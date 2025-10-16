Pablo Sánchez Elía. Todas las fotos del último adiós al reconocido arquitecto en Pilar

En una emotiva y multitudinaria ceremonia, familiares y muchísimos amigos despidieron este jueves 16 de octubre al reconocido arquitecto Pablo Sánchez Elía en el cementerio Jardín de Paz, en Pilar. Creador de una innumerable cantidad de obras, el arquitecto murió el miércoles 15, a los 68 años, después de una complicación tras un trasplante cardíaco al que se había sometido la semana pasada. Hacía dos meses que Sánchez Elía estaba internado en el Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA) a la espera de un trasplante. “El corazón había llegado cinco días atrás; toda su familia y sus amigos estábamos muy ilusionados y felices”, contó a ¡HOLA! Argentina un allegado a los Sánchez Elía. Las cenizas serían esparcidas en Porá, el amado campo que Pablo y su mujer, la decoradora Laura Orcoyen, tienen cerca de Lima, provincia de Buenos Aires, y en donde tejieron sueños y proyectos a orillas del río Paraná.

El arquitecto Pablo Sánchez Elía con su mujer, la diseñadora Laura Orcoyen, en la muestra que ella realizó en noviembre de 2023

UN HOMBRE INIGUALABLE

El vehículo que llevaba los restos del arquitecto llegó al Jardín de Paz pasado el mediodía del jueves 16. En la iglesia, tras las conmovedoras palabras del sacerdote, hablaron dos de sus hijos: primero Florencia -recién llegada de Europa-, que estuvo acompañada por Justo; y cerró Marcial, que agradeció a todos los amigos por estar allí, despidiendo a su padre, cuyo nombre trasciende el mundo de la arquitectura, terreno donde dejó una huella con estilo propio.

Egresado de la Universidad de Buenos Aires, Sánchez Elía solía elegir materiales nobles como la madera, la piedra y el mármol en todos sus espacios. Desde un club de campo hasta una bodega premium en Mendoza pasando por estaciones de servicio y viviendas familiares, todo lo que levantaba apuntaba a las combinaciones poco convencionales de texturas y colores y, al mismo tiempo, a la austeridad, la luz y la pureza. Tan visionario como generoso y amiguero, fue un experto en conseguir ambientes cálidos e intimistas en, incluso, construcciones de tipo monumental. Cuando le pedían que revelara sus secretos, él decía: “El despojo actual de mis trabajos es una síntesis de aquel estilo de principios del siglo XX (…). No es una arquitectura intelectual la que a mí me interesa, sino una que pase por lo sensorial, casi como una cuestión de piel: tener onda con la estructura, que para mí se da en la conjunción de esa simpleza de forma y la síntesis de materiales nobles”.

Familiares y amigos de Pablo Sánchez Elía, en la ceremonia que se realizó el jueves al mediodía en Pilar foto: Matías Salgado

Azul Garccía Uriburu y Marcos Pereda foto: Matías Salgado

La diseñadora Paula Cahen D'Anvers foto: Matías Salgado

Luisa Álzaga (izquierda) y su marido, el arquitecto Arturo Grimaldi foto: Matías Salgado

La actriz y ex modelo Ginette Reynal foto: Matías Salgado

La interiorista Gloria César y Roberto Sánchez Elía, hermano de Pablo foto: Matías Salgado

Charly Blaquier y María Taquini foto: Matías Salgado

Gerard Confalonieri, Santiago Ramos Mejía y Roberto Sánchez Elía foto: Matías Salgado

Desde que se casó con Laura Orcoyen, hace más de 30 años, en una casa tudor de Alejandro Bustillo, armó con la diseñadora una alianza inquebrantable que fue más allá de una visión estética o del diseño de “espacios de vida” (livings, dormitorios) y “espacios de circulación” (halls de entrada, cajas de escalera, galerías), como él solía nombrar a ambientes. Compartía con ella la misma filosofía de vida. “Laura [tiene una] visión del todo que me ha ayudado muchísimo. Su fortaleza total para algunos temas, oír su crítica constante, quedarnos parados en el lugar que creíamos correcto a pesar de las presiones y no transar, nos ayudó a estar donde estamos ahora”, dijo Pablo en una entrevista que brindó a D&D sobre Laura, la madre de sus tres hijos y su gran compañera: con ella compartió por décadas la arquitectura de la vida, la calma del río y los atardeceres en en campo y la incondicional comunidad de amigos que lo acompañaron hoy.

Anita Bereciartúa foto: Matías Salgado

El creativo publicitario Ramiro Agulla y su mujer, la decoradora Delfina Vázquez Maiztegui foto: Matías Salgado

El chef Pablo Massey foto: Matías Salgado

Celia Saubidet y el fotógrafo Urko Suaya foto: Matías Salgado

Facundo Garayalde y Wally Diamante foto: Matías Salgado

Matilde Pereda Born (con blusa azul) foto: Matías Salgado