Los más osados. De Harry Styles a Salma Hayek, los looks que impactaron en la alfombra roja de los Brit Awards

El sábado 11 de febrero, lo mejor de la música británica e internacional tuvo su gran fiesta en el estadio O2 Arena de Londres: la entrega de los Brit Awards.

Salma Hayek lució un body de malla y vestido tipo corset con falda asimétrica de Alexander McQueen. Completó con botas Saint Laurent y joyas Boucheron. Getty Images - Getty Images Europe

David Guetta, acompañado por su hijo Elvis, llevó chaqueta tipo universitaria y zapatillas Louis Vuitton de la colección intervenida por la artista Yayoi Kusama. Getty Images - Getty Images Europe

Harry Styles (29) fue el gran ganador de la noche, al llevarse los cuatro galardones a los que estaba nominado por las categorías Mejor Artista Pop, Mejor Canción del año (“As it Was”), Mejor Artista del Año y Mejor Álbum del Año (Harry´s House).

Sam Smith dejó a todos boquiabiertos con su traje de látex inflable hecho a medida por Harri, un diseñador emergente nacido en India. Getty Images - Anadolu

La supermodelo Kristen McMenamy by Alexander McQueen. Getty Images - Anadolu

Salma Hayek, con quien comparte créditos en la película de Marvel Eternals, fue la encargada de entregarle la estatuilla más importante de la velada, momento que el cantante aprovechó para agradecerle a su madre por haberlo anotado –sin avisarle– en el reality musical The X Factor, y a sus ex compañeros de One Direction, la banda británico-irlandesa que lo lanzó a la fama.

Ellie Goulding con una sensual coraza tridimensional de Cameron Hancock. Getty Images - WireImage

Jessie J, embarazada, volvió a los premios con un estilismo encendido: leggings y top con mangas enguantadas de Brielle, abrigo Selezza Carmel y clutch confeccionado a mano de Mae Cassidy. Getty Images - Anadolu

La cantante transgénero Kim Petras, que viene de ganar un Grammy junto a Sam Smith por el tema “Unholy”, con look soft grunge de Agro Studio, joyas Chrome Hearts y zapatos Valentino. El maquillaje se inspiró en Junji Ito, un artista de manga de terror japonés. Getty Images - Getty Images Europe

