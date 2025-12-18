Milagros Pereda. Las fotos y los invitados a la muestra de arte de la hija de Marcos Pereda Born y Azul García Uriburu

Durante meses y con paciencia, tejió redes de algodón sin un patrón definido, como si se tratara de organismos con vida propia, y experimentó con prendas (jeans, camisas, vestidos) tratados con biomateriales, en la búsqueda de una moda más sustentable, pero también de una forma de expresión artística. El resultado de ese trabajo de Milagros Pereda es una serie de obras que ella bautizó “Materia Forma Distorsión” y que expuso el miércoles 10 de diciembre en Comité 357, un espacio con atmósfera neoyorquina en el Microcentro porteño.

Milagros posa con la obra principal de su muestra: un enorme tejido al crochet gelificado con un biomaterial con el que estuvo experimentando en París. En la camisa que lleva puesta aplicó el mismo proceso Alejandro Fiore

Milagros, rodeada por sus padres, Marcos Pereda Born -vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina- y la arquitecta Azul García Uriburu, y su abuela, Blanca Isabel Álvarez de Toledo Alejandro Fiore

Rodeada por su familia (es hija de Marcos Pereda Born –vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina- y de la arquitecta Azul García Uriburu) y muchos amigos e invitados especiales, su vernissage también tuvo sabor a reencuentro… y despedida, porque Milagros acaba de llegar a Buenos Aires después de estudiar Moda y Arte en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons París (donde gestó sus obras) y ya está lista para partir hacia Nueva York junto a su novio, Martín Costantini Hoeffner.

Milagros con sus hermanos Azul, Marcial y Esperanza Pereda, y su mamá, Azul García Uriburu Alejandro Fiore

