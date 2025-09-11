La pelea que no termina. Las fotos del cumpleaños de Romeo Beckham rodeado de su familia… ¡menos su hermano Brooklyn!

En Aki, un exclusivo restaurante de comida fusión europea-japonesa, ubicado en el centro de Londres, Romeo Beckham –el segundo de los cuatro hijos de David (50) y Victoria Beckham (51)– celebró sus 23 años. El festejo, que fue organizado por sus padres, tuvo lugar el fin de semana pasado y, según contaron horas después algunos medios británicos, fue “encantador y discreto”.

Para celebrar el cumpleaños de su hijo Romeo, Victoria y David lo mimaron con su torta favorita, elaborada por Tony’s Traditional Pie & Eel House, un popular restaurante en Essex

Romeo, en un posado que muestra que los Beckham siguen atravesados por la grieta. De izquierda a derecha: Harper, Victoria, Cruz y David. “Los amo a todos”, escribió el cumpleañero en sus redes y arrobó a todos sus familiares, menos a su hermano mayor, Brooklyn. Casado con Nicola Peltz, el modelo y fotógrafo ha estado ausente en momentos clave de 2025: no estuvo ni en el desfile de Victoria, ni en los festejos por los 51 de la diseñadora, ni en el cumpleaños de 50 de David, ni en los 14 de Harper (le mandó un saludo por Instagram)

Hubo sushi y baile con la música de los Hale Zero, los mismos DJ que estuvieron en la fiesta de cumpleaños de 50 del ex futbolista y copropietario del Inter de Miami. Hubo emotivos discursos de agradecimiento, una torta con veintitrés velitas, un brindis de Romeo con todos sus invitados y, casi al final de la velada, una foto que habla a las claras que el acercamiento de Brooklyn (26) no está en el horizonte cercano.

Durante el festejo, Romeo dijo unas palabras de agradecimiento

Cruz (20) asistió al festejo con su novia, la cantante y compositora Jackie Apostel (29)

Victoria a puro baile junto a su gran amigo Ken Paves

El cumpleañero posa con su mamá

El ex futbolista en la pista junto a su hija Harpen Seven

Para el final de fiesta, hubo hamburguesas y papas fritas de la famosa marca de los arcos dorados