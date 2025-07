Myla Cambiaso. Volvió a brillar en La Rural con el escudo argentino sobre su cuerpo

Desde que debutó en la edición 2022 de La Rural, Myla Cambiaso (14) no hace más que llevarse todos los aplausos. Esta 137ª edición de la tradicional y más grande exposición del campo argentino no fue la excepción: con su destreza, su simpatía y feminidad, y sus outfits, la menor de los tres hijos de la ex modelo María Vázquez (50) y del polista número uno del mundo, Adolfo Cambiaso (50), volvió a causar sensación en la pista central de la Sociedad Rural Argentina, que a media mañana del martes 22 de julio (y a pesar del frío) estaba abarrotada de gente.

La menor de la familia elige sus looks para la pista y causa sensación: esta vez, llevó un suéter con el escudo argentino (de la marca Santas Tres); breeches de La Maaku, la firma de prendas de polo de Luna Dorignac. El pelo atado en una colita, pañuelo a tono con las botas y uñas pintadas de color completan su estilo único. Matías Salgado

Enfundada con un suéter tan original como argentino (en la parte de adelante llevaba el escudo nacional y con la inscripción “Argentina” detrás, breeches blancos y botas texanas), fue la encargada de presentar a Colibrí Kick, una yegua de la categoría dos años intermedio de La Dolfina Cría –la división de cría de caballos de polo del exitoso equipo La Dolfina–, que resultó campeona en la competencia de Raza Polo Argentino.

En la pista de La Rural, con Colibrí Kick, una yegua que resultó campeona en la categoría dos años intermedio.

“Cuando me dieron la yegua para probarla, no lo dudé”, compartió Myla en sus redes, feliz. Al igual que la veintena de caballos que se presentaron este año en La Rural, la premiada Colibrí Kick lleva la herencia genética de Cuartetera, la icónica yegua de polo que fue clave para los 10 goles de handicap de su padre, Adolfito, una leyenda indiscutida del polo mundial, quien, al igual que en las ediciones anteriores, no quiso perderse este renovado éxito de su hija Myla.

Rodeando a Myla, su hermano, Adolfo “Poroto” Cambiaso y, su primo, Bartolomé “Barto” Castagnola. Matías Salgado

Recién llegado de Inglaterra, donde ganó por novena vez el codiciado Cowdray Gold Cup en el marco del British Open Polo Championship en Midhurst, West Sussex [fue con el equipo La Dolfina Scone y lo hizo junto con su hija mayor Mia (22)], Adolfito aplaudió con sus dedos rotos a la benjamina de la familia.

Myla y su papá, el recordman Adolfo Cambiaso (se rompió los dedos), quien acababa de ganar el British Open acompañado por su hija mayor, Mia. Matías Salgado

Desde la tribuna, Camilo “Jeta” Castagnola siguió atento la presentación de su prima Myla. Matías Salgado

Myla es la más parecida a su madre, María Vázquez. “Un calco”, aseguran en su entorno íntimo. Matías Salgado

Poroto Cambiaso, en la pista con Dolfina Doctora, otra yegua que resultó campeona para La Dolfina Cría en la categoría dos años mayor. Matías Salgado

Carlos María “Polito” Ulloa, célebre domador y criador de caballos de polo. Matías Salgado