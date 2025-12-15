La noticia más feliz. Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo juntos: ¿varón o mujer?

Milagros Maylin (40) y Horacio Rodríguez Larreta (60) se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo en común. La feliz noticia fue confirmada por ¡HOLA! Argentina al consultarle a la feliz mamá: “Sí, estoy de tres meses”. Y también nos dijo: ¡Es varón, el primer varón! La fecha de parto está prevista para fin de junio o principios de julio.

Milagros posa en la casa que comparte con Horacio, que mira a Avenida del Libertador, durante su útlima entrevista con ¡HOLA! Tadeo Jones

Desde su matrimonio en noviembre pasado, en una ceremonia íntima y de ensueño en el Registro Civil de la calle Uruguay, Milagros y Horacio transitaron esta nueva etapa con discreción, fortaleciendo su vínculo en vida personal y pública. Para Rodríguez Larreta, este bebé representa una alegría especial: será su primer hijo varón, tras haber sido padre de Paloma y Serena, frutos de su relación anterior con Bárbara Diez.

Una foto de su boda, una inolvidable celebración en Sofitel La Reserva Cardales. Ella llevó un vestido que Gabriel Lage creó especialmente para ella: un diseño al cuerpo en crêpe marroquí blanco nácar. Tanto los puños como el cuello llevaban bordados geométricos. El velo estaba realizado íntegramente con una técnica artesanal. El detalle: la diadema de cristales checos, tallada en cera de modelado y acabado en metal, realizado por Roxana Zarecki fabian-malavolta-16567

Con respecto a su historia de amor con Horacio, Milagros habló en su primera nota con ¡HOLA! en 2024 de cómo se enamoró: “Empezó de a poco. ‘No puede estar pasándome esto’, pensaba al principio. En el ámbito laboral, nos veíamos, pero no pasaba nada. Después del cumpleaños de un amigo en común, empezamos a hablar por teléfono; y fuimos hablando cada vez más. ¡Me enamoré por teléfono, como cuando tenías 16 años y te llamaban al teléfono fijo!”.

En ese entonces también se refierió a sus ganas de ser mamá. “Postergué formar una familia porque siempre preferí el trabajo y, además, porque no encontraba la persona indicada. Cuando conocí a Horacio, estuve segura de que era él: ‘Acá me quedo’, dije. Tengo 39 años y supongo que, después de casarnos y de que volvamos de la luna de miel Mili está por encarar un emprendimiento para chicos], empezaremos a buscar...”.