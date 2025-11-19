LA NACION

Lucía Celasco. Testigo de una celebración familiar muy especial: todas las fotos y los detalles

La nieta de Susana y su padre, Eduardo Celasco, disfrutaron de la fiesta de quince de Paloma Odriozola, la hija de la pareja de él

Lucía y Paloma, pura complicidad en una noche única
Lucía y Paloma, pura complicidad en una noche única

El viernes 7, Paloma Odriozola cumplió uno de sus sueños más preciados: disfrutó de una fiesta de 15 inolvidable en el salón Vonharv, en La Plata, acompañada por su familia y una gran banda de amigos, que se emocionaron y se divirtieron con ella hasta bien entrada la madrugada. Con más de 400 mil seguidores en TikTok, Paloma –a quien le interesan la actuación y el modelaje– tuvo una celebración a su medida: con miles de likes en redes sociales, cargada de alegría, buena onda y emoción.

La cumpleañera, divina con un traje compuesto por corset y falda de tul desmontable, posa con gracia y soltura
Paloma y su mamá inauguraron la pista de baile
Junto a su hermanita Aurora, hija de su mamá, Florencia Fiorini y Eduardo Celasco
Felicidad x tres: Paloma, Flor y Aurora
¡FIESTÓN!

Desde el vestido con el que entró al salón –creado por el diseñador Pablo Almenar– bajando desde trece metros sentada en una hamaca, mientras caían kilos y kilos de papel picado, hasta los zapatos, todo fue ideado por ella, con la ayuda incondicional de su mamá, Florencia Fiorini, que la ayudó a hacer realidad el estilismo de sus fantasías, y de su papá, Gerónimo Odriozola, quien se ocupó de cada detalle para que esa noche única quede grabada para siempre en la memoria de todos los que estuvieron ahí. Pensada como un festival en el que Paloma era la artista principal, la fiesta tuvo de todo: barra para chicos –sin alcohol–, un stand con merchandising para elegir remeras, caps y anteojos, afiches sobre Paloma que sus amigos pegaban en una pared, torta en forma de corazón, chalecos intervenidos y una caja con regalos de Lovely Denim para las mejores amigas de la cumpleañera, quienes cumplieron la consigna de ir vestidas de verde. Además, fue a tocar Gusty DJ, y la homenajeada subió al escenario y bailó todos los temas que más suenan en TikTok. Después, en mitad de la noche y cuando la fiesta estaba en su momento más alto, Paloma desmontó la falda larga de su vestido y lució una mini que tenía debajo, especialmente pensada para estar más cómoda en la pista de baile.

Mariana Toledano, Victoria Fiorini y Roxana, tía y abuela de Paloma, Florencia Fiorini junto a Eduardo Celasco, y Lucía Celasco con su hermanita Aurora en brazos
La cumpleañera ingresa al salón bajando desde trece metros de altura sentada en una hamaca y envuelta en una lluvia de papel picado
Un detalle del stand con gorros y anteojos elegidos especialmente para que los chicos se divirtieran
Las amigas de la homenajeada, Pilar, Asia y Sofía, con sus cajas de Lovely Denim, un regalo superespecial con el que Paloma las quiso agasajar
ALEGRÍA Y EMOCIÓN

A la hora de cortar la torta, una creación original con forma de corazón que también fue ocurrencia de Paloma, llegó el momento de las fotos más formales y de los sentimientos a flor de piel. Entonces, la protagonista de la noche posó a pura sonrisa con su mamá Flor y su pareja, Eduardo Celasco, junto a su papá, Gerónimo, también con su pareja, Romina, después de abrazarse con sus abuelos. Aunque ningún posado resultó tan celebrado por los invitados como los de Paloma con Aurora, su hermana menor, que también estaba feliz correteando por el salón y bailando, y ningún momento fue tan emotivo como el que llegó de manos de sus dos mejores amigas, Asia Borges y Pilar Aguirre, quienes sorprendieron a Paloma con una carta y un video que hizo reír y llorar a todos.

La protagonista de la noche mostrando el merchandising
Paloma, con el look en dorado que lució durante la recepción, junto a Lucía Celasco, que vistió mono negro y blazer con collar Chanel
El momento de cortar la torta. De izquierda a derecha: Romina y Gerónimo, el papá de Paloma y su pareja, Paloma, su mamá, Flor, también junto a su pareja, Eduardo Celasco
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
