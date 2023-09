escuchar

Mi vida siempre estuvo marcada por cambios muy radicales”, dice Jazmín Beccar Varela (37) con una amplia sonrisa apenas comienza a repasar los últimos veinte años. Desde que se despidió, al igual que el resto de sus protagonistas, de la famosa telenovela adolescente Rebelde Way, a principios de 2000, “Jaz” enfrentó más de un desafío. “Siempre digo que animarse a cambiar es de una valentía enorme, porque implica atravesar momentos de mucho pánico. Cuando enfrento situaciones en las que siento que podría no haber vuelta atrás, me entrego a ese camino que sé es inevitable”.

Por estos días, la actriz y licenciada en Comunicación está en juicio para obtener la licencia por maternidad para una madre no gestante. “De repente me encontré en un agujero legal porque no soy padre pero tampoco madre gestante ni adoptante”, explica. foto: @matiasjsalgado

“Simona es pura luz, es fruto de una relación que quiere seguir apostando a esta familia que construimos juntas. Ojalá que la vida le sea más fácil a ella”. foto: @matiasjsalgado

Dos décadas después de aquel boom de la televisión, la ex estrella teen se destaca en el área de comunicación de una empresa multinacional. Formó una familia ensamblada con su pareja, la abogada Sofía Accattoli Vega (36), la pequeña Simona, y su hijo mayor, Tito (fruto del anterior matrimonio de Jazmín con Franco Stivala).

–Hace un tiempo contaste cómo el final de tu matrimonio te modificó para siempre.

–Sí, pero primero quiero aclarar que hasta que me separé, nunca antes me había cuestionado mi sexualidad. Yo había estado ocho años de novia, nos casamos, buscamos un hijo y, cuando estaba embarazada de cuatro meses, Franco me dijo que ya no podía estar más así. Claramente él estaba pasando por una crisis enorme.

–¿Cómo viviste ese momento?

–Me rompió el corazón en mil pedazos. Tuve además que transitar un embarazo dolorosísimo; había proyectado un tipo de maternidad que ya no iba a suceder. Mi mayor duelo en ese momento fue darme cuenta de que él ya no iba a estar todos los días conmigo, estaba re enamorada y todo el tiempo pensaba que íbamos a volver. Era mi gran amor de entonces, todo mi mundo. Ahora, a la distancia, agradezco el coraje que tuvo para decirme “hasta acá llegué”. No sé si yo hubiese podido hacer lo mismo.

En un rincón de su departamento de Colegiales, la pareja sonríe feliz. “Nos conocimos días antes de la cuarentena y nunca más nos separamos. Ninguna de las dos había salido del clóset así que fue un proceso que fuimos haciendo juntas”, cuenta Jazmín. foto: @matiasjsalgado

–¿Cómo estás hoy?

–[Lo piensa unos segundos]. Estoy viviendo algo que no pensé que iba a vivir jamás, es una felicidad que no conocía. Me siento plena, libre, me gusta poder mostrarme como soy y que no me importe nada lo que digan los demás.

–¿Así como fuiste feliz en tu anterior relación, también lo sos ahora?

–Exactamente. No voy a desmerecer nada de lo que viví, porque todo fue espectacular. Me sentía muy plena como mujer, me gustaba estar con un hombre, me gustaba la pareja que había construido. Pero después del duelo, conocí a Sofi y todo me cambió. Hace poco vi un capítulo de una serie en la que una mujer le dice a su pareja: “Vos sos mis anteojos… es como si toda la vida hubiera sido feliz viendo manchas verdes y de repente me puse los lentes y vi hojas”. Todo lo que viví fue buenísimo, pero con Sofi descubrí un nuevo nivel de felicidad.

En "Rebelde Way", donde interpretaba a Luján, la mejor amiga de Marixa, personificada por Camila Bordonaba.

–¿Cómo se conocieron?

–Fue por Instagram, días antes de que comenzara la cuarentena. Ya habíamos estado charlando y quedamos en encontrarnos en un bar enfrente de casa. Hasta ese momento nunca me había cuestionado estar con una mujer. Yo veía lesbianas y me llamaban la atención… hoy te digo que, obviamente me despertaba interés porque en el fondo anhelaba eso. Cuando yo miraba Verano del 98, no me fijaba en Tomás Fonzi, sino en Celeste Cid. [Se ríe].

–¿Qué sentiste cuando conociste a Sofía?

–A mí me volvió loca no bien entró al bar. Nos pusimos a hablar y ense - guida me di cuenta de que compartíamos muchas cosas, incluso el humor. Al toque arrancó la cuarentena, ella se quedó en casa y nunca más nos separamos. Ninguna de las dos había salido del clóset, así que fue un proceso que fuimos haciendo juntas.

"Participar en un nuevo show de Rebelde Way me da una segunda oportunidad de conectarme con mi costado más artístico y con todo eso que me dio tanta felicidad"

–¿Cuál fue el momento más difícil de ese proceso?

–Creo que blanqueárselo al padre de Tito. De hecho, casi llegamos a separarnos con Sofi, porque prefería estar sola o volver con él antes que asumir la responsabilidad de decirle que estaba con una mujer.

–¿Qué era lo que te frenaba?

–Creía que me iba a juzgar y tenía miedo de que me sacara a Tito por el simple hecho de ser lesbiana. Por suerte salió todo bien. Me dijo: “A nuestro hijo lo veo bien y a vos también. Mien -tras estés con una persona que sea buena, el resto no importa. Preocupate por que quien esté con vos, cuide y quiera a Tito”. Todo fluyó muy bien y sigue siendo así. De hecho, lo elegimos a él como padrino de nuestra hija Simona y hasta nos vamos de vacaciones todos juntos. [Risas].

–¿En qué te cambió la llegada de Simona?

–Ella es pura luz, es fruto de una relación que quiere seguir apostando a esta familia que construimos juntas. Ojalá que la vida le sea más fácil a ella; va a tener un hermano de fierro y unas mamás listas para bancarla.

–Este año iniciaste un juicio contra Anses para obtener la primera licencia por maternidad de madre no gestante...

–Así es. Cuando nació Simona quise gestionar la licencia y me encontré en un agujero legal porque no soy padre, pero tampoco madre gestante ni adoptante. Presenté entonces el pedido formal en Anses y como me lo rechazaron, inicié un amparo. Ganamos en Primera Instancia, la cámara nos falló a favor, y ahora creemos que en la Corte se nos va a hacer más difícil, pero mientras tanto, se está tratando este tema en agenda legislativa, entonces puede ser que llegue a darse, y sería espectacular porque va a sentar precedente.

"Me siento plena, libre, me gusta poder mostrarme como soy y que no me importe nada lo que digan los demás"

–El año pasado se comprometieron… ¿hay fecha de boda?

–[Se ríe]. Todavía no, seguro lo hagamos después de que Simona cumpla un año. Estoy feliz, me gusta mucho la idea de volver a casarme, siento que es una maravillosa apuesta al amor. Y una tiene que celebrar lo que está viviendo.

–Hace unos días anunciaste en tus redes sociales el regreso de Rebelde Way a Israel.

–Sí, como escribí en el posteo: “Siempre se puede volver al lugar donde fuiste feliz”. En 2024 vamos a presentar dos shows con algunos de los protagonistas de la telenovela.

–¿Y esta nueva vuelta, cómo te la imaginás?

–Creo que va a ser un viaje mucho más sentido. Para mí es una segunda oportunidad revivir ese momento, es otra chance de conectarme con mi costado más artístico y con todo eso que me dio tanta felicidad. Siento que este viaje puede ser un nuevo quiebre y estoy dispuesta a que la vida me sorprenda una vez más.•

