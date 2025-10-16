LA NACION

Pablo Sánchez Elía. Todas las fotos del último adiós al reconocido arquitecto en Pilar

Famoso por haber diseñado algunos de los edificios más icónicos de las últimas décadas en Buenos Aires, había sido sometido a una operación de trasplante de corazón. Murió este miércoles 15

El cortejo encabezado por Justo Sánchez Elía, hijo de Pablo, llega a Jardín de Paz
El cortejo encabezado por Justo Sánchez Elía, hijo de Pablo, llega a Jardín de Paz

En una emotiva y multitudinaria ceremonia, familiares y muchísimos amigos despidieron este jueves 16 de octubre al reconocido arquitecto Pablo Sánchez Elía en el cementerio Jardín de Paz, en Pilar. Creador de una innumerable cantidad de obras, el arquitecto murió el miércoles 15, a los 68 años, después de una complicación tras un trasplante cardíaco al que se había sometido la semana pasada. Hacía dos meses que Sánchez Elía estaba internado en el Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA) a la espera de un trasplante. “El corazón había llegado cinco días atrás; toda su familia y sus amigos estábamos muy ilusionados y felices”, contó a ¡HOLA! Argentina un allegado a los Sánchez Elía. Las cenizas serían esparcidas en Porá, el amado campo que Pablo y su mujer, la decoradora Laura Orcoyen, tienen cerca de Lima, provincia de Buenos Aires, y en donde tejieron sueños y proyectos a orillas del río Paraná.

El arquitecto Pablo Sánchez Elía con su mujer, la diseñadora Laura Orcoyen, en la muestra que ella realizó en noviembre de 2023
El arquitecto Pablo Sánchez Elía con su mujer, la diseñadora Laura Orcoyen, en la muestra que ella realizó en noviembre de 2023

UN HOMBRE INIGUALABLE

El vehículo que llevaba los restos del arquitecto llegó al Jardín de Paz pasado el mediodía del jueves 16. En la iglesia, tras las conmovedoras palabras del sacerdote, hablaron dos de sus hijos: primero Florencia -recién llegada de Europa-, que estuvo acompañada por Justo; y cerró Marcial, que agradeció a todos los amigos por estar allí, despidiendo a su padre, cuyo nombre trasciende el mundo de la arquitectura, terreno donde dejó una huella con estilo propio.

Egresado de la Universidad de Buenos Aires, Sánchez Elía solía elegir materiales nobles como la madera, la piedra y el mármol en todos sus espacios. Desde un club de campo hasta una bodega premium en Mendoza pasando por estaciones de servicio y viviendas familiares, todo lo que levantaba apuntaba a las combinaciones poco convencionales de texturas y colores y, al mismo tiempo, a la austeridad, la luz y la pureza. Tan visionario como generoso y amiguero, fue un experto en conseguir ambientes cálidos e intimistas en, incluso, construcciones de tipo monumental. Cuando le pedían que revelara sus secretos, él decía: “El despojo actual de mis trabajos es una síntesis de aquel estilo de principios del siglo XX (…). No es una arquitectura intelectual la que a mí me interesa, sino una que pase por lo sensorial, casi como una cuestión de piel: tener onda con la estructura, que para mí se da en la conjunción de esa simpleza de forma y la síntesis de materiales nobles”.

Familiares y amigos de Pablo Sánchez Elía, en la ceremonia que se realizó el jueves al mediodía en Pilar
Familiares y amigos de Pablo Sánchez Elía, en la ceremonia que se realizó el jueves al mediodía en Pilarfoto: Matías Salgado
Azul Garccía Uriburu y Marcos Pereda
Azul Garccía Uriburu y Marcos Peredafoto: Matías Salgado
La diseñadora Paula Cahen D'Anvers
La diseñadora Paula Cahen D'Anversfoto: Matías Salgado
Luisa Álzaga (izquierda) y su marido, el arquitecto Arturo Grimaldi
Luisa Álzaga (izquierda) y su marido, el arquitecto Arturo Grimaldifoto: Matías Salgado
La actriz y ex modelo Ginette Reynal
La actriz y ex modelo Ginette Reynalfoto: Matías Salgado
La interiorista Gloria César y Roberto Sánchez Elía, hermano de Pablo
La interiorista Gloria César y Roberto Sánchez Elía, hermano de Pablofoto: Matías Salgado
Charly Blaquier y María Taquini
Charly Blaquier y María Taquinifoto: Matías Salgado
Gerard Confalonieri, Santiago Ramos Mejía y Roberto Sánchez Elía
Gerard Confalonieri, Santiago Ramos Mejía y Roberto Sánchez Elíafoto: Matías Salgado

Desde que se casó con Laura Orcoyen, hace más de 30 años, en una casa tudor de Alejandro Bustillo, armó con la diseñadora una alianza inquebrantable que fue más allá de una visión estética o del diseño de “espacios de vida” (livings, dormitorios) y “espacios de circulación” (halls de entrada, cajas de escalera, galerías), como él solía nombrar a ambientes. Compartía con ella la misma filosofía de vida. “Laura [tiene una] visión del todo que me ha ayudado muchísimo. Su fortaleza total para algunos temas, oír su crítica constante, quedarnos parados en el lugar que creíamos correcto a pesar de las presiones y no transar, nos ayudó a estar donde estamos ahora”, dijo Pablo en una entrevista que brindó a D&D sobre Laura, la madre de sus tres hijos y su gran compañera: con ella compartió por décadas la arquitectura de la vida, la calma del río y los atardeceres en en campo y la incondicional comunidad de amigos que lo acompañaron hoy.

Anita Bereciartúa
Anita Bereciartúafoto: Matías Salgado
El creativo publicitario Ramiro Agulla y su mujer, la decoradora Delfina Vázquez Maiztegui
El creativo publicitario Ramiro Agulla y su mujer, la decoradora Delfina Vázquez Maizteguifoto: Matías Salgado
El chef Pablo Massey
El chef Pablo Masseyfoto: Matías Salgado
Celia Saubidet y el fotógrafo Urko Suaya
Celia Saubidet y el fotógrafo Urko Suayafoto: Matías Salgado
Facundo Garayalde y Wally Diamante
Facundo Garayalde y Wally Diamantefoto: Matías Salgado
Matilde Pereda Born (con blusa azul)
Matilde Pereda Born (con blusa azul)foto: Matías Salgado
Concepción Cochrane Blaquier
Concepción Cochrane Blaquierfoto: Matías Salgado
