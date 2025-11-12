En fotos. Todos los invitados y los looks más fabulosos de la gran gala solidaria de Valeria Mazza

La lluvia no opacó el brillo de una noche solidaria con anfitriones de lujo. En su 18° edición, Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, volvieron a abrir las puertas del Palacio Duhau-Park Hyatt para celebrar un fiestón a beneficio del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del que la top model y empresaria es madrina.

Rodeada por sus hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, más su enorme grupo de amigos que siempre acompañan, y empresarios, esta vez la recaudación fue para incorporar tecnología de neuromonitoreo multimodal.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier rodeados por sus hijos: Benicio, Tiziano, Taína y Balthazar. Para ellos esta fiesta y lo que implica es una cuestión familiar Tadeo jones

El look de la anfitriona: vestido con escote irregular y flores aplicadas de Malne Tadeo jones

Mirtha Legrand tiene asistencia perfecta en la gala organizada por la top model y su marido. Para la ocasión eligió un cancherísimo conjunto de blusa con botones bijou y falda línea A de Iara, que accesorizó con pendientes y foulard a juego Tadeo jones

Pampita, que impactó con un vestido de saten, con cuello halter y corte sirena, se mostró inseparable de su novio, el polista Martín Pepa Tadeo jones

Valeria y Benicio posan con parte del elenco de Margarita. A la izquierda de la imagen se los ve a los protagonistas, Mora Bianchi y Toti Spangenberg Tadeo jones

Pampita y Martín Pepa se sentaron en la mesa principal, con Los Gravier Mazza y con Mirtha Legrand Tadeo jones

Taína impactó con un strapless con brillos de Joti Harriague y posó con su amiga, Mia Roca, que eligió un strapless de corte irregular y espalda descubierta Tadeo jones

Vicky Fariña, elegantísima con su strapless al rojo vivo Tadeo jones

El publicista Lolo Longinotti y su mujer, Isabella Furlotti, infaltables en la gala de sus amigos Tadeo jones

Carolina Stanley y su marido, Federico Salvai, con looks coordinados cromáticamente Tadeo jones

Adrián Brown y la top model Milagros Schmoll, que llevó un strapless del reconocido diseñador Tadeo jones

Una vez más, Iván de Pineda fue el encargado de las subastas de la noche Tadeo jones

Máximo Petracchi y su mujer, Anita Pérez Bustos, al igual que la anfitriona, apostó por un look "encendido" Tadeo jones

El Dr. Manuel Rocca Rivarola, director del Departamento Materno Infantil Tadeo jones

¡Que siga el baile! Soledad Solaro a la cabeza de las coreografías del grupo fashion: Poli, la maquilladora de Valeria, Benito Fernández, Fabián Zitta y Charly Fonseca Tadeo jones

Top con escote asimétrico y plumas para Eugenia Anzorreguy, que charla animadamente con Carla Piccolomini Tadeo jones

Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón, posan con el tío de ella, César "Banana" Pueyrredón Tadeo jones

Papo Roca y Vicky Fariña con dos de sus tres hijos: Mia y Santino Tadeo jones

César "Banana" Pueyrredón cantó con Juli Castro y Guada Devoto, parte del elenco de "La Llamada" Tadeo jones

Tres generaciones de beauties. Valeria junto a Taína y su mamá, Mónica Ferreira Tadeo jones

Pampita y Valeria escoltan a Mirtha hacia el salón. "Icónicas" les dijo alguien a su paso Tadeo jones

José Urtubey y Soledad Bonzi, entre los más puntuales Tadeo jones

Benicio Gravier posa con su novia, Lola Malm Green Tadeo jones

Martín Cabrales y Dora Sánchez fueron de las parejas más animadas de la noche Tadeo jones

Benito Fernández fue el autor del look de Soledad Solaro y llegaron juntos a la fiesta Tadeo jones

Carolina Giménez Aubert también dijo presente Tadeo jones

Balthazar Gravier compartió la mesa con la modelo Miranda Saponara, entre otros amigos Tadeo jones

Sofía "Jujuy" Jiménez y Cale Ruggeri compartieron mesa y confidencias... Tadeo jones

Cristián Ustariz y Lola Cardone fueron con su hijo, Diógenes, que estuvo acompañado por su novia, Emma Gazzera. Son íntimos de Valeria y Alejandro Tadeo jones

Ignacio Azumendi, otro de los íntimos de los Gravier Mazza que siempre apoya la causa Tadeo jones

Valeria, Taína y Alejandro abrieron la pista Tadeo jones

Un alto en el dancing para la foto con el círculo íntimo Tadeo jones

Una vez más, Martín Roig estuvo a cargo de la ambientación de la fiesta Tadeo jones

Cale Ruggeri y su novio,Nicolás Maccari Tadeo jones

La fiesta siguió hasta pasada la medianoche Tadeo jones

