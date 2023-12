escuchar

Siete años tardaron Germán Pezzella (32) y Agustina Bascerano (31) en celebrar su fiesta de boda. El defensor de la selección, que juega en el Real Betis de España, se casó por civil con la modelo y emprendedora (tiene una marca de ropa llamada Pure Spain) el 21 de marzo de 2016, en Sevilla, después de cuatro años en pareja. “Nos casamos para agilizar los trámites de mi ciudadanía y siempre pospusimos la ceremonia. Somos dos personas muy reservadas y no queríamos ser el centro de atención, hasta que finalmente nos animamos a hacer la fiesta”, cuenta la flamante novia a ¡HOLA! Argentina. El gran evento fue el sábado 23 en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, y entre los 180 invitados estuvieron presentes algunos campeones del mundo y sus mujeres, como Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, el arquero Gerónimo Rulli y Rocío Espósito, Guido Rodríguez (compañero del novio en el Real Betis) y Guadalupe Ramón, así como Bárbara Occhiuzzi (pareja de Nahuel Molina, que no estuvo presente) y Camila Mayan (la ex de Alexis Mac Allister).

En 2016, Germán y Agustina se casaron por civil en Sevilla. “Siempre pospusimos la ceremonia porque somos muy reservados y no queríamos ser el centro de atención”, cuenta Bascerano.

Para su gran día, la novia lució un sensual vestido con transparencias y flores bordadas, corset strapless y corte sirena, de la boutique australiana Made With Love Bridal. El maquillaje y peinado estuvo a cargo de Fabi Pereyra, y el ramo de rosas, de Betty Izzo. El novio llevó un traje Yves Saint Laurent.

Escoltada por su padre, Eliseo Bascerano, Agustina marchó hacia el altar por un camino bordeado por velas y flores blancas, mientras sonaba una versión instrumental de Perfect, de Ed Sheeran. “Desde que te conocí me enseñaste un montón de cosas, y lo primero que puedo decirte es que te admiro. Admiro tu sensibilidad, tu transparencia, tu fuerza de voluntad y tu compañerismo”, expresó Germán durante sus votos matrimoniales. “Quería decirte gracias por cuidarme siempre, por darme alas, por quererme como soy y por ser mi familia. Te elijo hoy y mil veces más”, fueron las palabras de la novia, que hicieron emocionar a su pareja.

Agus caminó hacia el altar escoltada por su padre, Eliseo Bascerano.

La pareja se besa después de dar el “sí, quiero”.

Los recién casados, tomados de la mano después de la ceremonia. “Admiro tu sensibilidad, tu transparencia, fuerza de voluntad y compañerismo”, expresó el futbolista, que se emocionó durante los votos matrimoniales.

En la ceremonia se repartieron conos de papel con pétalos de rosa para tirarles a los recién casados.

Germán y Agustina junto a sus padres: Eliseo Bascerano, Adriana Paradela, Gabriela Alimenti y Miguel Pezzella.

Los novios posan con sus hermanos. De izquierda a derecha, Thomas Pugliese, Delfina, Federico y Bastian Bascerano, Bárbara y Bruno Pezzella.

Agus junto a sus damas de honor, Delfina Bascerano, Florencia Moreira, Natalia Elmore, Bárbara Pezzella y Carla Bogado.

Una divertida postal de los recién casados con sus padrinos y damas de honor.

El cóctel de recepción incluyó islas de comida con asado, fiambres, tacos y salmón. Una vez en el salón, ambientado por Roig, los invitados degustaron como plato principal una costilla servida a baja temperatura con papas y flan de postre. “Un menú bien argentino”, describieron los recién casados, que eligieron a Claudia Villafañe como wedding planner. Los shows musicales de la noche estuvieron a cargo de la banda de cumbia Damas Gratis y la fiesta Bresh. También hubo cabina de fotos, stand de glitter, cotillón con plumas, gorros y anteojos con luces. El after party, que comenzó a las cuatro de la madrugada, estuvo a cargo de los DJ Non Citizens Music y se extendió hasta el amanecer.

Las flores blancas fueron las protagonistas de la decoración tanto en el espacio donde se realizó la ceremonia como dentro del salón donde fue el festejo.

La ambientación estuvo a cargo de Martín Roig.

Agus y Ger cortan la torta de bodas, un rogel de dos pisos.

Una mesa millonaria. De pie, Pity Martínez y su mujer, Priscila Ventura, Melina Dibos, Jennifer Reina, Manuel Lanzini y Leonardo Ponzio. Sentados, Leandro González Pírez, los novios y Celeste Pumpido.

Los recién casados bailan divertidos en el centro de la pista. Ambos se cambiaron para estar más cómodos durante la fiesta: Agus llevó un minivestido de diseño propio.

El novio con la camiseta del club de sus amores.

Momento festivo entre Germán y Leandro González Pírez, defensor de River

Rocío Espósito, Caro Calvagni, Camila Mayan, Bárbara Occhiuzzi y Guadalupe Ramón.

Los integrantes de la selección que dijeron presente en la boda. De izquierda a derecha: los utileros Juan Cruz Souto y Nicolás Pérez, el arquero Gerónimo Rulli, el kinesiólogo Pablo Capuchetti, el mediocampista Guido Rodríguez y Nicolás Tagliafico.

Pezzella celebra con sus amigos en uno de los salones del Dok Haras.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni se reencontraron con Claudia Villafañe y Florencia Méndez, que también organizaron su boda en diciembre de 2022.

La novia junto a sus amigas modelos Giuliana Caramuto, Julieta Miquelarena y Sofía Santamaría.

Agradecimientos: Gus and Flor (fotos)

