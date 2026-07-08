Como nunca la vimos. Las fotos más emotivas de la princesa Kate en su inspiradora hazaña que duró 24 horas

Frente a la montaña, no temer. Frente a la montaña, avanzar. Frente a la montaña, dar batalla, subir sin descanso, dar testimonio y ayudar a otros. De cumbres y de desafíos sabe bien Kate Middleton (44) quien, la semana pasada, escaló los tres picos más altos del Reino Unido: el Ben Nevis, de 1345 metros y ubicado en Escocia; el Scafell Pike, de 978 metros y situado en Inglaterra; y, finalmente, el Snowdon o Yr Wyddfa, de 1085 metros, en Gales. En un lapso de 24 horas, la nuera de Carlos III subió 4950 metros y recorrió 744 kilómetros entre estos tres lugares icónicos para completar el Desafío de las Tres Cumbres, un reto de larga data y que es muy conocido en el Reino Unido, pero que cobró una nueva significación en este último tiempo: la futura reina ha aprovechado esta hazaña para transformarla en una iniciativa benéfica y así crear conciencia sobre la vida después de un diagnóstico de cáncer. Y, además, recaudar fondos para el Royal Marsden, el hospital de Londres donde ella recibió su tratamiento de quimioterapia [la institución, que está gestionada por The Royal Marsden NHS Foundation Trust y apoyada por The Royal Marsden Cancer Charity, cuenta con dos sedes: una en Brompton, en Kensington y Chelsea, y otra en Belmont, en Sutton].

La Princesa, en el momento en el que es recibida por su marido, el príncipe William, y por sus tres hijos George, Charlotte y Louis princeandprincessofwales

“Me he comprometido con el Desafío Nacional de las Tres Cumbres no sólo como una prueba física, sino como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y para contribuir a la comunidad. El Royal Marsden es un lugar muy significativo para mí, cuya atención y experiencia transforman la vida de muchas personas”, expresó Kate la semana pasada en la cuenta que comparte junto con William, su marido y heredero del trono británico. En esa misma publicación, a sus más de 17 millones de seguidores les mostró ocho imágenes conmovedoras que resumen esta hazaña: su marido y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis; y también sus padres, Carole y Michael Middleton, en la base de la montaña Yr Wyddfa, esperándola con emoción, orgullo y abrazos interminables.

Kate se funde en un abrazo con el príncipe Guillermo, uno de sus pilares fundamentales de su recuperación princeandprincessofwales

EL PASO MÁS GRANDE

Con shorts rojos y remera negra. Con borcegos, mochila y una gran sonrisa. Así terminó Kate su travesía por las alturas. A todo el trayecto lo hizo acompañada por alguien muy especial: nada más y nada menos que por James Middleton (39). El hermano menor de la princesa no sólo es fanático del trekking, sino que fue una de las figuras clave en el proceso de su recuperación. “Hablábamos de escalar montañas mientras estabas en el hospital, y del increíble poder de sanación que la naturaleza puede tener tanto para el cuerpo como para la mente (…). Ver lo lejos que llegaste es verdaderamente inspirador. Tu fuerza, resiliencia y determinación (…) me inspiran a mí y a muchísimas personas todos los días”, escribió James en su cuenta, honrado de haber sido su compañeroen el Desafío de los Tres Picos para la fundación Royal Marsden Cancer Charity.

En la muñeca, llevó una pulsera de hilo azul que su hija, la princesa Charlotte (11), realizó especialmente para darle ánimos en este desafío. En las dos últimas apariciones que la futura reina hizo tras haber cumplido la hazaña de Las Tres Cumbres -en Wimbledon como la visita al hospital infantil Evelina de Londres-, llevaba la pulsera con ella princeandprincessofwales

Y con muchos emojis de montaña y un corazón, James fue uno de los primeros en Palacio de Kensington y la de los príncipes de Gales la semana pasada. “Cada año, cientos de miles de personas en este país escuchan las palabras que nadie quiere oír. Lo que sigue es un camino que pone a prueba cada aspecto de nuestro ser: física, emocional, psicológica y espiritualmente. Los desafíos se extienden y afectan a las familias, los amigos, el trabajo y los momentos de tranquilidad que pasamos a solas con nuestros pensamientos”, se lee en la publicación que hizo Kate.

Charlotte, orgullosa del logro que realizó su mamá. En esta imagen, que coincide con el final del desafío, se la ve a la mujer de William con short de North Face; el gorro, la remera y la mochila, de la firma sueca Fjallraven Kanken princeandprincessofwales

En ese mismo posteo, Kate también dijo: “El cáncer no sólo afecta al cuerpo: cambia la forma en que piensas y sientes, y afecta profundamente todos los aspectos de la vida. Lo sé por experiencia propia, y sé que el camino durante y después del tratamiento requiere más que sólo medicamentos”. Y concluyó: “La sanación –ya sea personal o colectiva– no se trata sólo de corregir lo que está mal: se trata de encontrar el equilibrio en nuestra forma de vivir; entre el esfuerzo y la aceptación; entre el control y la confianza; entre pensar y simplemente ser. Porque, al final, la valentía no se trata únicamente de seguir adelante. Se trata de saber cómo mantenerse firme, conectado y presente, sin que importe el terreno o el paisaje que se recorra”.

"A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, escalaremos esta contigo también”, le había escrito James Middleton a su hermana, en un posteo de marzo de 2024, cuando recién se había anunciado que tenía cáncer. A principios de 2025, se supo que la Princesa estaba en remisión. Acá, un retrato familiar de Kate, William, sus hijos, Carole, Michael y James Middleton, al pie de Yr Wyddfa, en el Parque Nacional Snowdonia, al noroeste de Gales princeandprincessofwales

"Al final, la valentía no se trata únicamente de seguir adelante. Se trata de saber cómo mantenerse firme, conectado y presente, sin que importe el terreno o el paisaje que se recorra”, dijo la princesa en la cuenta que comparte con su marido, heredero al trono. En esta imagen, tomada en la cima del Ben Nevis -se trata de un pico que tiene 1345 metros y que está ubicado en Escocia-, Kate luce un outfit para alta montaña princeandprincessofwales