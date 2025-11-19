Lucía Celasco. Testigo de una celebración familiar muy especial: todas las fotos y los detalles

La nieta de Susana y su padre, Eduardo Celasco, disfrutaron de la fiesta de quince de Paloma Odriozola, la hija de la pareja de él
- 3 minutos de lectura'
El viernes 7, Paloma Odriozola cumplió uno de sus sueños más preciados: disfrutó de una fiesta de 15 inolvidable en el salón Vonharv, en La Plata, acompañada por su familia y una gran banda de amigos, que se emocionaron y se divirtieron con ella hasta bien entrada la madrugada. Con más de 400 mil seguidores en TikTok, Paloma –a quien le interesan la actuación y el modelaje– tuvo una celebración a su medida: con miles de likes en redes sociales, cargada de alegría, buena onda y emoción.
¡FIESTÓN!
Desde el vestido con el que entró al salón –creado por el diseñador Pablo Almenar– bajando desde trece metros sentada en una hamaca, mientras caían kilos y kilos de papel picado, hasta los zapatos, todo fue ideado por ella, con la ayuda incondicional de su mamá, Florencia Fiorini, que la ayudó a hacer realidad el estilismo de sus fantasías, y de su papá, Gerónimo Odriozola, quien se ocupó de cada detalle para que esa noche única quede grabada para siempre en la memoria de todos los que estuvieron ahí. Pensada como un festival en el que Paloma era la artista principal, la fiesta tuvo de todo: barra para chicos –sin alcohol–, un stand con merchandising para elegir remeras, caps y anteojos, afiches sobre Paloma que sus amigos pegaban en una pared, torta en forma de corazón, chalecos intervenidos y una caja con regalos de Lovely Denim para las mejores amigas de la cumpleañera, quienes cumplieron la consigna de ir vestidas de verde. Además, fue a tocar Gusty DJ, y la homenajeada subió al escenario y bailó todos los temas que más suenan en TikTok. Después, en mitad de la noche y cuando la fiesta estaba en su momento más alto, Paloma desmontó la falda larga de su vestido y lució una mini que tenía debajo, especialmente pensada para estar más cómoda en la pista de baile.
ALEGRÍA Y EMOCIÓN
A la hora de cortar la torta, una creación original con forma de corazón que también fue ocurrencia de Paloma, llegó el momento de las fotos más formales y de los sentimientos a flor de piel. Entonces, la protagonista de la noche posó a pura sonrisa con su mamá Flor y su pareja, Eduardo Celasco, junto a su papá, Gerónimo, también con su pareja, Romina, después de abrazarse con sus abuelos. Aunque ningún posado resultó tan celebrado por los invitados como los de Paloma con Aurora, su hermana menor, que también estaba feliz correteando por el salón y bailando, y ningún momento fue tan emotivo como el que llegó de manos de sus dos mejores amigas, Asia Borges y Pilar Aguirre, quienes sorprendieron a Paloma con una carta y un video que hizo reír y llorar a todos.
- 1
“Todo fue soñado”. Las fotos de la romántica boda de Marcos, el hijo de Juan Manuel Urtubey, en Pilar
- 2
¿Qué se sabe de…? El llamativo look de Rosalía, la burla de Orlando Bloom a Katy Perry y la expareja de Hollywood que venera a Maradona
- 3
Las diosas de los palenques. Casadas con polistas de 10 y 9 goles de handicap, apoyan y acompañan a los mejores jugadores
- 4
En fotos. Todos los invitados y los looks más fabulosos de la gran gala solidaria de Valeria Mazza