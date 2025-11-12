En fotos. Todos los invitados y los looks más fabulosos de la gran gala solidaria de Valeria Mazza

Entre los invitados más destacados, Mirtha Legrand y Pampita Ardohain dijeron presente en el Palacio Duhau-Park Hyatt
- 1 minuto de lectura'
La lluvia no opacó el brillo de una noche solidaria con anfitriones de lujo. En su 18° edición, Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, volvieron a abrir las puertas del Palacio Duhau-Park Hyatt para celebrar un fiestón a beneficio del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del que la top model y empresaria es madrina.
Rodeada por sus hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, más su enorme grupo de amigos que siempre acompañan, y empresarios, esta vez la recaudación fue para incorporar tecnología de neuromonitoreo multimodal.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Los 80 de Mimicha en París. Las fotos exclusivas y todos los detalles del festejo junto a sus hijas Cora y Mariana Reutemann
En la mansión de Jeff Bezos. La fabulosa fiesta de cumpleaños de 70 de Kris Jenner para 300 invitados, con un príncipe incluido
En fotos. Los mejores looks y los personajes de un fin de semana imperdible de polo en Palermo
Más leídas de Revista ¡HOLA!
- 1
Los 60 años de Happening. Todas las fotos y los invitados a la espectacular fiesta de cumpleaños del mítico restaurante
- 2
¿De qué va a vivir? El ex príncipe Andrés, hermano de Carlos III, en su peor momento: sin casa, sin título real y sin honores
- 3
La Reina “más linda del mundo”. La comparaban con Grace Kelly por su elegancia y su cumpleaños se celebraba como el Día de la Madre
- 4
La noche más brillante. Las fotos, los looks más impactantes y los famosos en la gala del Museo de Arte de Los Ángeles