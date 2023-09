escuchar

A lo largo de los doce años de casados que llevan los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco, fueron infinitas las veces que se habló de crisis entre ellos. Hace poco volvieron a sonar con intensidad, señalando que Su Alteza Serenísima y su mujer llevaban vidas separadas, que ella viviría en Suiza y sólo volvería al principado para cumplir con los principales actos oficiales.

El sábado 9 la princesa estuvo con Alberto y sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, en el tradicional picnic al aire libre con que se pone fin al verano y se da la bienvenida al nuevo curso escolar. Getty Images

Charlotte Casiraghi (con total look Chanel), su marido Dimitri Rassam y sus hijos, Raphaël -fruto de su relación con el cómico Gad Elmaleh– y Balthazar. Getty Images

Charlene se mostró sonriente y cercana.

Cansado, Alberto habló al respecto públicamente como nunca y en una entrevista con el períodico Corriere della Sera, fue categórico: “Charlene está siempre a mi lado (...). No entiendo todos estos rumores que me duelen sobre ella de si vive en otro lugar, en Suiza, con citas previas para vernos. Falsedad”. Lo que sí reconoció fueron los problemas de salud que la obligaron a alejarse de la vida pública entre 2020 y 2021. “Charlene tuvo algunas dificultades hace ya muchos meses, pero ahora, gracias a Dios, las superó y está siempre a mi lado. Me apoya en la dirección del principado, pero no estamos juntos las 24 horas del día, somos una pareja trabajadora y el trabajo a veces sólo nos permite vernos al final de un largo día lleno de compromisos”.

El miércoles 6, en la plaza del Casino de Mónaco, se lleó a cabo el torneo de golf Princess of Monaco Cup, en apoyo a la Fundación Princesa Charlene de Mónaco. Photone

La princesa demostró talento para el swing.

En la inauguración de a exposición “El príncipe constituyente”. De izquierda a derecha, Andrea Casiraghi, las princesas Estefanía, Carolina y Charlene y el príncipe Alberto.

El fin de semana pasado Charlene también participó en uno de los homenajes a Raniero III que se están llevando a cabo con motivo de los cien años de su nacimiento. En la imagen se ve a la familia real de Mónaco inaugurando el Salón Raniero III.

Quizás como una forma de apoyar sus palabras, la última semana Charlene estuvo a pleno en su rol, sonriente, segura e incondicional con su marido. El miércoles 6 dijo presente en el torneo de golf a beneficio de la fundación que lleva su nombre y protege a los menores, demostrando su talento con el swing. El sábado, fue con Alberto y sus hijos al tradicional picnic que se celebra en el parque María Antonieta para dar fin al verano y recibir el nuevo curso escolar. También estuvo allí su sobrina Charlotte Casiraghi con su marido Dimitri Rassam, y sus hijos Raphaël –fruto de su relación con el cómico Gad Elmaleh– y Balthazar. Ese mismo día, rodeada por sus cuñadas, Carolina y Estefanía, fue al acto en honor a Raniero III, con motivo del centenario de su nacimiento. Luego, la pareja se trasladó a Marsella para ver el partido de Sudáfrica –país natal de la princesa– versus Escocia, en el marco del Mundial de Rugby.

