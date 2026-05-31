Los Trump en Bahamas. En fotos, la previa y los looks de la boda de Donald Trump Jr., marcada por una gran ausencia

El fin de semana del 22 de mayo estuvo marcado por los festejos para la familia Trump, con la esperada boda del empresario e hijo mayor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr., y la modelo e influencer Bettina Anderson, tras haberse comprometido en diciembre.

Donald junior junto a su amor, Bettina Anderson. Esa foto fue tomada en la despedida de soltera en Mar-a-Lago en Palm Beach, en la que el entonces prometido apareció de sorpresa

Aunque ya habían formalizado su unión días antes en West Palm Beach, Florida, decidieron continuar las celebraciones en una isla privada en Bahamas acompañados por cuarenta invitados. Entre los presentes estuvieron los hermanos del novio: Ivanka, Eric y Tiffany Trump, y sus respectivas parejas; así como los cinco hijos de Trump Jr., acompañados por su ex mujer, Vanessa Trump.

Para una de las comidas que se celebraron, Ivanka Trump lució un minivestido estampado de Dolce & Gabbana, que acompañó con clutch y sandalias en blanco

También asistió la familia de la novia y algunos amigos cercanos, pero la ausencia más notoria fue la del presidente, que el día anterior anunció que no podría viajar a Bahamas para unirse a la celebración con el resto de la familia.

Ivanka Trump junto a su hermana Tiffany y su cuñada Lara

Ivanka Trump lució un vestido strapless amarillo con bordados florales, mientras que su sobrina Kai optó por un minivestido celeste fruncido y de escote recto. Cómplices y con un estilo muy afín, eligieron looks ideales para el clima caribeño

“Si bien deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten. ¡Felicitaciones a Don y Bettina!”, escribió el mandatario estadounidense vía Truth Social.

Lara, impecable con un vestido largo naranja con plumas, junto a su marido Eric Trump, con camisa azul y pantalón blanco

“Don y Bettina son maravillosos juntos. Realmente se iluminan cuando están cerca el uno del otro”, fueron las palabras que le dedicó Eric Trump a los novios. Fueron tres días de celebraciones, actividades al aire libre y looks espectaculares.

Ivanka Trump con su sobrina Kai (hija de Donald junior y Vanessa Haydon) hicieron stand-up paddle

Ivanka, con un look playero azul con transparencias

Ivanka Trump, acompañada por su marido, Jared Kushner, con un vestido rojo plisado

Los recién casados posan sonrientes en un fin de semana de ensueño

Un detalle de las mesas, con flores y velas blancas y menúes diseñados especialmente por Bernard Maisner

Los detalles llegaron hasta las servilletas, diseñadas por Bernard Maisner e impresas con citas célebres como la de la imagen, de la obra Los miserables: “Amar o haber amado, eso basta. No pidas nada más. No encontrarás otra perla en los oscuros pliegues de la vida”