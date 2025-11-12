LA NACION

En fotos. Todos los invitados y los looks más fabulosos de la gran gala solidaria de Valeria Mazza

Entre los invitados más destacados, Mirtha Legrand y Pampita Ardohain dijeron presente en el Palacio Duhau-Park Hyatt

La "joven guardia" se sumó a la fiesta. Valeria, rodeada por su hija Taína y Mia Roca, hija de sus amigos Pappo Roca y Vicky Fariña
La lluvia no opacó el brillo de una noche solidaria con anfitriones de lujo. En su 18° edición, Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, volvieron a abrir las puertas del Palacio Duhau-Park Hyatt para celebrar un fiestón a beneficio del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del que la top model y empresaria es madrina.

Rodeada por sus hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, más su enorme grupo de amigos que siempre acompañan, y empresarios, esta vez la recaudación fue para incorporar tecnología de neuromonitoreo multimodal.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier rodeados por sus hijos: Benicio, Tiziano, Taína y Balthazar. Para ellos esta fiesta y lo que implica es una cuestión familiar
El look de la anfitriona: vestido con escote irregular y flores aplicadas de Malne
Mirtha Legrand tiene asistencia perfecta en la gala organizada por la top model y su marido. Para la ocasión eligió un cancherísimo conjunto de blusa con botones bijou y falda línea A de Iara, que accesorizó con pendientes y foulard a juego
Pampita, que impactó con un vestido de saten, con cuello halter y corte sirena, se mostró inseparable de su novio, el polista Martín Pepa
Valeria y Benicio posan con parte del elenco de Margarita. A la izquierda de la imagen se los ve a los protagonistas, Mora Bianchi y Toti Spangenberg
Pampita y Martín Pepa se sentaron en la mesa principal, con Los Gravier Mazza y con Mirtha Legrand
Taína impactó con un strapless con brillos de Joti Harriague y posó con su amiga, Mia Roca, que eligió un strapless de corte irregular y espalda descubierta
Vicky Fariña, elegantísima con su strapless al rojo vivo
El publicista Lolo Longinotti y su mujer, Isabella Furlotti, infaltables en la gala de sus amigos
Carolina Stanley y su marido, Federico Salvai, con looks coordinados cromáticamente
Adrián Brown y la top model Milagros Schmoll, que llevó un strapless del reconocido diseñador
Una vez más, Iván de Pineda fue el encargado de las subastas de la noche
Máximo Petracchi y su mujer, Anita Pérez Bustos, al igual que la anfitriona, apostó por un look "encendido"
El Dr. Manuel Rocca Rivarola, director del Departamento Materno Infantil
¡Que siga el baile! Soledad Solaro a la cabeza de las coreografías del grupo fashion: Poli, la maquilladora de Valeria, Benito Fernández, Fabián Zitta y Charly Fonseca
Top con escote asimétrico y plumas para Eugenia Anzorreguy, que charla animadamente con Carla Piccolomini
Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón, posan con el tío de ella, César "Banana" Pueyrredón
Papo Roca y Vicky Fariña con dos de sus tres hijos: Mia y Santino
César "Banana" Pueyrredón cantó con Juli Castro y Guada Devoto, parte del elenco de "La Llamada"
Tres generaciones de beauties. Valeria junto a Taína y su mamá, Mónica Ferreira
Pampita y Valeria escoltan a Mirtha hacia el salón. "Icónicas" les dijo alguien a su paso
José Urtubey y Soledad Bonzi, entre los más puntuales
Benicio Gravier posa con su novia, Lola Malm Green
Martín Cabrales y Dora Sánchez fueron de las parejas más animadas de la noche
Benito Fernández fue el autor del look de Soledad Solaro y llegaron juntos a la fiesta
Carolina Giménez Aubert también dijo presente
Balthazar Gravier compartió la mesa con la modelo Miranda Saponara, entre otros amigos
Sofía "Jujuy" Jiménez y Cale Ruggeri compartieron mesa y confidencias...
Cristián Ustariz y Lola Cardone fueron con su hijo, Diógenes, que estuvo acompañado por su novia, Emma Gazzera. Son íntimos de Valeria y Alejandro
Ignacio Azumendi, otro de los íntimos de los Gravier Mazza que siempre apoya la causa
Valeria, Taína y Alejandro abrieron la pista
Un alto en el dancing para la foto con el círculo íntimo
Una vez más, Martín Roig estuvo a cargo de la ambientación de la fiesta
Cale Ruggeri y su novio,Nicolás Maccari
La fiesta siguió hasta pasada la medianoche
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana

Cargando banners ...