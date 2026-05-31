Los Trump en Bahamas. En fotos, la previa y los looks de la boda de Donald Trump Jr., marcada por una gran ausencia

La fiesta íntima y exclusiva estuvo marcada por la ausencia del padre del novio, el presidente de Estados Unidos
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El fin de semana del 22 de mayo estuvo marcado por los festejos para la familia Trump, con la esperada boda del empresario e hijo mayor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr., y la modelo e influencer Bettina Anderson, tras haberse comprometido en diciembre.
Aunque ya habían formalizado su unión días antes en West Palm Beach, Florida, decidieron continuar las celebraciones en una isla privada en Bahamas acompañados por cuarenta invitados. Entre los presentes estuvieron los hermanos del novio: Ivanka, Eric y Tiffany Trump, y sus respectivas parejas; así como los cinco hijos de Trump Jr., acompañados por su ex mujer, Vanessa Trump.
También asistió la familia de la novia y algunos amigos cercanos, pero la ausencia más notoria fue la del presidente, que el día anterior anunció que no podría viajar a Bahamas para unirse a la celebración con el resto de la familia.
“Si bien deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten. ¡Felicitaciones a Don y Bettina!”, escribió el mandatario estadounidense vía Truth Social.
“Don y Bettina son maravillosos juntos. Realmente se iluminan cuando están cerca el uno del otro”, fueron las palabras que le dedicó Eric Trump a los novios. Fueron tres días de celebraciones, actividades al aire libre y looks espectaculares.
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