Milagros Pereda. Las fotos y los invitados a la muestra de arte de la hija de Marcos Pereda Born y Azul García Uriburu

Estudió Moda y Arte en París y, antes de radicarse en Nueva York, presentó sus originales obras textiles en una galería porteña
- 2 minutos de lectura'
Durante meses y con paciencia, tejió redes de algodón sin un patrón definido, como si se tratara de organismos con vida propia, y experimentó con prendas (jeans, camisas, vestidos) tratados con biomateriales, en la búsqueda de una moda más sustentable, pero también de una forma de expresión artística. El resultado de ese trabajo de Milagros Pereda es una serie de obras que ella bautizó “Materia Forma Distorsión” y que expuso el miércoles 10 de diciembre en Comité 357, un espacio con atmósfera neoyorquina en el Microcentro porteño.
Rodeada por su familia (es hija de Marcos Pereda Born –vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina- y de la arquitecta Azul García Uriburu) y muchos amigos e invitados especiales, su vernissage también tuvo sabor a reencuentro… y despedida, porque Milagros acaba de llegar a Buenos Aires después de estudiar Moda y Arte en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons París (donde gestó sus obras) y ya está lista para partir hacia Nueva York junto a su novio, Martín Costantini Hoeffner.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
De la pasión al adiós. Las separaciones que sacudieron 2025, entre rumores de infidelidades y justificaciones públicas
Máxima y Amalia. Madre e hija deslumbraron con sus impactantes joyas de diamantes en la última gala real del año
Marta Fort. Posa espectacular en traje de baño, reflexiona sobre su vida y asegura: “No me engancho con las críticas”
- 1
Pareja de alto handicap. Toly Ulloa y Clara Cassino posan juntos y hablan de su historia de amor y su pasión por el polo
- 2
En una estación de subte abandonada. Todas las estrellas invitadas al último desfile de Chanel en Nueva York
- 3
Marta Fort. Posa espectacular en traje de baño, reflexiona sobre su vida y asegura: “No me engancho con las críticas”
- 4
“Lo que viene es fuerte”. María Belén Ludueña nos revela cómo fue el camino hasta quedar embarazada: “Vale la pena todo lo que hice”