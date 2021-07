María Belén Ludueña. Nos recibe en el departamento donde convive con Jorge Macri y habla de boda

Hace cinco años dejó Mar del Plata, la ciudad en la que nació, para instalarse en Buenos Aires. Abogada y periodista, María Belén Ludueña (35) trabaja en televisión desde los 19 y fue en un set donde conoció a Jorge Macri (56) –intendente del partido de Vicente López–, con quien convive desde hace tres años. En su departamento de La Lucila, recibe a ¡HOLA! Argentina y habla de amor y de trabajo.

Desde mediados de 2019, Belén es coconductora de Buenos días, América, el noticiero de Antonio Laje: “Me levanto a las cuatro y media de la mañana y a las diez me tengo que ir a la cama. Eso puede ser lo único negativo, porque todo lo demás lo hago con mucha pasión”, afirma. Tadeo Jones

–¿Cuándo elegiste el periodismo por encima de la abogacía?

–El periodismo me encontró cuando estaba estudiando Abogacía a los 19. En 2005 fui Reina del Mar en Mar del Plata y me convocaron de Garage TV para hacer un programa. Fue ahí cuando me di cuenta de que eso era lo que me gustaba. Luego, cuando terminó ese año de reinado, estaba cursando el segundo año de Derecho y me convocaron para el noticiero del mediodía de Canal 2. Cuando me recibí, trabajé durante seis meses en un estudio jurídico, me especialicé en derecho laboral y me di la oportunidad de tener una entrevista en un juzgado, y ese mismo día hice un casting para entrar a un canal de aire. Cuando me dijeron que había sido seleccionada, lo tomé como una señal y elegí seguir por ese camino.

–¿Cómo fue dejar Mar del Plata?

–Ya era bastante grande, tenía 30, pero hasta ese momento había estado viviendo en mi casa de la infancia con mis papás. No sentía la necesidad de independizarme, me pagaba mis cosas con mi trabajo y a la vez estaba acompañada, hasta que un día no tuve más trabajo y quise buscar nuevas oportunidades. Al principio los extrañé bastante, vivía en la casa de mi mejor amiga que es médica, hasta que me acostumbré a la soledad. Un conocido me presentó al periodista Paulino Rodríguez y empezamos a trabajar juntos en La Lupa, un programa de actualidad de Canal 26.

–¿Qué es lo que te gusta del periodismo?

–Me gusta mucho el formato de magazine, como el que hoy tenemos en Buenos días, América, porque además de informar, entretenemos. Me sumé al equipo en octubre de 2019, y al principio me costaba tener vida social, como por ejemplo ir a una comida con amigas, porque me levanto a las cuatro y media de la mañana y a las diez me voy a dormir. Eso puede ser lo único negativo, porque todo lo demás lo hago con mucha pasión. Me gusta tanto que no me cuesta.

–El flechazo con Jorge Macri ocurrió en un set de televisión.

–Sí, el 8 de agosto del 2018 él vino de invitado al programa de Paulino y ese día propuse sacarnos una foto todos los que estábamos en el estudio, la subí a mis redes sociales, y él me mandó un mensaje para decirme que me quería conocer. En ese momento, no acepté, pero seguimos en contacto. Un año después, salimos a almorzar y ese mismo día me di cuenta de que me gustaba, que me hacía sentir muy bien.

–¿Qué fue lo que te conquistó?

–Es muy caballero, de esos a la vieja usanza que te hacen sentir cómoda en todo momento. Además, tiene muchos valores y es muy seductor.

–¿Con la pandemia comenzaron a convivir a tiempo completo?

–El día que decretaron el aislamiento social, preventivo y obligatorio me llamó y me propuso irme a vivir a su casa. Terminó siendo una gran experiencia para nosotros… Creía que para él iba a ser más difícil, porque hace tiempo que estaba solo, pero fue muy generoso con su espacio y me hizo sentirme como en casa. Se adaptó a mis horarios y los dos tomamos un compromiso con el otro. Cuando se permitió que sus hijos pudieran venir a visitarnos [Jorge es padre de Antonio (22), Martina (20) y Giorgio (17) de su primer matrimonio con Florencia De Nardi] pudimos generar nuevos encuentros y nos conocimos todos un poco más. Me siento muy cómoda con él, la convivencia fortaleció nuestra relación. Un día después de una comida con los chicos me dijo: “Gracias por haber convertido mi casa en un hogar”, y eso es así, la pasamos muy bien juntos.

En el amplio living hay fotos de familia, arte y una bici artesanal, expuesta como un adorno. Tadeo Jones

–¿Cómo te llevás con la familia ensamblada?

–Los chicos de Jorge me hicieron sentir muy bien desde un principio. Ahora hace rato que me conocen, ganamos confianza, y entendernos bien facilita las cosas. Están muy bien criados, tienen los mismos valores que yo apoyo, son fáciles para el trato y al ver feliz a su papá, se dan cuenta de que nos amamos y que nos hacemos bien.

–¿Se sienten los veinte años de diferencia entre ustedes?

–Tal vez te puede cargar de prejuicios al principio, pero cuando ya vivís la relación, te sentís tan bien y sos feliz, la diferencia de edad pasa a ser anecdótica.

–¿Cómo se lo tomaron tus padres?

–Papá tiene 61 años y cuando le conté, como todo padre, quiso saber qué intenciones tenía. Pero ni bien lo conoció se dio cuenta de que era un tipazo y se quedó tranquilo. Además, Jorge es muy entrador y se compró a toda la familia.

Durante la pandemia, Belén y Jorge hicieron transmisiones en vivo desde Instagram donde dejaron a la vista sus habilidades en la cocina. El intendente es un experto cocinero y, junto con Belén, forman un equipo con mucha aceptación en las redes.

–¿Tenés ganas de ser mamá?

–Siempre prioricé mi trabajo y vi a la maternidad como un sueño a largo plazo. Todavía no tengo ganas. Jorge es consciente de que en algún momento puede ocurrir, y si sucediera, sé que va a ser un padre excelente, como lo es hoy con sus hijos. Sus amigos, incluso su primo Mauricio, el ex presidente, que fue padre más grande, le dicen que no se pierda esa experiencia.

–¿Tienen planes de casamiento?

–El casamiento lo veo como un plan más cercano que la maternidad. Pero en este contexto de pandemia es difícil. Me gustaría hacer una fiesta, festejarlo con nuestra familia y amigos. Cuando estemos todos inmunizados lo podremos volver a hablar.

–¿Es celoso de tu profesión?

–No, para nada. Le encanta lo que hago, me da alas para que siga creciendo, y esa es una de las razones por las que también elijo estar con él. Nos acompañamos mucho en nuestras carreras. Tenemos una gran relación porque nos aceptamos uno al otro y nos ayudamos a crecer.

–¿Cómo te llevás con su compromiso político?

–Traté de buscarle un sentido a ser la pareja de un intendente. Me parece que el rol de primera dama y de acompañar se trata de aprovechar la oportunidad para dar una mano y ver desde qué lugar podemos ayudar. Que no quede sólo en una foto. Y es por eso que, en pandemia me comprometí con un grupo de mujeres emprendedoras de Vicente López y las ayudé a visibilizar su trabajo.

–¿Qué cosas les gusta hacer juntos?

–Los sábados es nuestro día para cocinar en familia. Él es el experto, prepara cocina italiana por sus raíces, ya que sus padres siempre fueron grandes cocineros y a él desde chiquito le gusta la cocina. Así que todos los sábados pensamos qué preparar, armamos nuestro set y hacemos transmisiones en vivo por Instagram. Hace las mejores pastas y salsas, y hace poco preparamos una carne de tres horas y media de cocción, receta de su madre, Alicia, y fue un hit.

Producción: Tamara Tornello

Maquillaje y peinado: Lourdes Costa @luleramakeup

Agradecimientos: Vitamina, Uma y Breclav

“Antonio, Martina y Giorgio, los hijos de Jorge, me hicieron sentir muy bien desde un principio. Ahora hace rato que me conocen, ganamos confianza, y entendernos bien facilita las cosas” Tadeo Jones

Belén ama su trabajo y no está en sus planes dejarlo. Luego de debutar en Canal 2 de Mar del Plata y de trabajar en Canal 26, Belén pasó por A24, donde compartió panel con Eduardo Feinmann hasta 2018. Tadeo Jones

“El sábado es nuestro día para cocinar en familia. Jorge es el experto, prepara cocina italiana por sus raíces, y hace las mejores pastas y salsas”

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Pilar Bustelo