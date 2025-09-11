La pelea que no termina. Las fotos del cumpleaños de Romeo Beckham rodeado de su familia… ¡menos su hermano Brooklyn!

La organización de la fiesta estuvo a cargo de David y Victoria Beckham
- 1 minuto de lectura'
En Aki, un exclusivo restaurante de comida fusión europea-japonesa, ubicado en el centro de Londres, Romeo Beckham –el segundo de los cuatro hijos de David (50) y Victoria Beckham (51)– celebró sus 23 años. El festejo, que fue organizado por sus padres, tuvo lugar el fin de semana pasado y, según contaron horas después algunos medios británicos, fue “encantador y discreto”.
Hubo sushi y baile con la música de los Hale Zero, los mismos DJ que estuvieron en la fiesta de cumpleaños de 50 del ex futbolista y copropietario del Inter de Miami. Hubo emotivos discursos de agradecimiento, una torta con veintitrés velitas, un brindis de Romeo con todos sus invitados y, casi al final de la velada, una foto que habla a las claras que el acercamiento de Brooklyn (26) no está en el horizonte cercano.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
- 1
Tres días de arte. Las fotos y los invitados a arteba, la feria más relevante de Latinoamérica
- 2
Todas las fotos. Quiénes fueron al último homenaje a Teresa Anchorena en el Palacio de la Legislatura porteña
- 3
Brenda Gandini. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile
- 4
Giorgio Armani. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos