Una reina a las corridas. Las particulares fotos de Mary de Dinamarca en una maratón solidaria

Desde 2018, la familia real danesa participa del Royal Run en mayo, que tiene lugar en varias ciudades al mismo tiempo. Esta vez, el evento estuvo empañado por la internación de Margarita
- 2 minutos de lectura'
Como cada año, los reyes de Dinamarca y sus hijos se comprometen a pleno con esta competencia solidaria, que tiene como particularidad que se corre en distintas localidades del país al mismo tiempo. En esta ocasión tuvo lugar el domingo 24, y cada uno de ellos estuvo presente en una de las cinco ciudades anfitrionas. El rey Federico X (58) fue de una a otra para poder estar cerca de los 112.450 participantes inscriptos: arrancó en Randers pasadas las diez de la mañana y, tras dar la salida a la primera de las carreras, se sumó luego a la de una milla y, más tarde, junto a su hijo Vincent, realizó otro tramo. La reina Mary (54), por su parte, y después de precalentar con sus pastores australianos, corrió en Helsingør, y el príncipe heredero Christian (20) eligió la localidad pesquera de Ringkøbing, donde fue recibido por la alcaldesa y corrió cinco kilómetros junto a otros diez mil participantes. Al mediodía les llegó el turno a los más chicos: la princesa Isabella (19) y los mellizos Vincent y Josephine (15), quienes eligieron hacer juntos el circuito de Copenhague. En esta oportunidad, el evento se vio empañado por la hospitalización de la reina Margarita (86), quien después de haber sido atendida por una angina de pecho tuvo que ser operada de un coágulo de sangre en la cadera, como consecuencia de una caída anterior. Al otro día, el lunes 25, el Rey saludó desde el balcón de palacio por su 58° cumpleaños, acompañado por su mujer, la reina Mary, y sus dos hijos menores, los mellizos Vincent y Josephine.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Qué se sabe de… La faceta menos conocida de Matt Dillon, la hija de Michael Douglas que da el gran salto y Brad Pitt muy enamorado
De Suecia a la Argentina. Matias Lipman cuenta su historia de superación y cómo se convirtió en representante de futbolistas
Corazón indomable. Naomi Campbell: Robert De Niro y Flavio Briatore entre sus amores y las relaciones que terminaron en escándalo
- 1
En Cannes. Todos los famosos y los lookazos de la gala solidaria más glamorosa de la Costa Azul
- 2
Concepción Cochrane Blaquier posa espectacular en la estancia de los Blaquier Nelson y habla de sus sueños y de su abuela Malena
- 3
Corazón indomable. Naomi Campbell: Robert De Niro y Flavio Briatore entre sus amores y las relaciones que terminaron en escándalo
- 4
Tiene 26 años, es el hijo de una estrella del cine, estudió Psicología, pero se dedica a la actuación con éxito