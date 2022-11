“La separación es dolorosa”. Angie Landaburu habla por primera y única vez en pleno proceso de divorcio de Tomás Eurnekian

escuchar

Abre la puerta en bata y descalza, ofrece algo de tomar y avisa que dispuso todo en el comedor –una gran picada y bebidas sobre una mesa cuidadosamente puesta con mantel y flores– para compartir con todo el equipo. Dicen en su entorno que la entrevista la tiene un poco nerviosa, ya que la modelo e influencer Angie Landaburu (tiene 1 millón cien mil seguidores en Instagram) está a punto de abrir su corazón y hablar por primera y única vez para ¡HOLA! Argentina de su separación de Tomás Eurnekian (31), sobrino nieto de Eduardo Eurnekian, con quien se había casado en noviembre de 2019 y con quien se había instalado en Miami, donde él trabaja (a cargo de la comercialización internacional de Infobae).

A los 29 años, y después de tres años en Miami, se instaló en su departamento de soltera. “Volver a mi país es siempre reconfortante por más difíciles que sean las situaciones que a uno le toque vivir”, dice. foto: Tadeo Jones

Acostumbrados a verla en las redes girando por el mundo detrás de sus compromisos laborales, con paisajes de ensueño como telón de fondo y outfits de película, esos nervios la humanizan. Y eso quedará reforzado aún más cuando, ya con el grabador prendido confiese: “Atrás de esta imagen segura tengo mis miedos, como cualquier persona”.

–¿Cómo estás?

–Estoy bien, muy tranquila. Volver a mi país es siempre reconfortante por más difíciles que sean las situaciones que a uno le toque vivir. Estoy rodeada de la gente que amo, me refugio mucho en mi trabajo y estando acá puedo trabajar con amigos, tengo la posibilidad de sentirme querida, contenida.

–¿Cuándo te separaste?

–Nos separamos en agosto. Fue una decisión de ambos. Tuvimos una relación muy linda en la que los dos crecimos mucho. Lo conocí a Tomás cuando yo tenía 22 años y hoy tengo 29. Fuimos grandes compañeros, nos mudamos a otro país, pasamos el Covid en el exterior recién casados… Es una persona que valoro y admiro muchísimo. [Hace una pausa]. Las separaciones no son de un momento al otro. Esto fue muy hablado, nos fuimos acompañando en el proceso. Obviamente, el vínculo se transformó. Entendimos que vivimos unos años increíbles y me quedo con eso. Entiendo que el amor muta, uno va creciendo y yo extrañaba mucho Argentina, eso es real. Soy la menor de seis hermanos, recontra familiera, eso tira muchísimo.

Angie posa con una camisa y un jean que fueron parte de su cápsula para Kosiuko, que agotó en 48 horas. foto: Tadeo Jones

–¿Qué vínculo tienen ahora?

–De mucho respeto y cariño. Con él crecí muchísimo y en nuestros proyectos personales estuvimos ahí, el uno para el otro. Tenemos una relación muy linda.

–Te separaste viviendo en el exterior. ¿Quién fue tu apoyo?

–Mi familia, mis amigos. Fue una separación en muy buenos términos. Este es un proceso que decidí enfrentar. Tengo la suerte de que me psicoanalizo hace mucho, con alguien de mucha confianza. Trato de ser una mejor persona y ser mi mejor versión. Cuando terminás un vínculo es mejor hacerlo cuando hay mucho amor y respeto, porque quizás, a la larga, eso se puede romper. Siento mucho respeto por mi ex pareja, lo valoro, lo mismo que a su familia.

–Los dos tienen una vida con muchos viajes. ¿Eso influyó?

–Los dos viajábamos muchísimo. Eso, más el Covid… Fueron muchas las cosas que nos fueron alejando en el día a día, no podría darte un motivo específico. Quisimos cuidarnos y preservar el vínculo. Crecimos de manera distinta.

–La separación de ustedes generó todo tipo de rumores, incluso se habló de infidelidad.

–Estoy muy tranquila con cómo fueron las cosas. Acá no hay terceros en discordia. Me separé e hice mi duelo en Estados Unidos, pero nos seguimos comunicando, con una relación excelente. Mis vínculos cercanos son sanos, mi familia, mis amigos, gente que me quiere y en este proceso me vinculé mucho con ellos, que saben quién soy.

El 16 de noviembre de 2019 Angie y Tomás se casaron después de tres años juntos. La fabulosa boda en La Rural para quinientos invitados fue exclusiva de ¡HOLA! Argentina. Se habían conocido en una gala y el flechazo fue inmediato.

–¿Te afectan esos rumores?

–Nunca es lindo escuchar mentiras, ni cosas que son lastimosas hacia uno y a la persona que quiero tanto y con quien estuve tanto tiempo. Le doy la importancia justa y necesaria. Por eso es importante poner mi palabra y contar que nos queremos muchísimo y que yo siempre voy a apoyar y desearle lo mejor.

–Tu duelo, decías, lo empezaste en Estados Unidos. ¿Dónde te instalaste ni bien te separaste?

–Al principio lo pasamos juntos, fue una separación donde charlamos muchísimo, entendimos que fuimos creciendo y esto que te decía, que me pesaba estar lejos de mi familia y de mi país. Después del Covid puse muchas cosas en perspectiva y entendí que llega un punto en que uno tiene que enfocarse en lo que quiere.

–¿Pero adónde te mudaste?

–Fui a Nueva York a trabajar en el Fashion Week y después me instalé en el departamento en el que estaban mis padres en Miami. Y al tiempo me vine para acá.

–¿Tenés una mirada positiva del tiempo que estuvieron juntos?

–Siempre, en todo. Lo tomo como un aprendizaje. Los dos crecimos mucho en nuestras carreras, cumplimos muchísimos sueños, y nada en la vida es un fracaso, sino parte de una construcción que te ayuda a crecer. Obviamente que la separación es dolorosa y triste, pero si miro para atrás sonrío: vivimos momentos muy lindos juntos. Además, en mis trabajos siento mucho el cariño de la gente y ese es mi motor hoy.

Con Alaïa, su perrita chihuahua. “A mí el futuro siempre me entusiasma y entiendo que para tener un futuro lindo uno tiene que estar bien en su presente. Hoy mi presente es mi trabajo, con muchos proyectos emocionantes que me desafían”, dice. foto: Tadeo Jones

–La vida en Instagram es, mayormente, pura felicidad. ¿Cómo lo manejaste cuando te estabas separando?

–Durante todo el proceso respeté mucho el tipo de contenido que mostraba. Generaba contenidos desde otro lugar. Transité mi separación durante el New York Fashion Week y me refugié en mi trabajo mostrándome autentica, más desde mi persona y no exhibiendo tanta fiesta. La noche que me sentía más triste me quedé en el hotel sin ninguna culpa. Las separaciones toman su tiempo por más que uno tenga una decisión tomada. Y, al volver a vivir sola, voy aprendiendo a respetar mis espacios y mis silencios.

–¿Qué fue lo más difícil hasta ahora?

–Fue algo que fuimos madurando. Y el psicoanálisis me ayudó a entender que por más amor y admiración que sintiéramos, era mejor seguir cada uno su camino y quizás, en unos años, tener una linda amistad. Somos muy chicos, tenemos toda la vida por delante. La vida te va enseñando… Siento que estoy más madura.

–La pandemia te agarró recién casada.

–Fue durísimo estar lejos de mi país, lejos de mis padres que son grandes. Mis seguidores saben que soy muy pegada a mi familia, acá había mucha paranoia y, estando lejos te preocupás mucho. [Piensa]. A veces en el día a día se nos pasa valorar las pequeñas cosas, pero hoy tomar un café con amigos, buscar a mis sobrinos en el colegio tiene un valor único.

–¿Qué aprendizaje sentís que te deja esta separación?

–Hoy estoy muy bien conmigo misma, refugiarme en el trabajo me dio mucha fortaleza, y es importante pensar en uno, entenderse, quererse, respetarse...

“Hoy estoy muy bien conmigo, refugiarme en el trabajo me dio mucha fortaleza. Es importante pensar en uno, entenderse, quererse, respetarse...”, dice. foto: Tadeo Jones

–¿Ya empezaron el divorcio?

–Sí, nos estamos divorciando. Te repito: nos queremos y nos cuidamos, nuestra separación fue en términos increíbles y, por un motivo de orden, iniciamos el proceso de divorcio.

–¿Hay algo que le agradezcas a Tomás especialmente?

–Los aprendizajes, todo. En cuestión pareja, muchísimas cosas. No le agradezco algo puntual, sino que es un sentimiento y un cariño que siempre va a estar.

–Volviste a Argentina para empezar una nueva vida. ¿Te desprendiste de todo?

–Soy muy desprendida de lo material. Soy de una generación en la que valoramos más las experiencias que las cosas materiales en sí. Hoy lo más importante es sentirme bien, apoyada y contenida.

–¿Qué planes tenés?

–Radicarme en Argentina otra vez, a pesar de que mi trabajo requiere muchos viajes. A mí el futuro siempre me entusiasma y entiendo que para tener un futuro lindo uno tiene que estar bien en su presente. Hoy mi presente es mi trabajo, con muchos proyectos emocionantes que me desafían. Por ejemplo, mi cápsula de Kosiuko se agotó en 48 horas, la cápsula de bikinis con Odisea viene muy bien, los diseñadores de alta costura me reciben con muchísimo amor e incluso hice una cápsula con Adrián Brown.

–¿Imaginás volver a enamorarte?

–Soy una persona que ama la vida, soy muy afortunada de tener salud, de que mi familia y mi círculo cercano estén bien. Hoy estoy enfocada en eso y, a la vez, atenta a que la vida me sorprenda.

Producción: Jorge León

Maquillaje: Mabby Autino

Peinado: Eddie Rodríguez para Frúmboli Estudio

Agradecimientos: Leo Pereyra de @lomanagement, Kosiuko, Naíma

