoré por teléfono, como cuando tenías 16 años y te llamaban al teléfono fijo!”.
En ese entonces también se refierió a sus ganas de ser mamá. “Postergué formar una familia porque siempre preferí el trabajo y, además, porque no encontraba la persona indicada. Cuando conocí a Horacio, estuve segura de que era él: ‘Acá me quedo’, dije. Tengo 39 años y supongo que, después de casarnos y de que volvamos de la luna de miel Mili está por encarar un emprendimiento para chicos], empezaremos a buscar...”.
