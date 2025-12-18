LA NACION

Milagros Pereda. Las fotos y los invitados a la muestra de arte de la hija de Marcos Pereda Born y Azul García Uriburu

Estudió Moda y Arte en París y, antes de radicarse en Nueva York, presentó sus originales obras textiles en una galería porteña

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Milagros Pereda (en el centro de la imagen) junto a su madre, Azul García Uriburu (derecha), y Margarita Cogorno
Milagros Pereda (en el centro de la imagen) junto a su madre, Azul García Uriburu (derecha), y Margarita CogornoAlejandro Fiore

Durante meses y con paciencia, tejió redes de algodón sin un patrón definido, como si se tratara de organismos con vida propia, y experimentó con prendas (jeans, camisas, vestidos) tratados con biomateriales, en la búsqueda de una moda más sustentable, pero también de una forma de expresión artística. El resultado de ese trabajo de Milagros Pereda es una serie de obras que ella bautizó “Materia Forma Distorsión” y que expuso el miércoles 10 de diciembre en Comité 357, un espacio con atmósfera neoyorquina en el Microcentro porteño.

Milagros posa con la obra principal de su muestra: un enorme tejido al crochet gelificado con un biomaterial con el que estuvo experimentando en París. En la camisa que lleva puesta aplicó el mismo proceso
Milagros posa con la obra principal de su muestra: un enorme tejido al crochet gelificado con un biomaterial con el que estuvo experimentando en París. En la camisa que lleva puesta aplicó el mismo procesoAlejandro Fiore
Milagros, rodeada por sus padres, Marcos Pereda Born -vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina- y la arquitecta Azul García Uriburu, y su abuela, Blanca Isabel Álvarez de Toledo
Milagros, rodeada por sus padres, Marcos Pereda Born -vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina- y la arquitecta Azul García Uriburu, y su abuela, Blanca Isabel Álvarez de ToledoAlejandro Fiore
La arquitecta y diseñadora Isabel Firmin Didot con su hijo, Marcos Bordeu
La arquitecta y diseñadora Isabel Firmin Didot con su hijo, Marcos BordeuAlejandro Fiore
Milagros Pereda con su novio, Martín Costantini Hoeffner
Milagros Pereda con su novio, Martín Costantini HoeffnerAlejandro Fiore
María Pimentel de Lanusse y Blanca Isabel Álvarez de Toledo
María Pimentel de Lanusse y Blanca Isabel Álvarez de ToledoAlejandro Fiore
La arquitecta Paula de Elía junto a Gerard Confalonieri
La arquitecta Paula de Elía junto a Gerard ConfalonieriAlejandro Fiore
Isabel Nougues con Dominique Blaquier
Isabel Nougues con Dominique BlaquierAlejandro Fiore

Rodeada por su familia (es hija de Marcos Pereda Born –vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina- y de la arquitecta Azul García Uriburu) y muchos amigos e invitados especiales, su vernissage también tuvo sabor a reencuentro… y despedida, porque Milagros acaba de llegar a Buenos Aires después de estudiar Moda y Arte en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons París (donde gestó sus obras) y ya está lista para partir hacia Nueva York junto a su novio, Martín Costantini Hoeffner.

Milagros con sus hermanos Azul, Marcial y Esperanza Pereda, y su mamá, Azul García Uriburu
Milagros con sus hermanos Azul, Marcial y Esperanza Pereda, y su mamá, Azul García UriburuAlejandro Fiore
Clara García Lanza y Federico de Álzaga
Clara García Lanza y Federico de ÁlzagaAlejandro Fiore
Olympia Iachetti Frers y Natasha Supervielle
Olympia Iachetti Frers y Natasha SupervielleAlejandro Fiore
Pilar Orrantia, Gloria Confalonieri de Smith Estrada e Hilaria Quentin
Pilar Orrantia, Gloria Confalonieri de Smith Estrada e Hilaria QuentinAlejandro Fiore
Luisa Bosch, Margarita Cogorno, Teresita de Carabassa y Sofía Collazo
Luisa Bosch, Margarita Cogorno, Teresita de Carabassa y Sofía CollazoAlejandro Fiore
Francis Marín y Vicky Pereyra Zorraquín
Francis Marín y Vicky Pereyra ZorraquínAlejandro Fiore
De izquierda a derecha: Milagros, Azul Pereda, Ximena de Elizalde, Matilde Pereda Born (tía de Milagros), Ioana Menéndez y Violeta y Antonia Casabal
De izquierda a derecha: Milagros, Azul Pereda, Ximena de Elizalde, Matilde Pereda Born (tía de Milagros), Ioana Menéndez y Violeta y Antonia CasabalAlejandro Fiore
Cayetana Muñiz Barreto y Guillermina Lynch
Cayetana Muñiz Barreto y Guillermina LynchAlejandro Fiore
Milagros junto a Isabel Apellaniz, Martina Barzi y Juana de Apellaniz
Milagros junto a Isabel Apellaniz, Martina Barzi y Juana de ApellanizAlejandro Fiore
Marcial Pereda, Martín Costantini Hoeffner y Gerard Confalonieri
Marcial Pereda, Martín Costantini Hoeffner y Gerard ConfalonieriAlejandro Fiore
Milagros Gáname y Cyriac Lefort
Milagros Gáname y Cyriac LefortAlejandro Fiore
Olympia Iachetti y Federika Chaimowicz
Olympia Iachetti y Federika ChaimowiczAlejandro Fiore
Eduardo Mallea y Cecilia Perazzo
Eduardo Mallea y Cecilia PerazzoAlejandro Fiore
La estilista y periodista Flor Bibas
La estilista y periodista Flor BibasAlejandro Fiore
La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semana
La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semanaFOTO: Matías Salgado
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Toly Ulloa y Clara Cassino posan juntos y hablan de su historia de amor y su pasión por el polo
    1

    Pareja de alto handicap. Toly Ulloa y Clara Cassino posan juntos y hablan de su historia de amor y su pasión por el polo

  2. Todas las estrellas invitadas al último desfile de Chanel en Nueva York
    2

    En una estación de subte abandonada. Todas las estrellas invitadas al último desfile de Chanel en Nueva York

  3. Posa espectacular en traje de baño, reflexiona sobre su vida y asegura: “No me engancho con las críticas”
    3

    Marta Fort. Posa espectacular en traje de baño, reflexiona sobre su vida y asegura: “No me engancho con las críticas”

  4. María Belén Ludueña nos revela cómo fue el camino hasta quedar embarazada: “Vale la pena todo lo que hice”
    4

    “Lo que viene es fuerte”. María Belén Ludueña nos revela cómo fue el camino hasta quedar embarazada: “Vale la pena todo lo que hice”

Cargando banners ...