Nuevo amor. ¿Quién es el novio de Kim Kardashian, con quien se la vio tomada de la mano por California?

Ocho meses después de haber anunciado su separación de Kanye West (44) –tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común–, Kim Kardashian (41) vuelve a sonreír, enamorada de Pete Davidson (28). El romance, que hasta ahora era sólo un rumor, se confirmó el fin de semana pasado, cuando la pareja fue vista, tomada de la mano, a la salida de la mansión de Kris Jenner, madre de Kim. El comediante y la it girl se conocieron hace dos años en el cumpleaños del cantante Kid Cudi, y el primer indicio de que estaban juntos surgió hace apenas un mes, cuando Kim hizo una participación en el programa humorístico Saturday Night Live y tuvo que besar a Pete durante un sketch en el que estaban caracterizados como Jazmín y Aladino. Más tarde, fueron vistos en un parque de diversiones, muy sonrientes, y también compartieron en las redes las fotos del cumpleaños de Davidson, en el que estuvo Kim, aunque no se podía afirmar que fueran algo más que amigos. Ahora, a pesar de que todavía los protagonistas no hablan sobre su relación, las imágenes que los muestran felices y tomados de las manos no dejan lugar a dudas: Kim y Pete son pareja.

El comediante en un evento en Nueva York, con su excéntrico look. Sean Zanni - Patrick McMullan