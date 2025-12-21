¿Qué se sabe de…? El cambio de look express de Gwyneth Paltrow y las transparencias y el corset de más de 3000 euros de Camila Morrone

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS

Gwyneth Paltrow (53) regresó al trabajo después de varios años alejada de los sets y ahora se encuentra en plena promoción de la película Marty Supreme, donde comparte protagonismo con Timothée Chalamet. Durante su paso por Good Morning America, aseguró que su vuelta a la actuación tuvo que ver en gran parte con la ida de casa de sus hijos Apple (21) y Moses (19) Martin y la sensación de nido vacío. “Y pensé: ‘¿Por qué no intentarlo?’. Creí que sería divertido ir a Nueva York y volver a actuar, y estoy muy contenta de haberlo hecho porque lo pasé genial”, dijo. Gwyneth, que llegó a los estudios de TV luciendo un traje gris –con el que salió al aire– y luego se retiró enfundada en un total look rosa, aseguró durante el programa que las imágenes del beso de ficción entre ella y Chalamet que salieron a la luz fueron una verdadera revolución entre sus conocidos. “Deberías haber visto mis chats grupales de mamás cuando vieron las fotos de nosotros besándonos en el parque”, afirmó. “Todas estaban muy emocionadas (…). Fue como un evento mundial, aparentemente”.

Gwyneth llega con un elegante traje de lana gris, sin nada debajo del saco cruzado GettyImages

La actriz sale de los estudios de televisión con un equipo formado por camisa de satén y pantalones capri con puños, de la colección primavera 2026 de Calvin Klein, al que le sumó cinturón y stilettos al tono GettyImages

“CERCANO Y AFECTUOSO”

En un emotivo acto celebrado en la sede central de Mango, los tres hijos de Isak Andic –fundador del icóni co imperio de la moda– conmemoraron el primer aniversario de su muerte con un homenaje cargado de cariño y unidad familiar. Jonathan, Judith y Sarah se reunieron en Palau‑solità i Plegamans (Barcelona), frente a la escultura de Jaume Plensa, y depositaron flores como símbolo de recuerdo y homenaje a su padre.

Los tres hijos del fundador de Mango abrazados en señal de unidad fraternal frente a la escultura del artista Jaume Plensa titulada House of Knowledge

Isak Andic murió en diciembre de 2024 Franck Prevel - WireImage

A través de un comunicado conjunto difundido por Europa Press, los hermanos evocaron la figura de un padre “cercano y afectuoso”, que escuchaba de verdad y celebraba los triunfos ajenos, sin permitir que sus largas jornadas apagaran su calidez humana. Este homenaje cobra especial relevancia mientras se sigue adelante con una investigación judicial sobre el accidente ocurrido en diciembre de 2024 cuando Isak Andic cayó por un barranco de más de 100 metros en las cuevas de Monserrat, mientras paseaba con su hijo Jo‑ nathan, quien es investigado judicial‑ mente en una causa secreta, aunque hasta ahora no hay pruebas concluyentes que lo impliquen directamente. En el comunicado, los hermanos muestran una unidad inquebrantable –“cerraron filas con Jonathan”, según algunos medios–, confiando en que la justicia despeje cualquier sombra sobre su persona.

Jonathan Andic, quien estaba con su padre cuando murió y figura como imputado en la causa judicial Anadolu - Anadolu

CON UN CORSET DE MÁS DE 3000 EUROS

Camila Morrone (28) impactó en la alfombra verde de la avant-première londinense de la segunda temporada de The Night Manager, celebrada el 10 de diciembre en BFI Southbank. La actriz de sangre argentina posó radiante con un conjunto firmado por Carolina Herrera Resort 2026, compuesto por un corset dorado estructurado (cuesta unos 3750 euros) y una falda larga de tul negro semitransparente. Complementó su look con sandalias Jimmy Choo Azia, un collar dorado minimalista de Lucy Delius y su melena suelta con ondas suaves.

Camila, hija de la actriz argentina Lucila Polak, posa radiante con un look de Carolina Herrera GettyImages

En The Night Manager, la ex novia de Leonardo DiCaprio interpreta a Roxana Bolaños, un personaje clave que colabora con Tom Hiddleston (en su papel de Jonathan Pine) para infiltrarse en una operación de tráfico de armas en Colombia. En su personaje, Camila se destaca como una mujer inteligente que cautiva a los hombres con su carisma.

Divertida junto a sus compañeros de elenco, Tom Hiddleston y Diego Calva, sobre la green carpet GettyImages

UNA INAUGURACIÓN ESPECIAL

El 14 de diciembre, Jane Birkin, que murió en 2023, habría cumplido 79 años. El día anterior fue el elegido por Alexandra Cordebard, alcaldesa del distrito 10 de París, y sus dos hijas, Charlotte Gainsbourg y Lou Doillon, para inaugurar nada más y nada menos que su propio puente sobre el canal Saint-Martin. El emotivo acto reunió a muchos admiradores de la estrella. “Passerelle Jane Birkin. Cantante, comediante, realizadora”, reza la placa instalada bajo la escalinata del puente. “La pasarela es poética, le habría encantado”, dijo Charlotte en el evento, al que también fue Roman de Kermadec, nieto de Jane Birkin e hijo de Kate Barry (la primogénita de Jane, quien murió en 2013).

Charlotte Gainsbourg y Lou Doillon sostienen las placas que fueron instaladas bajo la escalinata del puente en honor a su madre, la actriz, cantante e ícono de moda, Jane Birkin (a quien vemos en un retrato en blanco y negro) GettyImages