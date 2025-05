Los nuevos actores de La familia Ingalls, el vestido homenaje de Jenna Ortega y Brigitte Bardot a los 90: “Prisionera”

HAY OTRA CASA EN LA PRADERA

Pasaron muchos años –más de 40– desde que se emitió el último episodio de La familia Ingalls (su título original es Little House on the Prairie), pero ahora aquella historia que fascinó a varias generaciones tendrá su remake producida por Netflix. Y obviamente hay nuevo elenco. El rol de Charles Ingalls –interpretado por el inolvidable Michael Landon– estará a cargo del actor australiano Luke Bracey, que vimos en la película Elvis y en la serie Little Fires Everywhere protagonizada por Reese Witherspoon.

Enero de 1970. Michael Landon, Melissa Gilbert (con sus clásicas trenzas) y Melissa Sue Anderson en una escena de La familia Ingalls. Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

Luke Bracey, el nuevo Charles Ingalls, es un actor australiano de 36 años, conocido por haber interpretado a Trey Palmer en la serie Home and Away y a Jerry Schilling en la película musical Elvis. Dave Benett - Dave Benett Library

La actriz Crosby Fitzgerald, conocida por sus papeles en Palm Royale y The First Lady, se pondrá en la piel de Caroline, la madre de la familia. Melissa Gilbert dio vida a Laura Ingalls durante nueve temporadas y ahora es el turno de Alice Halsey. La intérprete de 10 años (la misma edad que tenía Gilbert cuando empezó en la serie original) tendrá la importante misión de contarnos la vida de la heroína de esta historia. Y la canadiense Skywalker Hughes le dará vida a Mary, la hermana mayor de Laura.

Karen Grassle como Caroline Ingalls. NBC - NBCUniversal

Crosby Fitzgerald interpretará a Caroline.

Alice Halsey será Laura Ingalls.

Skywalker Hughes se pondrá en la piel de la mayor de la familia.

HOMENAJE A CARRIE BRADSHAW

La actriz mundialmente conocida por su papel de Merlina presentó su última película Hurry Up Tomorrow en Nueva York y para la ocasión no eligió cualquier look. Jenna Ortega (22) posó en la alfombra roja con un vestido corto de Christian Dior, con estampa de diario ficticio diseñado por John Galliano para la colección otoño-invierno 2000 de la etiqueta francesa.

La actriz llega a la presentación de su última película Hurry Up Tomorrow. The Hapa Blonde - GC Images

Un slip dress que saltó a la fama mundial casi una década después cuando Sarah Jessica Parker lo usó en uno de los episodios de la exitosísima Sex and the City. En 2009, Carrie Bradshow –el personaje protagonista de la serie– llevó el vestido con unas altísimas sandalias negras con plataforma de Christian Louboutin, mientras que Jenna eligió acompañarlo con unas delicadas sandalias doradas.

Sarah Jessica Parker en una icónica escena de Sex and the City. Bobby Bank - WireImage

“SOY PRISIONERA DE MÍ MISMA”

Desde la tranquilidad de su finca en la colina de la Garrigue, en la campiña de Saint-Tropez, vestida de negro y el pelo recogido con unas flores naturales, Brigitte Bardot (90) concedió una entrevista a la cadena de televisión francesa BFM. Ella, que en 1973 decidió dejar su carrera de actriz para siempre, aseguró: “Siempre quise marcharme antes de que alguien me abandonara. Sentía que el cine iba cuesta abajo. Sentía que ya no había buenas historias, buenos guiones, buenos diálogos, ni directores con una visión. Así fue como tomé la decisión de dejarlo”. Y fue categórica a la hora de hablar del cine en la actualidad: “Es social, es feo, no te hace soñar. Yo quiero soñar. El cine de hoy es aburridísimo”. Para el Festival de Cannes, en el que ella supo brillar, tampoco tuvo palabras agradables. “Es una pesadilla. Demasiadas películas malas, demasiada gente sin importancia. Ya no hay grandes actores, ya no hay gente que te haga soñar”, le dijo al periodista Steven Bellery.

En su casa de la Garrigue, en Saint-Tropez, durante su más reciente entrevista.

A la hora de referirse a las luces y sombras de la gran notoriedad y popularidad que logró cosechar en sus años de estrellato, Brigitte afirmó: “No reniego de la fama, pero nunca pude ir a un bistró y tomarme un café en la terraza. Soy prisionera de mí misma. No puedo escapar de mí misma. Pero gracias a ella (a la fama) hoy se me conoce en el mundo como la persona que protege a los animales”. La defensa animal a través de su fundación fue una de las principales causas por las que accedió a sentarse frente a una cámara después de once años de absoluto ostracismo. “Estoy librando una batalla que merece un poco de mí. Lo mejor que puedo hacer en este caso es mostrarme. Quiero la abolición de la caza con perros. Es un horror (…) Esta es mi última pelea”.

Con uno de los tantos perros que rescató desde que la defensa animal se convirtió en la causa principal de su vida. Foc Kan - WireImage

1960, en París. Brigitte en sus días de gloria y fama absoluta. REPORTERS ASSOCIES - Gamma-Rapho

Durante la entrevista, que duró 47 minutos, Brigitte también se refirió al feminismo (“No es lo mío”, aseguró) y defendió abiertamente a sus amigos Gérard Depardieu y Nicolas Bedos, acusados de agresión sexual, y criticó el movimiento #MeToo: “Hipócrita, ridículo, inútil”.