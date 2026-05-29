Una reina a las corridas. Las particulares fotos de Mary de Dinamarca en una maratón solidaria

Como cada año, los reyes de Dinamarca y sus hijos se comprometen a pleno con esta competencia solidaria, que tiene como particularidad que se corre en distintas localidades del país al mismo tiempo. En esta ocasión tuvo lugar el domingo 24, y cada uno de ellos estuvo presente en una de las cinco ciudades anfitrionas. El rey Federico X (58) fue de una a otra para poder estar cerca de los 112.450 participantes inscriptos: arrancó en Randers pasadas las diez de la mañana y, tras dar la salida a la primera de las carreras, se sumó luego a la de una milla y, más tarde, junto a su hijo Vincent, realizó otro tramo. La reina Mary (54), por su parte, y después de precalentar con sus pastores australianos, corrió en Helsingør, y el príncipe heredero Christian (20) eligió la localidad pesquera de Ringkøbing, donde fue recibido por la alcaldesa y corrió cinco kilómetros junto a otros diez mil participantes. Al mediodía les llegó el turno a los más chicos: la princesa Isabella (19) y los mellizos Vincent y Josephine (15), quienes eligieron hacer juntos el circuito de Copenhague. En esta oportunidad, el evento se vio empañado por la hospitalización de la reina Margarita (86), quien después de haber sido atendida por una angina de pecho tuvo que ser operada de un coágulo de sangre en la cadera, como consecuencia de una caída anterior. Al otro día, el lunes 25, el Rey saludó desde el balcón de palacio por su 58° cumpleaños, acompañado por su mujer, la reina Mary, y sus dos hijos menores, los mellizos Vincent y Josephine.

Fiel a la tradición que repite cada mayo, Mary compartió en sus redes una foto haciendo estiramiento y entrada en calor con sus perros

El rey Federico, el más entregado a esta carrera ya que participó en distintas sedes, comparte uno de los circuitos con su hijo Vincent Getty Images

A pura sonrisa, la Reina se toma un descanso después de correr Getty Images

Los Reyes y sus hijos saludan a los corredores Getty Images

Los príncipes Isabella, Vincent y Josephine posan después de la competencia

Al otro día de la carrera, Federico X celebró su cumpleaños número 58 Getty Images